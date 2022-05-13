Dr. Astrolog Şenay Devi

Bebeklerinizin doğum zamanı, aynı zamanda yaşam yolunu çizen taşlardan biri olabilir. Bu nedenle hem bebeğinizi daha iyi tanımak hem de büyüdüğü süreç boyunca ondaki değişimleri izlemek oldukça keyifli olacaktır. Peki sizin çocuğunuz hangi özellikleri bünyesinde barındırıyor. İşte cevabı...





OCAK AYI BEBEKLERİNİN BURÇLARI OĞLAK VEYA KOVA.

Bebeğiniz 20 Ocak'tan önce doğarsa, çalışkan, hırslı ve pratik olduğu düşünülen bir işaret olan Oğlak olacaktır. 20 Ocak ya da daha sonra dünyaya gelen yapan Ocak bebekleri, zeki, ilginç ve bağımsız olduğuna inanılan Kova burcuna girecek.

Ocak bebeklerinin iki çiçeği vardır.

Hem karanfil hem de kardelen Ocak doğum çiçekleri olarak kabul edilir. İlkbaharda yapraklarını toprağa sokan ilk tomurcuklardan biri olan narin, beyaz kardelen, Ocak ayı için uygun bir seçim gibi görünüyor. Ve karanfiller, halde kasvetli bir döneminde parlak bir noktadır.

ŞUBAT BEBEKLERİNİN BURCU KOVA VEYA BALIK

Bebeğiniz 19 Şubat'tan önce doğduysa, zeka, bağımsızlık ve tuhaflıkla ilişkili bir işaret olan Kova olacaktır. Ayın sonunda (19 Şubat veya daha sonra) doğan bebekler, nazik, şefkatli ve uysal oldukları bilinen bir burç olan Balık burcuna girerler.

Şubat bebeğiniz şöhrete bağlı olabilir Bir araştırma, Kova mevsiminde diğer burçlara göre daha fazla ünlünün doğduğunu buldu. Jennifer Aniston, Harry Styles, Rebel Wilson, Chris Rock ve Laura Dern birkaç ünlü bunlardan bazıları. Bir araştırma, Kova mevsiminde diğer burçlara göre daha fazla ünlünün doğduğunu buldu. Jennifer Aniston, Harry Styles, Rebel Wilson, Chris Rock ve Laura Dern birkaç ünlü bunlardan bazıları.

Şubat bebeğiniz sanatsal eğilimli olabilir Doğum ayı ile kariyer arasındaki bağlantıyı inceleyen bir İngiliz araştırmasına göre, Şubat bebekleri için en yaygın mesleklerden biri sanatçılıktır . Şubat bebekleri için listede üst sıralarda yer alan başka bir iş mi? Trafik polisi. Doğum ayı ile kariyer arasındaki bağlantıyı inceleyen bir İngiliz araştırmasına göre, Şubat bebekleri için en yaygın mesleklerden biri sanatçılıktır . Şubat bebekleri için listede üst sıralarda yer alan başka bir iş mi? Trafik polisi.

Şubat Bebeğinizin Doğum Günü Ekstra Özel Olabilir

Şubat ayındaki bebeğiniz ayın sonunda doğacaksa, çok özel bir doğum günü geçirebilirler. Artık Gün (29 Şubat) yalnızca dört yılda bir döner, bu nedenle herhangi bir günde doğma olasılığı genellikle 1/365, ancak Artık Gün'de doğma olasılığı 1/1461! ( Bir sonraki artık yıl 2024'te olacak!

MART BEBEĞİNİZİN BURCU BALIK VEYA KOÇ OLACAK

Bebeğinizin mizacı ister aslan ister kuzu gibi olsun, küçük bebeğinizin burcu ya balık ya da koçtur… 1 ile 20 arasında dünyaya gelen Mart bebekleri, şefkat ve yaratıcılıkla ilişkili bir işaret olan Balık olacak. 21 Mart ve sonrasında doğan bebekler ise tutkulu, motive ve enerjik olduğu düşünülen bir burç olan Koç olacaktır.

Mart bebeğiniz büyük zirvelere yükselebilir…

Çocuğunuz kurumsal merdiveni tırmanmıyorsa, kariyerinde kelimenin tam anlamıyla yükseliyor olabilir! Küçük bir İngiltere araştırması, Mart ayının pilotlar arasında popüler bir doğum ayı olduğunu buldu.

