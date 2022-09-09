Yenidoğanlarda göz yaşarmasına dikkat! Eğer sıklıkla oluşuyorsa...

Gözyaşı kanal tıkanıklığının doğumdan birkaç hafta sonra bebeklerde çok sık gözlenen bir sağlık problemi olduğunu belirten Göz hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Selçuk Bulut, hastalığın seyrine dair bilgi paylaşımında bulundu. Hastalığın alt göz kapağının ön yüzeyinde gözyaşı göllenmesi, göz yaşarması ve çapaklanma ile kendini gösterdiğini söyleyen Op. Dr. Selçuk Bulut, özellikle ebeveynleri uyararak, belirtilerden herhangi birini bebeklerinde görmeleri halinde bir uzmandan yardım almaları gerektiğini kaydetti. Bu sağlık probleminin erken teşhiste gözyaşı kesesinin bulunduğu bölgeye pompalama şeklinde masaj yaparak kolayca giderilebildiğini ifade eden Bulut, tedaviye geç kalınması halinde ise gözde meydana gelebilecek göz çevresinin enfeksiyonlarına bağlı olarak menenjite yol açabileceğini belirtti.
Gözyaşı kanal tıkanıklığının belirtilerini anlatan Op. Dr. Selçuk Bulut; "Gözyaşı kanalının değişik seviyelerinde tıkanıklık ya da darlık olabilir. Enfeksiyon gözyaşı kanalının darlığını daha da şiddetlendirip, kanalın tıkanmasına neden olabilir. Göz yaşarması şeklinde kendini belli eder. Gözyaşı kanal tıkanıklığı genellikle göz kapağının ön yüzünde bir taraflı ya da iki taraflı gözyaşı göllenmesi, belirgin bir göz yaşarması, enfeksiyon veya göz kapaklarında çapaklanma ve yapışma gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor" diye konuştu.
Göz kanalı tıkanıklığı nedeniyle oluşacak enfeksiyonların ciddi sorunlara yol açabileceğine değinen Op. Dr. Selçuk Bulut; Bu hastalara vaktinde müdahale etmek ve gözyaşı kanalına yapılacak olan masajın doğru uygulanması gerekiyor. Bu nedenle ailenin bilinçli olması son derece önemlidir." dedi.
TIKANIKLIK FLORESEİN KAYBOLMA TESTİ İLE KOLAY BİR ŞEKİLDE ANLAŞILIR
Göz kanalı tıkanıklığının floresein kaybolma testi ile kolay bir şekilde anlaşıldığını vurgulayan Selçuk Bulut; "Genelde yeni doğan çocuklarda bu kanallar kapalıdır. Doğum sonrası gözyaşı salgısı başlayınca ve göz kırpma hareketiyle birlikte gözyaşı aşağı doğru pompalandığında ortaya çıkan hidrostatik basınç etkisi ile nazolakrimal kanalın alt ucunda bulunan hasner valbi tıkalı olan bölge kendiliğinden açılır. Normal fizyoloji bu şekildedir. Tıkanıklık tek taraflı ya da iki taraflı açılmadığında kendisini çapaklanma, yaşarma ve sulanmayla gösterir. Bunu biz klinik görüntü olarak tespit edebiliyoruz. Gözlere damlatılan flöresin boya kaybolma testi dediğimiz bir testimiz var. Floresein damlanın damlatıldıktan sonra ilk beş dakika içerisinde kaybolmasını bekliyoruz. Gözyaşı kanalı açıksa boya oradan kaybolup gidecektir. Ama bir veya iki tarafta bir floresein göllenmesi söz konusuysa o zaman kanalın tıkalı olduğuna kanaat getiriyoruz ve tedavi protokollerini başlatıyoruz" dedi.