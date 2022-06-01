Dr. Astrolog Şenay Devi

Haziran, Süper Dolunay ve Gündönümü de dahil olmak üzere önemli gezegen hizalamaları ile bizleri karşılayacak ncak her şey düşünüldüğünde, bize dinlenmek, şarj olmak ve biraz eğlenmek için zaman vermesi gereken daha sessiz bir ay!

Son iki ayın tüm bu ağır maddi manevi ruhsal enerjilerinden sonra, artık hafifliği bulmaya, maceralara atılmaya ve sevdiklerimizle daha güçlü bağlar kurmaya odaklanabiliriz.

14-15 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yay Süper Dolunayı bu ay için kilit nokta olacak ve içimizde bu duyguların bir kısmına ilham verebilir. Bu Dolunay'ı biraz hafiflik bulmak ve başından geçenleri kutlamak için işaretçiniz olarak kullanın.

Dolunay'ın ardından 21 Haziran'da Gündönümü var. Eski astrologlar her zaman Gündönümünü yılın en güçlü astrolojik olaylarından biri olarak gördüler. Gündönümüne giden yolda, Güneş'in İkizler ve Yengeç burçları arasında hareket ederken dokunduğu yıldızlar ekstra önem taşır.

Bu kadim bilginin çoğu çoktan unutulmuş olsa da, Gündönümüne giden ve onu izleyen günler, içimizdeki Evrenle ve etrafımızdaki Evrenle yeniden bağlantı kurmak için iyi bir zamandır.

Haziran 2022 için bazı önemli tarihlere daha yakından bakalım.

Haziran Astroloji 2022

3 Haziran - Merkür Boğa'da İlerliyor

Merkür 10 Mayıs'tan beri geri harekette. Tutulma Sezonunun büyük bölümünde Merkür Gerilemesi, sisli bir enerji yaratmış olabilir, bu da bizim için net düşünmemizi veya bir sonraki adımlarımız hakkında kendinden emin hissetmemizi zorlaştırmış olabilir. Merkür şimdi doğrudan hareket kuracağından, zihinsel olarak sisli herhangi bir enerji kalkacak ve her şey daha net hissetmeye başlayacak. Merkür'ün eski enerjisine dönmesi 19 Haziran'a kadar sürecek, bu yüzden bu zamana kadar sabırlı olun ve yeni bir şey tanıtmak yerine tabağınızda olana odaklanmaya çalışın.

4 Haziran Satürn Retrosu

Satürn, 22-23 Ekim'e kadar Kova burcunda Retro'ya giriyor. Satürn Retrosu, nasıl büyüdüğümüze ve olgunlaştığımıza bakmamız için bizi zorlayan süptil bir enerjidir. Satürn bazen zodyakın katı öğretmeni olabilir, ancak oturduğumuzda ve sunduğu derslere dikkat ettiğimizde gelebilecek çok fazla ödül var. Satürn retroya girerken, bu bizim düşünme, öğrendiklerimizi tekrar gözden geçirme ve kaçırdığımız hiçbir şey olmadığından emin olma şansımız. Görevlerimizi de yaptığımızdan emin olmak için Satürn'ün şansı! Satürn geri hareketinden ayrıldığında, her zaman bir hediye bırakır, sıkı çalışmamız için bize teşekkür eder. Satürn'ün hareketleri de pandemi ile yakından bağlantılı olduğundan, şu anda daha fazla içgörü ve haber alabiliriz.

11 Haziran - Venüs Uranüs kavuşumu

Venüs ve Uranüs Boğa burcunda bir araya gelerek sevgimizi ve yaratıcılığımızı ifade etmekte özgür hissetmemizi sağlayacak. Gezegensel enerjinin bu kombinasyonu, daha büyük bir sevgiye giden yolu hissetmemize izin vererek, kalplerimizin etrafındaki tüm engelleri yıkmamıza yardımcı olabilir. Bu enerji aynı zamanda yaratıcı çalışma için ekstra destekleyicidir, çünkü vizyonumuzu sınırlı kısıtlamalarla ifade etmemize izin verebilir. Bu enerjiyi yaratıcı işler için, bir yere eğlenceli, spontane bir gezi yapmak, yeni insanlarla tanışmak veya partnerinizle vakit geçirmek için kullanın.

