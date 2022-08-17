Dr. Astrolog Şenay Devi

18 Ağustos'a dikkat! Yılın en güzel günü: Venüs ve Jüpiter hem aşkı hem parayı getiriyor! Tek yapmanız gereken...

18 Ağustos'a dikkat! Yılın en güzel günü: Venüs ve Jüpiter hem aşkı hem parayı getiriyor! Tek yapmanız gereken...

18 Ağustos'a dikkat! Yılın en güzel günü: Venüs ve Jüpiter hem aşkı hem parayı getiriyor! Tek yapmanız gereken...

18 Ağustos Perşembe, aşkın sevginin gezegeni Venüs ve evlilik ve büyük iyilik Jüpiter aşk sevgi enerjisini yayıyor gökyüzünden yeryüzüne kalpleri aşk ile diriltiyor. Romantik büyüleyici Venüs'ün şanslı Jüpiter'le üçgen açı yaptığı üçlü açıyla büyüyecek bu güçlü kozmik etki. Sevgiye kalbe ait tüm meseleleri için çok güzel bir enerjidir. Çevremizdekilerle bağlantı kurmak için daha güçlü bir arzu hissedebiliriz veya hatta kalplerimizin daha büyük bir sevgiye açıldığını fark edebiliriz.

Kendimizi sevmeye başlayacak sevip sevildiğimiz insanla aramızdaki sevgi bağını güçlendireceğiz. Kozmik enerjiler gökyüzünde birlikte ilerleyecek Venüs ve Jüpiter ilişkilerimize ve kalplerimizin derinliklerinden yayılan daha derin bir gerçeğe ışık tutabilir. Şimdi kendimize soralım, Kalbinin arzusu nedir? Dinlerseniz, özellikle önümüzdeki günlerde, daha yüksek bir gerçeği idrak etmeye başlayabilir seviliyor olmanın değeri sevebilmenin huzurunu yaşamaya başlayabiliriz.

KOÇ: Perşembe sizin için yılın en tutkulu ve romantik günlerinden biri olacak gibi görünüyor! Aşka adım atabilir kalıcı bir beraberliğin içine girebilirsiniz. Zaten aşıksanız, ilk hissettiğiniz sihri ve tutkuyu yeniden yaşamanın zamanı geldi.

BOĞA: Venüs Jüpiter üçgeninden büyük bir şifa enerjisi geliyor yaşamlarınıza Bunu başkalarını affetmek için kullanabilirsiniz ve en önemlisi kendinizi de affetmek için. Aile içi yabancılaşmalar veya husumet varsa, çözümlenecek. Haftanın sonuna doğru, özellikle Cumartesi günü aşkta da finansal konularda da şanslı ve kalıcı enerjiler sizleri karşılıyor.

İKİZLER: Perşembe günü, Venüs Jüpiter Üçgeni kalbinize yakın iyi bir amaç özellikle ödüllendirici olacak. Venüs Jüpiter ile üçgen açı yaptığında, birinin dünyasında bir fark yaratabileceğinizi hissedersiniz, bu da sizin için oldukça motive edicidir.

YENGEÇ: Venüs Perşembe günü Jüpiter ile üçgen açı yaptığında, şans eseri sizi doğru zamanda doğru yerde olmaya teşvik edecek ve işinizden veya yeni bir işten finansal ödüller kazanabilirsiniz. Karşınıza gelen tüm fırsatlara evet dediğinizden emin olun.

ASLAN: Perşembe gününün güzel üçgen enerjisi Venüs ve Jüpiter'den geliyor , bu iyi hissettiren gezegenler, kendinizi empoze ettiğiniz sınırları aşmanız ve yenilenmeniz için destekliyor sizleri işleriniz yoluna girecek özel yaşamınızda ise AŞK dolu kararlar alıp uygulayabileceksiniz.

BAŞAK: Perşembe günü Venüs ve Jüpiter sizi daha da yükseltmek için güçlerini birleştiriyor. İçinizde daha derin, ruhsal bir farkındalık hareket ederken derin bir uyanış duygusu hissetmeyi bekleyin ve akıllıca değerlendirin.

TERAZİ: Venüs ve Jüpiter arasındaki güzel üçgen, Perşembe günü aşk ve dostluğu birbirine bağlar. Eş ya da sevgilinizle sorunlarınız çözümleniyor aşk kazanıyor ya da bekarsanız, kaderin bir arkadaşlığı çok daha samimi bir beraberliğe dönüşebilir.

AKREP: Jüpiter ve Venüs, Perşembe günü işle ilgili bir konuda size iyi şanslar getirmek için işbirliği yapıyor. Olasılıklara açık olun ve işteki sorunları kılık değiştirmiş fırsatlar olarak görmeye çalışın.

YAY: Perşembe günü Venüs ve yöneticiniz Jüpiter, sahip olabileceğiniz herhangi bir seyahat, spor veya macera planını uygulamanız için güçlerini birleştiriyor. Heyecan verici bir şey için umutlarınız daha önce engellendiyse, bu astrolojik etki her şeyin kilidini açar: Hayata 'evet' deme zamanı!

OĞLAK: Venüs'ün Jüpiter ile üçgen açı yaptığı Perşembe günü maddi destek için bir aile üyelerinizden destek görebilirsiniz. Ailenizden para almak gururunuzu zedelese de sevdikleriniz gerçekten yardım etmek istiyor. Aşk hayatınızda ise dönüşüm başlıyor!

KOVA: Perşembe günü çok sevgi dolu ve iletişimsel bir hava, sevgilinizle, eşinizle, kırdığınız bir dostunuz ile gerçekten anlamlı konuşmalar yapma şansı veriyor sizlere harekete geçin. Konuştuğunuz kadar dinlemeyi unutmayın çünkü Venüs ve Jüpiter'in sizinle paylaşacak bazı önemli görüşleri beraberinde getiriyor.

BALIK: Perşembe günü, Venüs ve Jüpiter, sürekli çabayı ödüllendirmeye hazır. Bu şanslı etki, her gün doğru olanı yapmanız ve sonunda bir ödül almanızla ilgilidir. Emek verdiğiniz işiniz dostunuz eşiniz sevgiliniz aşkla yüzünüzü yüreğinizi güldürmeye başlıyor.