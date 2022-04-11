Dr. Astrolog Şenay Devi

Yılın en şanslı günü: 12 Nisan'a dikkat! Dilekleriniz için yolunuzu aydınlatacak o kavuşum

Yılın en şanslı günü: 12 Nisan'a dikkat! Dilekleriniz için yolunuzu aydınlatacak o kavuşum

Yılın en şanslı günü: 12 Nisan'a dikkat! Dilekleriniz için yolunuzu aydınlatacak o kavuşum

Balık burcundaki Jüpiter Neptün kavuşumu , hayatta bir kez yaşanabilecek nadir bir gökyüzü olayıdır. 12 Nisan 2022'de gerçekleşecek olan bu enerji yılın geri kalanını şekillendirmeye devam edecek.

Nisan ayı için Dolunay Terazi burcunda gerçekleşecek ve 16-17 Nisan'dan sadece birkaç gün sonra zirve yaparak Jüpiter ve Neptün'ün kozmik dalgalarını güçlendirecek. Dolunay gece gökyüzünü aydınlattığı gibi, bu enerjilerin dolgunluğunu da aydınlatacak ve onlarla daha kolay çalışmamızı sağlayacaktır.

Jüpiter ve Neptün'ün bir araya gelmesi, kolektif bir ruhsal uyanış anlamına gelir. Enerjilerinin birleşmesi perdeleri kaldıracak ve daha yüksek alemlere erişmemize, titreşimimizi yükseltmemize ve çevremizdeki Evrenden İlahi mesajları kanalize etmemize izin verecek.

Jüpiter ve Neptün Balık burcunda hizalandığından, su elementi güçlü olacaktır. Dolunay gibi su da duygularımızla çok bağlantılıdır.

Dolunay duygularımızı yükseltir ve duyarlılığımızı artırır. Bu, Jüpiter Neptün kavuşumunun enerjilerini daha da belirgin hale getirecek ve onun enerjisinden gerçekten yararlanmamızı sağlayacak. Dolunay ayrıca cüce gezegen Eris ile ek bir yoğunluk katmanı ekleyerek kadınsı bilgeliğimizden yararlanmamıza yardımcı olur.

Jüpiter, Neptün ve Terazi Dolunayı'nın bu kombinasyonunu titreşiminizi yükseltmek için kullanmak istiyorsanız, sezginizi güçlendirin, ve yüksek benliğinizden rehberlik alın.

Jüpiter Neptün Kavuşumu ve Terazi Dolunay Çalışması

Bu Çalışma en iyi 9-25 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılır . Bu Çalışmai birden fazla kez de yapabilirsiniz. Meditasyon da bu Çalışmaden sonra dilediğiniz zaman kullanılabilir.

İhtiyacın olacak:

Tercih edilen Aura temizleme aracı (kurutulmuş Fesleğen ve tarçın çubukları, nane yağı)

Yüksek Benlik Meditasyonu

Seçtiğiniz kristal (isteğe bağlı)

Talimatlar:

1.) Seçtiğiniz aracı kullanarak auranızı temizleyerek başlayın. Auranızı temizlerken, aşağıdakileri okumaktan çekinmeyin:

"Ay'ın ışığında yıkanıyorum, ay ışınlarının artık ihtiyaç duyulmayan her şeyi emmesine izin veriyorum. Enerji alanım saflaştırıldı ve benim için mükemmel frekansta titreşmesine izin verildi. Aklıma, bedenime ve ruhuma minnettarım."

2.) Ardından, çevrenizi ve meditasyonunuzu yapmayı planladığınız yeri temizleyin. Alanınızı temizlerken aşağıdakileri okuyun.

"Bu alanı ışık ve sevgi dolu enerjiyle temizliyorum. Burada sadece aşk yaşayabilir. Sadece en yüksek ışığın titreşimleri buraya yerleşebilir. Bu alan bir uyum, neşe ve bolluk yeridir. Bu alan için yüce yaradana minnettarım."

3.) Ardından, Yüksek Benlik meditasyonunuzla Maceralarınız için rahatlayın . Bir kristalle çalışmayı seçiyorsanız,( Her hangi bir kristal olabilir) onu elinizde bulundurun.

4.) Meditasyonunuz tamamlandıktan sonra kendinize bir dakika verin.

5.) Burada üç seçeneğiniz var. Kanal oluşturmak, mesaj almaya devam etmek ve psişik yeteneklerinizden yararlanmak istiyorsanız ilk seçenek harikadır. İkinci seçenek biraz daha az çalışmaktır ve daha çok rahatlama ve kendini yansıtma ile ilgilidir. Ayrıca bu Çalışmai birden fazla yapabilir ve her iki seçeneği de deneyebilirsiniz. Üçüncü seçenek, bu adımı tamamen atlayıp doğrudan 6. adıma geçmektir!

SEÇENEK 1

6- Yüksek Benliğinizden gelen mesajları kanalize etmeye devam edeceksiniz. Bu esnada kurutulmuş fesleğenlerinizi su da kaynatın evinizin enerjisisi temizlensin. Ardından tarçın çubuklarınızı yakın ve evinizi tütsüleyin.

Düşünün. Hayal gücünüzü kullanın olmasını istediklerinizi zihninizde netleştirin.

Ben sağlıklı başarılı mutlu ve huzurluyum sevdiklerim sevenlerimle bir arada sevgi doluyum. Gib….

SEÇENEK 2

Kendinize sorun:

Hayatıma daha fazla denge getirebilirim…

Hayatınızda önemli bir ilişki seçin. Bu ilişkiden öğrendiğiniz en güçlü dersler nelerdir?

Şu anda karşı karşıya olduğunuz zor bir durum veya meydan okuma seçin. Bu meydan okumanın başka birine ait olduğunu farz edin. Onlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

6.) Gerekirse duraklatmak için bir dakikanızı ayırın.

7.) Bu çalışmayı tamamlamak için uzun bir esneme yapın. Temiz havada yürüyüşe çıkın veya müzik dinlemek, banyo yapmak veya uyumak gibi rahatlatıcı bir şeyler yapın! Son olarak duşunuza menekşe yağının tamamını ekleyin ve arının.