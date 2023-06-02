Yazın büyük tehlikesine dikkat! Bebekleriniz 6 aylık olana kadar sakın kullanmayın...

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağıl Şekerci, “Fazla güneş ışığına maruz kalmak cilt kanseri riski oluşturur. Özellikle kendilerini korumayı bilemeyen bebeklerimizi korumak bizim elimizde” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 02.06.2023 14:07 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağıl Şekerci, fazla güneşte kalmanın cilt kanserine yol açabileceğini belirterek bebekler için ilk 6 ay güneş kreminin önerilmediğini, 6 ay ile 2 yaş arasında ise mineral filtreli güneş kremi kullanılabileceğini söyledi. Bulutlu havada bile koruyucu krem kullanmak gerektiğini vurgulayan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağıl Şekerci, yaz aylarının yaklaştığı şu günlerde cilt kanseri ve güneş ışınları ilişkisine dikkat çekerek "Fazla güneş ışığına maruz kalmak cilt kanseri riski oluşturur. O nedenle her yaşta korunmaya önem vermek gerekiyor. Özellikle kendilerini korumayı bilemeyen bebeklerimizi korumak bizim elimizde" ifadelerini kullandı.





"MÜMKÜN OLDUĞUNCA GÜNEŞE ÇIKARMAYALIM"

Bebekler için ilk 6 ayda güneş kreminin hiçbir şekilde önerilmediğinin altını çizen Dr. Şekerci, bu dönemdeki bebekleri korumak için yapılması gerekenlere dair "11.00 - 14.00 saatleri arasında mümkün olduğunca güneşe çıkarmayalım. Mümkün olduğu kadar güneşten koruyucu kıyafet, şapka, şemsiye kullanalım. İlk 1 yaşta güneş gözlüğü kullanılmasını öneriyoruz ancak izin vermeyen bebeklerde şapka sayesinde güneş ışınlarındaki radyasyondan gözlerini yüzde 50 oranında koruyabildiğimiz için hiç olmazsa şapka takalım" diye konuştu.