Yenidoğanlarda göz yaşarmasına dikkat! Eğer sıklıkla oluşuyorsa...

Yeni doğan bebeklerde görülen göz yaşarmaları ve çapaklanmanın gözyaşı kanal tıkanıklığa işaret edebileceğini kaydeden Göz ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Selçuk Bulut, bu sağlık sorununun tedavi edilmemesi durumunda göz ve göz çevresinde meydana gelebilecek olan enfeksiyonların menenjit hastalığına kadar ilerleyebileceğini belirtti.

İHA Giriş Tarihi: 09.09.2022 10:25 PAYLAŞ ABONE OL

Gözyaşı kanal tıkanıklığının doğumdan birkaç hafta sonra bebeklerde çok sık gözlenen bir sağlık problemi olduğunu belirten Göz hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Selçuk Bulut, hastalığın seyrine dair bilgi paylaşımında bulundu. Hastalığın alt göz kapağının ön yüzeyinde gözyaşı göllenmesi, göz yaşarması ve çapaklanma ile kendini gösterdiğini söyleyen Op. Dr. Selçuk Bulut, özellikle ebeveynleri uyararak, belirtilerden herhangi birini bebeklerinde görmeleri halinde bir uzmandan yardım almaları gerektiğini kaydetti. Bu sağlık probleminin erken teşhiste gözyaşı kesesinin bulunduğu bölgeye pompalama şeklinde masaj yaparak kolayca giderilebildiğini ifade eden Bulut, tedaviye geç kalınması halinde ise gözde meydana gelebilecek göz çevresinin enfeksiyonlarına bağlı olarak menenjite yol açabileceğini belirtti.



Gözyaşı kanal tıkanıklığının belirtilerini anlatan Op. Dr. Selçuk Bulut; "Gözyaşı kanalının değişik seviyelerinde tıkanıklık ya da darlık olabilir. Enfeksiyon gözyaşı kanalının darlığını daha da şiddetlendirip, kanalın tıkanmasına neden olabilir. Göz yaşarması şeklinde kendini belli eder. Gözyaşı kanal tıkanıklığı genellikle göz kapağının ön yüzünde bir taraflı ya da iki taraflı gözyaşı göllenmesi, belirgin bir göz yaşarması, enfeksiyon veya göz kapaklarında çapaklanma ve yapışma gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor" diye konuştu.

Göz kanalı tıkanıklığı nedeniyle oluşacak enfeksiyonların ciddi sorunlara yol açabileceğine değinen Op. Dr. Selçuk Bulut; Bu hastalara vaktinde müdahale etmek ve gözyaşı kanalına yapılacak olan masajın doğru uygulanması gerekiyor. Bu nedenle ailenin bilinçli olması son derece önemlidir." dedi.