Kişiliğinizin ipuçları parmaklarınızda! İşaret parmağınızın uzunluğu en derin sırlarınızı veriyor

Çekici, konuşkan, pinti, ince düşünen veya iyi huylu… Tüm bu karakter özellikleri, parmaklarınızda görülebilir mi dersiniz? İşte yüzük parmağınız ve işaret parmağınız arasındaki bu karşılaştırmanın ufak ipuçları verdiği düşünülüyor. Buyurun teste…
"İŞARET PARMAĞINIZ YÜZÜK PARMAĞINIZDAN KISAYSA"
Yüzük parmağınız ve işaret parmağınızı karşılaştırdığınızda, işaret parmağınızın daha kısa olduğunu görüyorsanız, etkileyici bir yapıyla çevrenizdeki kişileri, kendinize çekiyor olabilirsiniz.
Kararlı ve cesaretli yapısı ile birçok kişinin çözemediği soruna kendinize dair bir çözüm sunabilme yeteneğiniz olabilir. Bu nedenle araştırmaya yatkın bir zihin yapınız olduğu söylenebilir.
"İŞARET PARMAĞINIZ YÜZÜK PARMAĞINIZDAN UZUNSA"
İşaret parmağı daha uzun olan kişiler, kendine güvenen yapıları ile dikkat çeker. Özellikle boşa zaman ve para harcamaktan kaçınan yapınız, tasarruflu bir kişiliğe sahip olduğunuzu gösteriyor.
Fakat yeni adımları atma konusunda daha cesaretsiz hissedebilirsiniz. İncelikli düşünen biri olarak, aynı zamanda görünmeyeni gören, dikkatli bir zihne sahipsiniz.
"İŞARET VE YÜZÜK PARMAĞINIZ EŞİTSE…"
Parmaklarınız aynı hizada bulunuyorsa, sakin ve huzurlu bir karaktere sahipsiniz demektir. Özellikle aileniz ve arkadaş grubunuzda "güvenli liman" olarak biliniyorsunuz.
Fakat tüm bunlara rağmen, hassas durumlar karşısında bir anda sinirlenebilir, basit bir olayı büyük bir kavgaya dönüştürebilirsiniz. Bu nedenle aslında fikir ayrılıkları noktasında doğru adımları atmakta fayda bulunur.“Bir türlü uykuya dalamıyorum” diyenler! Bilim insanları bebek gibi uyutan yöntemi buldu Sadece 50 gramı ile kötü kolesterolü silip süpürüyor! Bu karışımı her kahvaltıda birkaç kaşık tüketmeniz yetiyor Saklanan duygular gün yüzüne çıkıyor! Büyük değişimlere hazır olun: 10 Eylül'de Balık Dolunayı'na dikkat! Daha fazla C vitaminine ihtiyacınız olduğunu gösteren 7 işaret