Nisan bebekleri koç ya da boğa olacak…

Nisan ayında doğan bebeklerin burçları Koç veya Boğa olacaktır. Koç, ateşli, tutkulu olarak bilinirken, Boğa burcunda doğanların güvenilir, mantıklı ve hayattaki daha güzel şeylerden zevk aldıkları düşünülür.

Elmaslar bir Nisan bebeğinin en iyi arkadaşıdır.

Nisan bebeklerinin doğum taşı—elmas!—küçük bebeğiniz kadar ışıltılıdır. Elmaslar netliği ve gücü sembolize eder. Aslında, elmas kelimesi Yunanca "kırılmaz" anlamına gelen "adamas" kelimesinden gelir. Dünyayı ele geçirmeye hazır nisan bebeğiniz için mükemmeldir.

Kaderleri ne olursa olsun, Nisan bebekleri iyi bir arkadaştır!

Bu ay doğan ünlüler herhangi bir gösterge ise, Nisan ayında doğmuş olmanın getirdiği bir sürü yıldız gücü var! Nisan doğumlu bu ünlü yüzlerden birkaçı Jennifer Garner, Saoirse Ronan, Channing Tatum, Pharrell, Kate Hudson ve Gal Gadot'tur.

MAYIS BEBEKLER BOĞA YA DA İKİZLER BURCU OLACAK

Boğa ile ilişkili nitelikler arasında kararlılık, sabır ve iyi tat bulunur. 21 Mayıs'tan sonra doğan bebekler İkizler olacaktır. İkizler, zodyakın en çok yönlü üyesidir. İşaretin diğer nitelikleri arasında iletişim için bir yetenek, hızlı bir zekâ ve giden bir kişilik yer alır.

Mayıs Bebekleri şanslı doğabilir.

Dört yapraklı yoncaya gerek yok… Küçük çocuğunuz ihtiyacı olan tüm iyi huylara zaten sahip olabilir! 2004 yılında yapılan bir araştırma, Mayıs ayında doğanların kendilerini diğer aylarda doğanlara göre daha şanslı gördüklerini ortaya koydu.

Bebeklerin olumlu tutumları olacaktır.

Mayıs ayında doğmak iyi talih ile birlikte iyi bir ruh hali getiriyor gibi görünüyor! Avrupa araştırmalarına göre, ilkbahar ve yaz aylarında doğan bebeklerin, diğer mevsimlerde doğanlara göre aşırı derecede olumlu bir tutuma sahip olma olasılıkları daha yüksek .

Mayıs bebeğinizin birçok kariyer seçeneği var!

Bir araştırmaya göre, bazı doğum ayları belirli mesleklerle ilişkilendirilir. Ancak, Mayıs bebekleri belirli bir kariyer yolu ile ilişkili değildir… Bu durum, seçeneklerinin tamamen açık olması gerektiği anlamına gelir!

Mayıs bebekleri yıldızlarla dolu bir sektörde olabilir

Mayıs bebeğinizle bir doğum ayını paylaşan ünlüler arasında Tina Fey, George Clooney, Dwayne 'The Rock' Johnson, Adele ve Rami Malek yer alıyor.

HAZİRAN BEBEĞİNİZ BİR İKİZLER YA DA YENGEÇ OLACAK…

22 Haziran'dan önce doğan bebekler İkizler tarafından temsil edilen ve konuşkan, karizmatik, esprili olduğu düşünülen bir burçtur… ama kararsızdır. 22 Haziran veya daha sonra ilk çıkışlarını yapan minikler Yengeç olacak. Kanserlerin besleyici, empatik, sezgisel olduğuna inanılır… Ama bazen biraz huysuz olabilir.

Haziran bebeklerinin seçebilecekleri üç doğum taşı vardır

Haziran bebeğiniz kararsız bir İkizler ise endişelenmeyin, birçok seçeneği var… En azından hangi doğum taşını seçme konusunda! Haziran, üç doğum taşıyla övünen sadece üç aydan biridir. Haziran, ağırbaşlı inci, yanardöner aytaşı ve renk değiştiren alexandrite ile temsil edilir.

Haziran bebeğinizin ışıldayan bir kişiliği olabilir

Yazla aynı zamanda gelen Haziran bebeğinizin iyimser olmasını bekleyebilirsiniz… Bir Avrupa araştırmasına göre haklı olabilirsiniz! İlkbahar ve yaz aylarında doğan bebeklerin, yılın diğer zamanlarında doğan bebeklere göre aşırı derecede olumlu bir tutuma sahip olmaları daha olasıdır.

