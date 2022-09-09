Kişiliğinizin ipuçları parmaklarınızda! İşaret parmağınızın uzunluğu en derin sırlarınızı veriyor

Bedensel işaretlerle kişilik analizi, çok uzun zamandır dikkat çeken konulardan biri. Fakat herkesi etkileyen birçok faktör bulunuyor. Bazı insanlar ise fiziksel özelliklerin de bunun yansıması olduğunu düşünüyorlar. İşte bu alternatiflerden biri de parmak uzunluğu karşılaştırması.

Giriş Tarihi: 09.09.2022 09:55 PAYLAŞ ABONE OL

Çekici, konuşkan, pinti, ince düşünen veya iyi huylu… Tüm bu karakter özellikleri, parmaklarınızda görülebilir mi dersiniz? İşte yüzük parmağınız ve işaret parmağınız arasındaki bu karşılaştırmanın ufak ipuçları verdiği düşünülüyor. Buyurun teste…

"İŞARET PARMAĞINIZ YÜZÜK PARMAĞINIZDAN KISAYSA" Yüzük parmağınız ve işaret parmağınızı karşılaştırdığınızda, işaret parmağınızın daha kısa olduğunu görüyorsanız, etkileyici bir yapıyla çevrenizdeki kişileri, kendinize çekiyor olabilirsiniz. Kararlı ve cesaretli yapısı ile birçok kişinin çözemediği soruna kendinize dair bir çözüm sunabilme yeteneğiniz olabilir. Bu nedenle araştırmaya yatkın bir zihin yapınız olduğu söylenebilir.