14 Haziran - Yay Süper Dolunay

Süper Dolunaylar Dünya'ya daha yakındır, bu da etkilerini güçlü bir şekilde hissetme eğiliminde olduğumuz anlamına gelir. Bu Dolunay nazik bir tonda ve bize neşemizi bulmamızı ve her şeyi çok ciddiye almamamızı hatırlatan bir enerji taşıyor. Son ayların tüm güçlü dönüştürücü enerjilerinden sonra, bu Dolunay, tutunabileceğimiz son bağ bağlarını serbest bırakmamıza ve bırakmamıza yardımcı olacak. Bu Dolunay aynı zamanda güçlü bir aydınlatıcı etkiye sahiptir ve olayları yeni bir ışıkta veya yeni bir şekilde görmemizi sağlar.

21 Haziran- Gündönümü/Güneş Yengeç burcunda

Gündönümü ayda bir güç günüdür ve Güneş'in tropikal Yengeç burcuna geçişini ifade eder. Gündönümü ayrıca Kuzey Yarımküre'de Yazın başlangıcını ve yılın en uzun gününü, Güney Yarımküre'de ise Kış'ın başlangıcını ve yılın en kısa gününü getirir. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, Gündönümü ışığı kutlamanın ve karanlıkta bile ışığın daima geri döneceğini hatırlamanın zamanıdır. Gündönümü enerjilerinin perdeyi incelttiği ve bizi çevremizdeki dünyaya daha açık hale getirdiği söylenir. Ayrıca Gündönümü zamanında, gezegenin enerji ızgarasının mükemmel bir uyum içinde hareket ettiğine ve dünyanın iyileştirici enerjisine daha kolay erişmemize izin verdiğine inanılır. Gündönümü bizim için çok güçlü enerji sunuyor.

28 Haziran Yengeç Yeni Ay

28 Haziran'daki Yengeç Yeni Ay, hem açık hem de karanlık dişil enerjileri harekete geçirerek Kara Ay Lilith'e yaklaşıyor. İçimizde hangi enerjik ifadeye meydan okunması gerekiyorsa, kendimizi birlikte çalışırken bulabiliriz. Öz bakımı besleyerek hafif dişil enerjilerimize adım atmaya çağrılabiliriz veya sınırlar belirleyerek, kendimiz için ayağa kalkarak ve gücümüzü öne sürerek karanlık dişil enerjilerimize adım atmaya çağrıldığımızı hissedebiliriz. Bu, Gündönümü'nden sonraki ilk Yeni Ay olduğu için, tezahür ve yaratıcı çalışma için güçlü bir enerjiye sahiptir.

28 Haziran Neptün Retrosu

Neptün, ayın geri giden ikinci gezegeni. Artık geriye giden toplam üç gezegenimiz var - Plüton, Satürn ve Neptün. Neptün her yıl geri hareketine girer, dolayısıyla bu onun doğal ritminin bir parçasıdır. Neptün retro hareketine girerken, yeni bilgilerin veya daha yüksek bir gerçeğin gün ışığına çıktığını deneyimleyebiliriz. Gölgedeymiş gibi hissettiren bir şey bize anlamlı gelmeye başlayabilir veya yeni bir anlam kazanabilir. Ayrıca bu enerjinin altında ruhsal uyanışlara ve yeni ruhsal düşünceye ilham vermeye yardımcı olabilecek yeni farkındalıklar veya ah-ha anlarımız olabilir.

30 Haziran - Güneş Kavuşumu Kara Ay Lilith

Güneş, Kara Ay Lilith ile yıllık uyumunu yapıyor. Dişinin unutulmuş güçlerini, aynı zamanda şifayı, dönüşümü ve psişik enerjiyi temsil eder. Güneş ile hizalandığında, arınmak için bastırılmış enerjiyi yüzeye getirebilir.