Haziran bebeğiniz büyük zirvelere ulaşabilir.

Bir İngiliz araştırması , Haziran ayında doğan bebeklerin büyük olma eğiliminde olduğunu ve uzun yetişkinlere dönüştüğünü buldu. Ama June bebeğiniz kelimenin tam anlamıyla bakılacak biri olmasa bile, mecazi olarak bakılacak biri olabilir …

Haziran bebeğiniz Nobel Ödülü yolunda olabilir.

Harika bebeğiniz, dehasını göstermek için oldukça havalı bir donanıma sahip olabilir! Nobel Ödülü sahiplerinin bir analizi, şaşırtıcı derecede yüksek sayıda kazananın Haziran ayında doğduğunu buldu.

TEMMUZ BEBEKLERİNİN BURÇLARI; YENGEÇ VEYA ASLAN

Temmuz bebeğiniz 1 Temmuz ile 22 Temmuz arasında doğduysa , o zaman ana su işareti olan ve yengeç tarafından temsil edilen bir Yengeç burcudur. Yengeçler şefkatli, çok hassas ve sevecendir… ama dikkatli olun! Yengeç bebekleri duygusal olarak geri çekilme eğilimindedir. Bebeğiniz 23 ve 31 Temmuz arasında doğduysa , o bir Aslan burcudur. Aslanlar sadık, kendinden emin ve karizma doludur; bu nedenle burcun asil aslan tarafından temsil edildiğine şüphe yoktur. Aslanlar diğerlerinin parlak spot ışığında güneşlenirken, bu ışık onlardan uzaklaştırıldığında huysuzlaşabilirler.

Temmuz bebeklerinin iki çiçeği vardır.

Temmuz bebekleri bir değil iki özel doğum çiçeğinin güzelliğinin ve kokusunun tadını çıkarabilirler; larkspur ve nilüfer. Larkspur'un aşk bağlarını simgelediği söylenir ve her rengin özel bir bonus anlamı vardır. Örneğin, pembe kararsızlık anlamına gelir, beyaz mutlu bir ruh hali anlamına gelir, mor bir ilk aşkı sembolize eder ve mavi zarafet ile ilişkilidir. İkinci doğum çiçeği, saflığı ve görkemi temsil ettiği söylenen nilüferdir.

Temmuz bebeklerinin değerli bir doğum taşı vardır.

Yakut, tüm değerli taşların en değerlisi olduğu için ödüllendirilir. Aslında, o kadar büyük saygı görüyor ki, eski Hindular ona "mücevherlerin kralı" adını verdiler. Mücevherlerin kralı olarak yakutun tutku, aşk ve başarıyı simgelediği söylenir. Adı , kırmızı anlamına gelen Latince Rubeus'tan geliyor.

Temmuz bebekleri doğdukları ay kadar güneşlidir.

Bilim bize insanların zaman içinde nasıl büyüyüp değişebilecekleri hakkında çok şey söyleyebilir. Bir vakada, araştırmacılar Temmuz ayında doğan bebekler ile daha sonraki hayata bakışları arasında bir ilişki bulabildiler. Temmuz bebeklerinin daha yüksek oranda "pozitif eğilimlere" sahip olduğu ve yetişkinlerde depresyon da dahil olmak üzere duygudurum bozuklukları geliştirme riskinin daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Temmuz bebekleri büyük bir öz kontrole sahip olma eğilimindedir.

Yeni bir araştırmaya göre, Temmuz bebekleri, bir oyunu kaybetmek ya da bir oyuncağın ellerinden alınması gibi saldırganlığı kontrol etmek de dahil olmak üzere, duygusal iç yaşamlarını kendi kendilerini düzenleme konusunda en büyük yeteneğe sahipler. Tabii ki, yine de yürümeye başlayan çocuk aşamasıyla uğraşmak zorunda kalacaksınız, ancak - parmaklar çarpıştı! - belki Temmuz bebeklerinin ebeveynleri için o kadar da kötü olmayacak.

Temmuz bebeğiniz sanatsal bir çizgiye sahip olabilir.

Bir Birleşik Krallık nüfus sayımı veri raporuna göre, Temmuz ayında doğan bebeklerin büyüyüp sanatçı olma olasılıkları daha yüksek. Ezici bir çoğunlukla yaz ve Temmuz bebeklerinden oluşan diğer meslekler arasında tren şoförleri ve duvar ustaları vardı.

