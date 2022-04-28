Dr. Astrolog Şenay Devi

27 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 18:06 itibariyle Venüs Balık burcuna geçiş yaptı. Bu gezegenin Balık burcunda geçişi, yaratıcılık, hayranlık, ruh, lüks şeyler, doğuştan gelen yetenekler ve iş anlamına gelir. Bu aşamada her türlü sınırlama en aza indirilecektir. Hepimizin bildiği gibi Venüs Balık burcunda yücelir ki bu geçişte insanlara olumlu sonuçlar versin. 12. Burç Balık, manevi yolculukları, dış kazanımları, birliktelikleri ve harcamaları ifade eder. Dolayısıyla Balık burcundaki Venüs geçişi, maneviyata daha yatkın olmanıza ve içsel benliğinizle bağlantı kurarak gerçek bilginizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra, bu dönemde konfor ve lüks harcamaları yapma eğiliminde olacaksınız. İnsanlar bu transit sırasında aile üyeleriyle kaliteli zaman geçirmeyi ve romantik hayatlarının tadını çıkarmayı seveceklerdir. Ancak doğru kararı verememek, kafa karışıklığı yaratabilir ve asıl amacınıza ulaşmanızda bir engel oluşturabilir; bu nedenle odaklanmış ve motive olmanız tavsiye edilir.

Balık burcundaki Venüs Geçişinin etkisinin ilgili burcunuz üzerindeki etkisinin ne olacağını öğrenin:

Koç

Koç burcu için Venüs, ailenin ikinci evini ve evlilik, eş ve iş ortaklıklarının yedinci evini yönetir. Kova burcundan Balık burcuna geçişi sırasında on ikinci yabancı kazanç ve harcama evinizden geçecek. Maddi açıdan, mutluluk getirecek maddi şeylere çok masraf yapılacağı için bazı sorunlar olabilir, ancak yine de mali durumunuzu kontrol etmeniz gerekiyor. Profesyonel olarak bu dönem sizin için verimli olacaktır çünkü bu dönemde promosyonlar veya zamlar olabilir. İş dünyasındaki yerliler iyi bir kar elde edecek ve siz de bazı yabancı fırsatlar elde edebilirsiniz. Kişisel ilişkilerde, ilişki çiçek açacak ve havada aşk olacak, partneriniz mutlu olacak ve birlikte güzel anlar geçireceğiniz için bu transit kişi için umut verici olacaktır. sağlık açısından,

Boğa

Boğa burçları için Venüs birinci evi ve 6. evi yönetir ve 11. gelir, arzu ve kazanç evinden geçiş yapacaktır. Bu dönemde profesyonel anlamda istek ve hırslarınız çok yüksek olacak ve kar odaklı bir birey olacaksınız. Kariyer hedefleriniz söz konusu olduğunda tüm hedefler yerine getirilecek, bu da zihinsel huzur ve memnuniyet getirecektir. Maddi açıdan bu dönem sizin için olumlu olacaktır çünkü bu dönemde yükselme, işyerinde yükselme ve sağlam yatırımlar yapabilirsiniz. İş adamları bu dönemde büyük kazançlar elde edecekler. Kişisel yaşamda, bir ilişkideki boğalar, romantizm ve samimiyet dolu bir dönem görecek ve eşinizle kaliteli zaman geçireceksiniz.

İkizler

İkizler burcu için, Venüs beşinci ve 12. evin efendisidir ve kariyer, meslek, isim ve şöhretin 10. evinden geçiyor. Bu dönem kariyeriniz için iyi bir dönemdir çünkü yabancı kaynaklardan iyi bir kazanç sağlar ve bu geçiş sırasında iyi iş fırsatları, terfi, ödül ve tanınma elde edebilirsiniz. Kendinizi profesyonel cephede daha iyi tanıtmak için analiz yeteneği ve zekayı kullanmanız önerilir. Bu dönemde finansal olarak iyi bir servet elde edeceksiniz ve geçmişte yaptığınız yatırımlar size kazanç sağlayacaktır. Kişisel hayatınızda pozitiflik, şefkat ve romantizm olacak ve eşinizi koşulsuz seveceksiniz. Partnerinizle birlikte bir tatil planı yapabileceğiniz olasılıklar da var. Evliler için bu, çocuklarınızın başarısı için makul bir süre olabilir.

