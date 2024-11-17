Her 10 bebekten 1’i prematüre! Bakın ardındaki sebep neymiş...

Normal bir gebeliğin 40 hafta olduğunu dile getiren Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Karaca, 37 haftanın altında doğan bebeklerin prematüre olarak kabul edildiğini söyledi. Dünyada doğan her 10 bebeğin 1 tanesinin prematüre olarak doğduğunu belirten Karaca, "Sağlıklı yaşam ve sağlıklı bir gebelik süreci normal, zamanında ve sağlıklı bir doğumla başlar. Ancak her 10 bebekten biri prematüre olarak doğmaktadır. 2022 yılında ülkemizde bu oran yüzde 12.9 olarak ön görülmüştür" ifadelerini kullandı.





"PREMATÜRE DOĞUMA YOL AÇAN BİRÇOK NEDEN VAR"

Prematüre doğumun özellikleri olduğunu vurgulayan Dr. Karaca, "Bir bebeğe prematüre demek için 37 haftadan önce doğması gerekir. Normal bir doğum süreci ortalama olarak 40 haftadır. Doğum haftası ne kadar az olursa, prematürelerde ortaya çıkabilecek sağlık sorunları artabilir. Prematüre ile ilgili birçok problem olabileceği için prematürenin risklerini bilmek ve gebelik takibini bu doğrultuda yapmak çok önemlidir. Prematüre doğuma yol açan birçok neden vardır. Bunlar risk kabul edilir. İleri anne yaşı, genç anne yaşı, çoğul gebelik, annenin gebelikte geçirdiği enfeksiyonlar, kronik hastalıklar, annenin gebeliğinde sigara, alkol ve uyuşturucu gibi maddeler kullanması, sık gebelik olması yani 2 gebelik arasında az zaman olması, daha önceden prematüre doğum öyküsünün olması prematüre riskini artırır. Ancak prematüre doğuma yol açan nedenlerden bazıları değiştirilemeyen genetik ve çevresel faktörlerdir. Prematüre takibi önemlidir bu yüzden gebeliğin prematüre doğum açısından riskli görünen durumlarda ayrıntılı takip edilmesi ve bu gibi durumlarda uygun ortamlarda, prematüre bir bebek doğduğu zaman ona müdahale edilebilecek tıbbi donanım ve uzman ekiplerin olması çok önemli hale gelir" dedi.





"PREMATÜRE BEBEK TAKİBİ DAHA SIK YAPILMALIDIR"

Prematüre bebeklerin sağlıklı bir yaşam kapasitesinin mevcut olduğunu aktaran Karaca sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sadece bu bebeklere destek gerekmektedir. Güvenilir ellerde, iyi bir bakımla prematüre bebeklerde onları bekleyen sorunların üstesinden gelinebilmektedir. Prematüre bebekler normal bebeklere göre daha fazla nörolojik, gelişimsel ve birçok sağlık sorunları yaşayabilmektedir. Bu bebeklerin daha sık takipleri yapılarak, belli sorunları aşana kadar yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde takip edilerek, normal yaşam sürdürebilme ihtimalleri artırılabilmektedir."