Temmuz bebeklerinin solak olma olasılığı daha yüksektir.

Bebeğiniz ilk şaheserini boyadığında, en azından bir araştırmaya göre, sol eliyle yapması için iyi bir şans var. Araştırmacılar, Temmuz ayında doğan bebeklerin solak olma eğilimi ile doğma şansının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu buldular.

AĞUSTOS BEBEĞİNİZ BİR ASLAN VEYA BAŞAK OLACAK

22 Ağustos'tan önce doğan bebekler aslan tarafından temsil edilen Aslanlardır. Aslan bebeklerinin yaratıcı, teatral ve tutkulu oldukları düşünülür… tüm kişilik özellikleri onları etrafta dolaşmak için harika yapar! Aslanlar muhteşem liderler olma eğilimindedir. Ancak dikkatli olun çünkü bu liderlik özellikleri bazen daha çok kibir gibi görünebilir. 22'sinden sonra doğan bebekler Başaklardır .Başaklar pragmatik, mantıklı ve gerçekçi insanlardır.

Ağustos bebeklerinin seçebilecekleri üç doğum taşı vardır

Ağustos bebeğiniz parıltı ve çekiciliği seviyorsa, şanslıdır çünkü üç muhteşem doğum taşı arasından seçim yapabilirler. Birincisi, Hawaii Adaları'nı yarattığı söylenen Hawaii yanardağ ve ateş tanrıçası olan saygıdeğer Madame Pele'nin adını taşıyan yeşil peridottur. İkinci doğum taşı, taşı şeker şeritleri gibi gösteren kırmızı ve beyaz mineral bantlarının bir karışımı olan sardonyx'tir. Üçüncü doğum taşı, yakutla aynı görünebilen spineldir. Bir zamanlar muazzam bir yakut taşıdığı düşünülen İngiltere İmparatorluk Devlet Tacı, aslında muazzam bir kırmızı spinel taşır.

Ağustos bebeklerinin doğum çiçekleri çok fazla cesarete sahiptir

Ağustos bebekleri oradaki en parlak, eğlenceli, en anlamlı çiçeklerden ikisine sahiptir; Glayöl ve haşhaş. Uzun, kılıcı andıran glayöl, adını rekabetçi oyunlar sırasında boyunlarına çiçek takan Roma Gladyatörlerinden almıştır. Haşhaşlar, çekici parlak renkleri ve afyonlu nitelikleri ile onları uyku, barış ve ölümün yanı sıra dirilişin de sembolleri yapan zengin bir sembolizm tarihine sahiptir. ABD'de, Anma Günü'nde savaşta ölen askerleri onurlandırmak için genellikle kırmızı gelincikler giyilir.

Ağustos bebeğiniz oldukça başarılı olacaktır.

Küçük yaz tatlınız ile bir doğum gününü paylaşabilecek birkaç ünlü Ağustos bebeği, Jason Momoa, Viola Davis, Halle Berry, Anna Kendrick, Chris Hemsworth, Mila Kunis ve Demi Lovato'dur… bunlardan sadece birkaçı.

Ağustos bebekleri doğuştan ne istediğini bilen LİDERLERDİR.

Ağustos bebekleri cesaret, karizma ve sadakat gibi pek çok liderlik özelliğiyle doğarlar ki, harika öncüler olmalarına şaşmamalı. Görünüşe göre, aynı zamanda birincil başkanlık malzemesi! Birkaç başkanlık Ağustos bebekleri arasında Barack Obama, Bill Clinton ve Lyndon B. Johnson var.

Ağustos bebekleri şanslıdır.

Sadece ağustos bebekleri canlılık ve canlılıkla dolu olmakla kalmaz, aynı zamanda yaşam zevkleri, bilimin neden ağustos bebeklerinin diğer doğum aylarından daha yüksek oranlarda şanslı hissettiklerini bildirme eğiliminde olduğunu söylediğini açıklamaya yardımcı olabilir. Bir çalışmada , araştırmacılar, Ağustos dahil yaz aylarında doğan insanların kendilerini şanslı sayma olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu buldu. Bu, hayata karşı kötü bir bakış açısı değil.

EYLÜL BEBEKLERİ BAŞAK VE TERAZİ

Doğum gününüz ayın başına denk geliyorsa, pratik, sadık ve düzenli olmanızla tanınan bir Başaksınız. 22'sinden sonra dengeli, sosyal ve adil bir Terazisiniz .