Yengeç

Yengeç burçları için, Venüs dördüncü ve 11. evin efendisidir ve servet, şans ve dinin dokuzuncu evinden geçiyor. Profesyonel olarak bu dönemde size olumlu sonuçlar verecektir çünkü bu dönemde yaratıcılığınız çok yüksek olacak ve bilginizi geliştirmeye meyilli olacaksınız. Ayrıca maaşınızda veya terfinizde de zam alabilirsiniz. Finansal olarak, yerel yerden uzakta yeni bir mülk satın alma şansı vardır. İşadamları bu dönemde iyi bir kazanç elde edecekler. Kişisel yaşamda, doğru yolu göstermenize yardımcı olacak bir guru veya motive edici bulabilirsiniz. Bu, babanızla olan bağınızı güçlendirmek için harika bir dönem olabilir. Ailenizle uzun mesafeli bir yolculuk yapmayı planlıyorsanız, bu onun için ideal bir dönemdir. Aşık olan yerli, karşılıklı anlayış ve bağları artacağı için bu dönemin tadını çıkaracak. Sağlık açısından, zinde ve sağlıklı kalacaksınız.

Aslan

Aslan burçları için Venüs üçüncü ve 10. evin yöneticisidir ve okült, dönüşüm, ani kayıp/kazanç ve uzun ömürlülüğün sekizinci evinden geçiş yapacaktır. Profesyonel olarak, yerliler bu süre zarfında profesyonel alanda bazı zorluklarla karşılaşabilecekleri için biraz zorlu bir dönemle karşılaşabilirler. Kariyerinizde bazı aksiliklerle karşılaşmanız gerekebilir; bu nedenle, bu dönemde dikkatli ve sorumlu olmalısınız. Bu dönemde, okült bilime yönelebilirsiniz. Maddi olarak bu dönemde giderleriniz biraz yüksek olabilir bu da sizin için sorun olabilir. Evliler, kişisel yaşamlarında ortalama bir süre görebilirler, ancak ailelerinden faydalanacaklar. Sağlık açısından özellikle karın bölgeniz ve gözleriniz olmak üzere sağlığınızla ilgili önlemler almanız önerilir.

Başak

Başak için Venüs, ikinci ve dokuzuncu evin yöneticisidir ve yedinci evlilik, ortaklık ve meslek evinden geçiyor. Bu dönemde işinizde iyi kazançlar elde edebileceksiniz, iş ortağınızla güçlü bir bağ kurmanın en iyi zamanı. Yolculuk başarılı olacak ve seyahat için mükemmel bir zaman. Tanınma ve şöhret de grafikte. Mali olarak, bu dönemde, iş dünyasındaki yerliler önemli miktarda yatırım yapabilir ve diğer yerliler için geliriniz eşinize veya bir seyahate harcanabilir. Özel hayatınızda, evlilik hayatınızdaki uzun süreli sorunlar bu dönemde azalacak ve iyi bir bağ oluşturacaktır. Cazibeniz her yerde olacak ve manyetik kişiliğiniz nedeniyle insanlar sizden etkilenecek.

Terazi

Terazi burçları için, Venüs birinci ve sekiz evin yöneticisidir ve borç, düşmanlar ve ödemelerin evi altıncı evden geçer. Başarı çok kolay gelmediği için profesyonel olarak bu geçiş sırasında kişi için ortalama bir süre olacaktır. Çok fazla çaba, sabır ve odaklanma gerektirecektir. Herhangi bir projeden maksimum faydayı elde etmek için tüm becerilerinizi ortaya koymanız ve uygun planlama yapmanız önerilir. Ayrıca işyerinde herhangi bir çatışmaya veya kavgaya kapılmamanız tavsiye edilir, aksi takdirde sizin için engeller oluşturabilir. Bu dönemde promosyonlar gecikebilir, bu nedenle sabırlı olun ve hemen sonuç beklemeyin. Mali olarak giderleriniz artabilir ve geliriniz mülkle ilgili arazi sorunlarına harcanabilir. Kişisel yaşamınızda, ilişkilerinizin herhangi bir engel veya engel olmadan sorunsuz kalması muhtemeldir. sağlık açısından, Sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz çünkü programınızı ve diyetinizi etkileyecek çok fazla stres olacaktır. Bu da sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmede sorun yaratacaktır.

Akrep

Akrep burcu için, Venüs 12. ve yedinci evin yöneticisidir ve eğitim, çocuk ve zekanın beşinci evinden geçer. Bu süre zarfında, iyi bir büyüme göreceksiniz ve terfi ve yükselme şansınız da var - yabancı üniversitelere başvurmak isteyen öğrenciler bunu yapabilir. Kariyeriniz için bu dönemde kararsız kalmadan zekanızı kullanmanız önerilir. Bu, bir fırsat için başarı ve büyüme elde etmek için olağanüstü bir dönemdir. Mali açıdan bu süre yerli için ortalama olacak. Herhangi bir spekülatif faaliyetten kaçınılması tavsiye edilir. Kişisel yaşamda ilişki güçlenecek ve bu geçiş sırasında kavgalar ve yanlış anlamalar ortadan kalkacaktır. Akrep burçlarınin hayatlarında aşk olacaktır. Evliler doğumla ilgili iyi haberler olabilir.

