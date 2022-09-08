Dr. Astrolog Şenay Devi

10 Eylül'de gerçekleşecek olan Balık Dolunayı, Merkür gerilemesi ile birlikte ilişkilerde ve duygularda büyük dönüşümleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle duygularınızı gösterirken ve neler hissettiğinizden bahsederken kuracağınız iletişim kanallarına dair dikkatli olmakta fayda var. İşte her burcu nelerin beklediğinin listesi...

KOÇ:

Fazlasıyla duygusal bir dolunay sizleri karşılıyor. Merkür gerilemesi, dolunay sırasında ilişkilerinizdeki şeyleri büyük ölçüde karıştırıyor, ancak bu ayın hassas enerjisini içe doğru gitmek ve biraz öz-yansıtma yapmak için kullanabilirsiniz. Olaylara ilk hislerinize göre tepki vermek yerine, dışarıdaki dramayı duraklatmak için kendinize meydan okuyun. Dinlenmek, iç gözlem yapmak veya ruhsal olarak bağlantı kurmak için biraz yalnız zaman harcamak size iyi gelecektir ve size bazı mistik içgörüler de getirebilir.

BOĞA:

Ardı sıra yaşanan yüzleşmeler döngüsünde gücünüzü sağ duyunuzu yeniden yapılandırma zamanı Boğalar, bu yüzden hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olması için topluluğunuzun gücüne güvenmeyin. Kendinize güvenin yapabileceklerinizin üzerinde titizlikle durun. Bu dolunayın yükselen enerjisi, arkadaşlarınızla bağlantı kurmanız ve etrafınızdaki dünyayla biraz daha fazla ilgilenmeniz için size ilham verebilir. Yaratıcı fikirlerinizi ekibinizle paylaşın veya tutku projeleriniz söz konusu olduğunda başkalarını da dahil etmenin yollarını bulun. Bu dolunay altında, ekip çalışması gerçekten de rüyayı gerçekleştiriyor! Yol arkadaşlarınızı iyi seçin.

İKİZLER:

İş hayatınız bu dolunayda mercek altında, bu yüzden en özgün ve yaratıcı fikirlerinizi sergilemeye hazır olun. Bu, mutlaka yeni bir profesyonel girişime başlama zamanı olmasa da, bazı projeler, gelecek hakkında daha iyimser hissetmenizi sağlayan bir doruğa veya sonuca varabilir. Ek olarak, bazı heyecan verici sürprizler kariyer yörüngenizi aniden yeni bir yöne kaydırabilir , bu nedenle akışa devam etmeye sahip olduğunuz işe dahaistekli olun. Yanlış kelimelerinizden dolayı gerçekleşen gerginlikleri düzeltmek için olsun gayretiniz pişman olmamak ve kelimelerin yıkıcı enerjisi ile imtihan olmamak için.

YENGEÇ:

Sizin gibi duygusal bir burç için geçmişe tutunmak kolaydır , Fakat bu dolunay, dünya hakkındaki eski fikirlerinizi ve sınırlamaları bırakmanız için size ilham verecek. Biraz riskli hissetseler bile, hayallerinize ve özlemlerinize inanmaya başlamanız sorun değil. Genel olarak bakıldığında, güvenli oynamayı mı yoksa kalbinin sesini dinlemeyi mi tercih ederdin? Kalbinize güvenin.

ASLAN:

Sizin gibi alıngan bir ateş burcunun güçlü bir güven ve bağımsızlık duygusu yansıtması kolaydır Ancak bu dolunay, kendinizin daha savunmasız ve gizli kısımlarını vurgulayabilir. Yüzey seviyesinden derinlere inme şifalanma zamanı, ancak daha derin bir seviyede gücünüzü kabul etmek sizi çok daha güçlü hissettirecektir. Bu duygusal dolunay anını gölge tarafınızı keşfetmek ve arzularınızın karanlık taraflarını incelemek için kullanın ve şifalanın. Aşk ta da işte de şanslı enerjiler güçlü ve mutlu kılacak sizleri.