Eylül bebeklerinin çok yönlü bir doğum taşı vardır. Safir Eylül ayının mücevheridir. Geleneksel olarak mavidir, ancak pembe, sarı veya yeşil olabileceğini biliyor muydunuz?

Eylül bebekleri okulda başarılı olur.

Bir İngiliz araştırması, Eylül bebeklerinin sınıfta bir ayakları olabileceğini öne sürüyor. Bu ayda doğan çocukların seçkin okullara girme olasılıkları %20 daha fazlaydı...belki de sınıflarındaki en büyükler oldukları için.

Eylül bebeklerinin spor alanında üstünlüğü var.

Sonbaharda doğan bebekler, yaz aylarında doğan yaşıtlarından daha güçlü ve daha atletik olma eğilimindedir.

Eylül bebeklerinin önlerinde uzun ömürler olabilir.

Eylül aylarının 100 yaşına kadar yaşama olasılığı daha yüksektir! Eylül'den Kasım'a kadar doğan bebeklerin, belki de ilk kış boyunca annelerinin sütündeki tüm büyük bağışıklık tarafından korunmaktan, önlerindeki yüzyılı görme konusunda daha büyük şansları bulunur.

EKİM AYINDAKİ BEBEĞİNİZ TERAZİ VEYA AKREP OLACAK

Bebeğinizin doğum günü ayın başındaysa, dengeli, sosyal ve adil bir Terazi burcudur. 22 Ekim'den sonra küçük çocuğunuz tutkulu ve güçlü Akrep burcunun altına düşüyor.

Ekim bebeklerinin iki doğum taşı vardır.

Ekim bebekleri mücevherleri ikiye katlıyor! Turmalin ve opal onların parıldayan taşlarıdır. Her ikisi de çok yönlüdür ve alışılmışın dışındadır.

Ekim bebeklerinin de iki doğum çiçeği vardır.

Calendula olarak da bilinen kadife çiçeği, Ekim ayının doğum çiçeğidir. İyileştirici losyonlarda kullanılan bu sarı renkli çiçeği sıklıkla bulacaksınız. Ve Ekim bebeklerinin ikinci bir çiçeği var: şımarık kadige çiçeği!

Ekim bebeklerinin atletik potansiyeli var.

Sonbaharda doğan bebekler genellikle yaz aylarında doğan bebeklerden daha güçlü ve daha atletiktir. Atletik üstünlük muhtemelen sınıflarındaki diğer çocuklardan daha büyük ve daha iri olmalarından ve ayrıca spora daha erken başlamalarından kaynaklanmaktadır.

KASIM BEBEĞİNİZ AKREP VEYA YAY BURCU OLACAK

1 ve 22 Kasım arasında doğan Kasım bebekleri, genellikle yanlış anlaşılan bir burç olan Akreplerdir. Akrep bebekleri, akıllı bir yaratıcı çizgi ile esrarengiz ve hassas olma eğilimindedir. Ancak, Akrep'e biraz itibar kazandıran iki özellik olan otoriter ve hırslı da olabilirler. 22'den sonra doğan Kasım bebekleri Yay burcuna girer ve Okçu tarafından temsil edilir. Bu bebekler iyimser ve maceracı olma eğilimindedir… Bu durum, yürümeye başlayan çocuk yıllarını özellikle eğlenceli hale getirir.

Kasım bebeklerinin bir topaz doğum taşı vardır.

20. yüzyıldan önce sarı renkte görünen tüm taşlara topaz denildiğini biliyor muydunuz? Topaz'ın, tıpkı Akrep gibi biraz yanlış anlaşıldığı ortaya çıktı, ancak gemoloji bilimi sayesinde, artık topazın, daha uygun fiyatlı bir akraba olan sitrin de dahil olmak üzere, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda muhteşem renge sahip farklı bir mücevher türü olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda bir Kasım doğum taşı olan topazın.

Kasım ayının doğum çiçeği krizantemdir.

18. ve 19. yüzyılda floriografi, çiçek buketleri aracılığıyla mesaj göndermenin popüler sanatıydı. Her çiçeğin belirli bir anlamı vardı ve duygularınızı iletmek için onları bir araya getirebilirsiniz. Krizantemler ya da kısaca anneler, sadakat ve dürüstlüğün işaretiydi. Önyüklemek için, onlar özünde bir sonbahar çiçeği.

Kasım bebeklerinin sağlıklı işaretleri olabilir.