Yay

Yay burcuna göre, Venüs altıncı ve 11. evin yöneticisidir ve dördüncü anne, rahatlık ve mutluluk evinizden geçer. Bu süre zarfında kişi profesyonel olarak olumlu sonuçlar alacaktır. Kişi kariyerinden keyif alacak ve daha iyi performans gösterecek ve iyi sonuçlar alacaktır. Mali açıdan bu dönem lüks ve konforun keyfini olumlu yönde etkileyecek ve yeni bir araç satın alma şansı da var. Yay burcu burçları de evde tadilat yaptırabilir. Özel hayatınızda aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirmeye daha istekli olacak, küçük bir buluşmaya ev sahipliği yapacaksınız. Eşinizle çok iyi bir ilişkiniz olacak ve onlardan da güzel anlar bekleyebilirsiniz. Sağlık açısından, bu transit boyunca kendinizi zinde ve sağlıklı hissedeceksiniz.

Oğlak

Oğlak burcu için, Venüs beşinci ve 10. evin efendisidir ve kardeş, iletişim, kısa yolculuklar ve arzudan oluşan üçüncü evinizden geçer. Profesyonel olarak bu dönemde iş arkadaşlarınızla iyi ilişkiler kurmanız gerekir, çünkü bu yakın gelecekte terfi almanıza yardımcı olabilir. Bu dönemde maddi olarak savurgan biri olabilirsiniz, ancak aynı zamanda maddi kaynalar size yardımcı olacak ve doğru karar mali açıdan sizin için harikalar yaratacaktır. Kişisel yaşamınızda, yakın ve sevdiklerinizle olan ilişkinizi güçlendireceksiniz. Çocuklarınız sayesinde kazançlar elde edeceksiniz ve kısa bir gezi veya tatil planlayarak eşinizle kaliteli zaman geçirmeniz olasıdır. Sağlık açısından sağlıklı olacaksınız ve bu transit sırasında iyi vakit geçireceksiniz.

Kova

Kova burcu için, Venüs dördüncü ve dokuzuncu evin yönetcisidir ve aile, zenginlik ve konuşmanın ikinci evinden geçiş yapacaktır. Bu geçiş sırasında, profesyonel olarak anadiliniz kariyer açısından mükemmel bir zaman geçirecek ve kariyerinizde büyüme görecek. Şans başarınızın yolunu açacak. Maddi olarak masraflarınız yüksek olacak ve bu süre zarfında ailenizin ihtiyaçlarını giderebileceksiniz. Ancak aynı zamanda uzun vadeli kazançlar için de para yatıracaksınız; konfor ve lüksünüzde de artış göreceksiniz. Özel hayatınızda bu dönemde babanızla çok güçlü bir ilişkiniz olacak. Bekarlar aşk ve romantizm için uygun bir dönem görecek ve hanenizin kadın üyelerinden çok fazla destek alacaksınız. Akrabalarınızla da bir araya gelmeyi planlayacaksınız.

Balık

Balık burçlarıne gelince, Venüs üçüncü ve sekizinci evlerin yöneticisidir ve benlik, karakter ve kişiliğin ilk evinden geçiş yapmaktadır. Profesyonel olarak, bu dönemde, kişi iş dünyasında harikalar yaratacak ve önemli miktarda kar ve getiri elde edecek. Kişi araştırmaya, okülte ilgi duyacak ve bu alandan faydalanabilecektir. Kariyerinizde çok pozitif olmalısınız ve sanatsal kalibreniz ve yaratıcılığınız ile bu geçiş sırasında herkesi etkileyebilirsiniz. Finansal olarak, kendinize harcama yapacak ve belki de genel sağlığınızı iyileştireceksiniz. Genel olarak pozisyon sabit kalacak ve sabit bir nakit akışı öngörülmektedir. Kişisel yaşamda, Lagne'deki yüce Venüs nedeniyle, kendinize olan güveniniz çok yüksek olacak ve kısa sürede karşı cinsi etkileyebileceksiniz; ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak isteyenler için uygun bir dönemdir. Yedinci evdeki Venüs'ün görünümü nedeniyle evli çiftin bağı güçlenecek, anı ve eski anıları birlikte yaşatacaklar. Sağlık açısından, küçük fiziksel rahatsızlıklardan muzdarip olabilirsiniz; bu nedenle, sağlığınıza odaklanmalı ve formda kalmak için diyetinizi ve egzersizinizi düzenli olarak iyileştirmelisiniz.