BAŞAK:

Bu sizin mevsiminiz Başak,lar yani şu anda kozmik gösterinin yıldızısın. Bununla birlikte, bu dolunay, bire bir ortaklıklarınızı vurgular bu nedenle en yakın bağlarınıza odaklanmanız gerekebilir. Şimdi, ilişkilerinize daha büyük bir duygusal derinlik ve ruhsal bağlantı duygusu getirmek için güzel bir zaman. Sadece hassasiyet seviyelerinin yüksek olacağını bilin, bu yüzden konuşmalarınıza biraz ekstra nezaket ve şefkat ekleyin.

TERAZİ:

İçsel büyümenize ve ruhsal gelişiminize öncelik verme sürecindesiniz, Teraziler bu yüzden bu rüya gibi dolunay enerjisini günlük rutininizi daha mistik ve tatmin edici hale getirmek için ilham kaynağı olarak kullanın. Bir şey duygusal olarak tükeniyor veya uyumsuz hissediyorsa, davete ya da istek üzerine evet demeyin. Bunun yerine, ruhunuzu besleyen ve sağlığınızı geliştiren şeylere daha fazla yer açın.

AKREP:

Bu Dolunay bir su burcundadır , bu yüzden sizi duygularla hassak kılacaktır, Ama aynı zamanda sizi ilham ve tutkuyla dolduruyor, bu yüzden bunu anlamlı bir şeye kanalize edin. Hissettiğiniz kıvılcım ister yaratıcı, ister romantik ya da tamamen başka bir şey olsun, şimdi kalbinizde ne olduğunu ifade etmenin ve içinizdeki eğlenceyi seven hayalperesti şımartmanın yollarını bulma zamanı.

YAY:

Macera arama eğilimlerinizden bir mola vermenin ve duygularınızla yüzleşmenin zamanı geldi, Evinizdeki, ailenizdeki veya kişisel yaşamınızdaki meseleler, ani bir doruğa ulaşıyor, geçmişten gelen hassasiyetleri gündeme getiriyor veya kalbinizi anlamlı anılarla dolduruyor olabilir. Duygularınızdan kaçmak yerine, kendinizi onlara bırakmayı deneyin. Onu iyileştirmek için hissetmeniz gerekir ve bu süreçte önemli bir büyüme yaşayabilirsiniz.

OĞLAK:

Oğlaklar içinizde büyük duygular birikmişse, bu dolunay onları serbest bırakmanın tam zamanı! Duygularınızın geçerli olması için pratik veya mantıklı olması gerekmez ve gerçeğinizi söylemek, bağlantılara daha yakın olmanıza ve daha büyük bir barış duygusuna yol açabilir bu yüzden sabırlı olmaya çalışmak yerine kalbinizde olanı paylaşmaya odaklanın. Sadece kelimelerinizi biraz daha dikkatli seçtiğinizden emin olun, çünkü Merkür gerilemesi hala iletişim bölümünde işleri karıştırıyor. Unutmayın.

KOVA:

Zihinsel odaklı hava burçlarından biri olarak , kavramsal olarak düşünmek size doğal gelir, Ama bu mistik dolunay sizden fikirlerin ötesine geçmenizi ve sezgilerinizle temasa geçmenizi istiyor. İçgüdülerinizi dinlemek ve yalnızca değerlerinizle uyumlu olan şeylere evet demek bir beceridir, bu yüzden uygulamaya başlayın. Psişik güçlerin entelektüel cesaretinle eşleştiğinde, durdurulamaz hissedeceksiniz.

BALIK:

Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye hazır olun, Balık. Ay burcunuzdayken yönetici gezegeniniz Neptün ile aynı hizadayken şimdi kendinizi tam olarak ifade etme ve kişisel hedeflerinize öncelik verme zamanı. Tuhaf ve yaratıcı benliğiniz olmaktan korkmayın ve bu dolunayın yüzeye çıkardığı her türlü duyguyu, beklenmedik olsalar bile kucaklamayı taahhüt edin.