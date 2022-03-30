Dr. Astrolog Şenay Devi

Dünya güneşle aynı hizaya geldiğinde yeni bir ay meydana gelir ve bu da Ay'ın Dünya gezegenindeki yerinizden neredeyse görünmez hale gelmesini kolaylaştırır. Yılda genellikle 12 yeni ay olur ve her yeni ay farklı bir astrolojik işaretle senkronize edilir.

Bu yeni ay Koç burcunda ve hayatınıza yeni ve taze bir şeye başlama konusunda ciddi anlamda güçlü bir enerji getiriyor. Geçen yılın zorlu kariyer yolunuzu değiştirmek kadar önemli olabilir.

Sadece bir uyarı: Bu süre zarfında kendinizi biraz dürtüsel hissedebilirsiniz, Kontrollü olmaya odaklanmalısınız.

Hemen hemen her konuda nerede durduğun konusunda çok net olacaksınız. Ne istediğini ve ne zaman istediğinizi biliyorsunuz şimdi bunları uygulama zamanı.

KOÇ

Yeni ay güneş burcunuzda ilerlerken, yeni girişimleri başlatmak ve arzularınızı cesur, iddialı bir şekilde bildirmek için harekete geçirir. Ancak, on ikinci maneviyat evinizde hala çok fazla gezegensel eylem gerçekleşirken, bir ayağınızı rüyalar aleminde tutarak, sezginiz ve manevi tarafınızla uyum içinde kalarak ve meditasyon yapmak için kaliteli zaman ayırarak bu andan en iyi şekilde yararlanacaksınız. Yoga yapın ya da bir terapist ya da güvenilir bir sırdaşla eski yaralarınız hakkında konuşun.

BOĞA

Koç mevsimi genel olarak oldukça ateşli ve aksiyon odaklı olsa da, sizin için biraz yaşananları gözden geçirme sakinlik dönemine dönüşebilir. Çünkü güneş maneviyatın on ikinci evindedir ve içsel hayatınıza vurgu yapar. Ancak, 5 Nisan'dan 2 Mayıs'a kadar olan yönetici gezegeniniz Venüs gibi, Balık burcunda hareket eden birkaç gezegen, on birinci grup evinizde etkisini gösteriyor. Böylece arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirerek ve istediğinizi yaparak bu sezondan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Bu süreçte öz farkındalığınız güçlendirebilir.

İKİZLER

Koç mevsimi, arkadaşlıkla ilgili onbirinci evinizi aydınlatılıyor. Bu nedenle ekip çalışması şimdi başarınızın ayrılmaz bir parçası. Hükümdarınız, haberci Merkür, 27 Mart ile 10 Nisan arasında aynı bölgede seyahat edecek, bu da yoğun bir sosyal takvim ve grup projelerine daha fazla odaklanma ile sonuçlanacak. Ancak, 10 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında ruhanilikle ilgili on ikinci evinize geçtiğinde, dinlenmek, yeniden şarj olmak ve kendini yansıtmak için kendinize daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir. Şimdi en üretken hissetmek için hayal gücünüze ve ruhsal yanınıza dokunun.

YENGEÇ

Güneşin Koç burcuna yaptığı yolculuk, kariyerinizle ilgili onuncu evinizi aydınlatıyor, bu nedenle bu sezon boyunca profesyonel yolunuz çok fazla aklınızda. Ve ilişkiler ve öz değer gezegeni olan tatlı Venüs ile, 5 Nisan ile 2 Mayıs arasındaki dokuzuncu macera evinizde, kariyerinizi ilerletmek için daha sosyal olmak ve ufkunuzu genişletmek için her türlü fırsatı değerlendirin. Düşünün: ekip toplantıları, iş seyahatleri, becerilerinizi geliştirmenize olanak tanıyan sınıflar.

ASLAN

Yöneticiniz olan güneş, Koç mevsimi boyunca dokuzuncu macera evinizden geçerken, aynı eski sıradan rutin, enerjinizi harcamak isteyeceğiniz en son şeydir. Bu an, kişisel gelişim uğruna konfor alanınızdan çıkmakla ilgili. İlişki yöneticisi Venüs, 5 Nisan'dan 2 Mayıs'a kadar sekizinci cinsel yakınlık evinizden geçerken, herhangi bir eğitimsel veya duygusal deneyime açık kalmak isteyeceksiniz. Özel yaşamınızda aşk tutku heyecan yükseliyor.