Columbia Üniversitesi'nden yapılan bir araştırmaya göre , doğum ayı bir ömür boyu hastalık riskini gösterebilir. Bu araştırmaya dayanarak, Kasım ayında doğan bebeklerin kalp problemleri veya akciğer kanseri geliştirme olasılığı diğer aylarda doğan bebeklere göre daha düşük olabilir. Ancak dikkatli olun, aynı çalışma Kasım ayında doğan bebeklerin ileriki yaşamlarında solunum sorunları riskinin arttığını ortaya koydu.

ARALIK AYI BEBEKLERİ YAY VEYA OĞLAK

Aralık bebeğiniz 21'inden önce doğarsa , yarı insan, yarı canavar veya bir centaur olan Archer tarafından temsil edilen Yay tarafından yönetilecektir. Efsane, Yay'ın hedefini asla kaçırmadığını ve bu nedenle kişiliğin bir ipucu olabileceğini söylüyor: azimli bir kararlılık, bol bilgelik ve cesaret. Bebeğiniz 21'inden sonra doğarsa , o zaman keçi ile temsil edilen Oğlak burcu olacaktır. Bu burçta doğanlar özellikle iyi huylu ve son derece disiplinlidir. Ama dikkat et! Oğlaklar da her şeyi bilen kişiler olabilir.

Aralık bebeklerinin iki çiçeği vardır.

Nergis veya mısırgülü, baharın ilk çiçeklerinden biridir ve bu nedenle yeniden doğuşu ve yenilenmeyi temsil eder. Victorialılar nergisi egoistlerin çiçeği olarak düşünürlerdi . Ancak Çin efsanesine göre bu çiçek geleneksel olarak zenginliği ve refahı temsil eder. Mısırgülü, bir Noel çiçeği olarak düşünülür. Dikenli yapraklar, dikenli tacı temsil eder ve parlak kırmızı meyveler, Hıristiyan inancında Mesih'in kanını temsil eder.

Aralık bebeklerinin üç doğum taşı vardır.

Aralık ayında doğan bebeklerin birden fazla doğum çiçeğine sahip olmasının yanı sıra, aralarından seçim yapabileceğiniz üç muhteşem taş vardır; zirkon, tanzanit ve turkuaz. Bu taşların her biri güzel mavi tonlarıdır, ancak turkuaz özellikle anlam bakımından demlidir. Turkuaz bir aşk tılsımı olarak düşünülür ve kullanıcıya koruma ve şansın yanı sıra iyi şans ve rahat bir zihin getirdiğine inanılır… Aralık ayındaki bebeğinize şüphesiz fayda sağlayacak her şey!

Aralık bebeklerinde daha az öfke nöbeti olabilir.

Yürümeye başlayan çocuklar için heyecan verici bir haber! Araştırmacılar , Aralık ayında doğan bebeklerin, çocukluklarında ve sonraki yaşamlarında, yılın herhangi bir zamanında doğan bebeklerden daha az öfke nöbeti geçirme eğiliminde olduklarını buldular. Budapeşte'deki Semmelweis Üniversitesi'nden bir araştırmacı, ruh hallerini ve mizaçlarını öğrenmek için 366 öğrenciyle anket yaptı. Görünüşe göre Aralık ayında doğanlar, hepsinden daha dengeli eğilimlere sahipmiş gibi görünüyor.

Aralık bebeklerinin büyük bir hastalığa yakalanma olasılığı en düşük olanlardır.

Bazı araştırmalar , Aralık ayında doğan bebeklerin nörolojik hastalık, kardiyovasküler hastalık, solunum hastalığı ve üreme hastalıkları gibi büyük hastalıklardan kaçınma şansının en yüksek olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar bunun annelerin hamilelikleri boyunca farklı mevsimlerde maruz kaldıkları D vitamini ve güneş ışığı miktarından kaynaklanabileceğini düşünüyorlar. Elbette diyet, egzersiz, genetik ve stres gibi faktörlerin tümü sağlık üzerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Aralık bebekleri doğum günlerini etkileyici insanlarla paylaşır.

Aralık ayında doğan bebekler, tatiller ve doğum günü kutlamaları sayesinde tonlarca hediyeyi dört gözle beklerler… ama aynı zamanda büyük günlerini harika bir şirketle paylaşırlar. Aralık ayında doğan ünlüler arasında Zoe Kravitz, Britney Spears, Jay-Z, Nicki Minaj ve Sara Bareilles sayılabilir.