BAŞAK

Koç mevsimi, güneşin sekizinci cinsel yakınlık evinizdeki yolculuğu sayesinde, en yakın ve en duygu dolu bağlarınızı besleyecektir. Kalbinize göre hareket etmek ilk başta korkutucu gelebilir, ancak özellikle yöneticiniz haberci Merkür 27 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında orada olduğundan, daha savunmasız olma alıştırması yapmak zorunda kalacaksınız. Duygusal olarak tatmin edici bir atılıma yol açabilir.

TERAZİ

Koç mevsimi, yedinci ortaklık evinizden geçen kendine güvenen güneş sayesinde her türlü bire bir ilişkilerle ilgilidir, Terazi. Sevgiliniz, en yakın meslektaşınız vb. ile sahip olduğunuz büyük hedeflerin üstesinden gelmek ve ilerlemek için harekete geçeceksiniz. Ancak sezondan en iyi şekilde yararlanmak için, yöneticiniz Venüs'ü hareket halindeyken de düşünmek isteyeceksiniz. Başkalarına görünmek için günlük hayatınızda dengeyi bulduğunuzdan emin olun.

AKREP

Güneş Koç burcundayken, sağlıklı yaşam ve günlük rutinle ilgili altıncı evinizden geçen güneş sayesinde günlük egzersizlerinize, işinize ve zindeliğinize odaklanırsınız. Bu, kesinlikle çok çalışkan bir an olabilir, ancak aynı zamanda yaratıcı ve eğlenceli arayışlar için alan yaratmak isteyeceksiniz. Yardımcı yöneticiniz Mars, 14 Nisan'dan 24 Mayıs'a kadar beşinci romantizm evinizden geçtiğinde bu süreç aktif hale gelecektir. Eğlenceyi seven yönünüzü beslemek, kendinizi daha da güçlü hissetmenizi sağlayabilir.

YAY

Güneş Koç burcundayken, romantizm ve kendini ifade etmeyle ilgili beşinci evinizden geçerek bunu her yıl sizin için çapkın, eğlenceli ve yaratıcı bir an haline getirir. Ancak hiç kimsenin gösteriyi tamamen yönetmesine izin vermeyin, çünkü ev hayatınızın dördüncü evinde hala birçok eylem oluyor, örneğin ilişki yöneticisi Venüs'ün 5 Nisan'dan 2 Mayıs'a kadar orada asılı kalması gibi. Aynı zamanda 12 Nisan'da, yöneticiniz Jüpiter, ruhsal Neptün ile bağlantı kurar, köklerinize ve duygusal esenliğinize büyük ölçüde yönelmeniz için size ilham verir.

OĞLAK

Güneş Koç burcundayken, ev hayatınızın dördüncü eviniz vurgulanır, bu da normalden biraz daha fazla evde olmak istemenize neden olur. Yine de, özellikle 28 Mart civarında, para gezegeni Venüs'ün, ikinci gelir evinizde yöneticiniz olan ciddi Satürn ile eşleştiğinde, aklınız ciddi bir para kazanma dürtüsü ile harekete geçebilir. İlişkiyi yöneten Venüs, 5 Nisan ile 2 Mayıs arasında üçüncü iletişim evinizdeyken ortaya çıkan öğrenme fırsatlarından ve sosyal anlardan yararlanırsanız başarınız yükselebilir.

KOVA

Koç mevsimi, dikkatleri iletişim evinize çekerek, bunu sizin için yılın ekstra sosyal bir zamanı yapar, Kova. Ayrıca mali durumunuzu da göz önünde bulundurmak isteyeceksiniz. Sosyal Venüs 5 Nisan'dan 2 Mayıs'a kadar ikinci gelir evinizdeyken, arkadaşlarınızla ve iş arkadaşlarınızla işbirliği yapmak, para kazanma stratejinizden daha yaratıcı ve sosyal tatmin sağlayabilir. Mars, 14 Nisan'dan 24 Mayıs'a kadar parti veya heyecan verici bir grup çalışmalarına katılabilirsiniz.

BALIK

Güneş Koç burcunda ilerlerken, amaçları ileriye taşımak ve nakit akışı yolunda daha somut sonuçlar görmek isteyeceksiniz. Ancak, 5 Nisan'dan 2 Mayıs'a ve 14 Nisan'dan 24 Mayıs'a kadar burcunuzdan geçen Venüs ve Mars sayesinde kendi mevsiminizin bir şekilde devam ettiğini bilin. Zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlığınıza özen göstermenize izin veren uygulamalar, kendinize ve bağlarınıza daha fazla odaklanmış hissetmenize yardımcı olabilir.