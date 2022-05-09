Dr. Astrolog Şenay Devi

2022'nin ikinci Merkür Retrosu, 10 Mayıs'ta tutulma portalının tam kalbinde başlıyor. Tutulma portalı zaten hassas bir zamandır, bu nedenle bu gerileme sırasında Merkür duyarlılığımızı artıracaktır.

Merkür zihnin yöneticisi olduğu için, herhangi bir zihinsel bulanıklığın yoğunlaştığını da hissedebiliriz. Nasıl hissettiğimizi, ne düşündüğümüzü ve sezgimizin bizimle ne iletişim kurmaya çalıştığını gerçekten anlamakta zorlanabiliriz.

Bu nedenle yavaş hareket etmeli, sabırlı olmalı ve bu enerjiyi acele etmeden önce duraklamak için kullanmalıyız. Tutulmalar bizi bir sonraki en iyi adıma yönlendirme eğilimindedir, bu yüzden bu gerçekten bir teslimiyet ve akışa güvenme dönemidir.

15 Mayıs'taki Kanlı Ay Tutulması, tamamen bir döngüyü bitirmek ve kapatmakla ilgilidir ve Merkür gerilemesi, daha derin kavrayışları ve sezgisel mesajları ortaya çıkararak bu süreçte bize yardımcı olabilir. Yüzeyde, Merkür Retrosu işleri yavaşlatabilir ve gecikmeler yaratabilir, ancak bize verilen herhangi bir ekstra zaman bir hediye olarak kullanılabilir.

Merkür, aynı zamanda enerjilerini de yoğunlaştıracak olan ikizler burcunda retro hareketine girecek. 24 Mayıs 2022'ye kadar Merkür Boğa'ya geri dönecek ve 3 Haziran 2022'de Merkür tekrar harekete geçmeden önce işlerin biraz düzeldiğini hissedebiliriz.

Bir gezegenin geri harekette olduğu ve istasyonların yeniden yönlendirildiği günün enerjileri hissetmek için en güçlü olduğunu unutmayın.

KOÇ

Bu gerileme, etrafınızdakilerle nasıl iletişim kurmayı seçtiğinizi düşünme ve dikkatlice düşünme zamanıdır. İyi bir iletişimci olmanın bir parçası da dinlemeyi öğrenmektir. Zor bir konuşma yapmanız gerekiyorsa, ne söylediğinize dikkat edin. Önce kalbinin niyetine uyum sağla ve sonra sözlerin bu yerden akmasına izin ver.

BOĞA

Bu süreç altında ilgilenmeniz gereken çok sayıda bitmemiş işiniz olabilir. Bu Merkür Retrosu, tamamlamadığınız ve bir kez ve herkes için çözülmesi gereken şeyleri dikkatinize getirebilir. Bu zorlayıcı olsa da, her şey bittiğinde bir başarı hissi hissedeceksiniz.

İKİZLER

Merkür sizin yöneticinizdir, bu nedenle etkilerini her zaman hissedeceksiniz. Zihniniz her zaman fikirlerle doludur, ancak bu enerji altında sizden yavaşlamanız ve gerçekten ne istediğinizi netleştirmeniz isteniyor. Bir hafta, bir ay veya bir yıl önce sizin için doğru olan, bugün sizin gerçeğiniz olmayabilir.

YENGEÇ

Merkür, ya kendi bilinçaltınızın derinliklerinden ya da size yakın birinden bazı şaşırtıcı bilgileri ortaya çıkarabilir. Bu süre zarfında sezgileriniz de son derece yükselecektir, bu nedenle her türlü rahatsız edici duyguya veya dürtüye güvenin.

ASLAN

Bu Merkür Retrosu altında, içgüdülerinize güvenmek önemlidir. Birisinin yalan söylediğini veya yünü gözlerinize çekmeye çalıştığını hissediyorsanız, dikkat edin. Başkalarına ne vaat ettiğinize veya neyi üstlenmeyi seçtiğinize dikkat edin, bunu sandığınızdan daha bunaltıcı veya daha zor bulabilirsiniz.

BAŞAK

Merkür sizin yönetici gezegeninizdir, bu nedenle her zaman geri hareketleriyle yakından bağlantılısınız. İş ortamınız söz konusu olduğunda, kendinizi sınırlarınızı belirleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Tüm beklentilerin netleştirildiğinden emin olun. Bir yanlış iletişim veya sözleşme anlaşmazlığını çözmeniz gerekiyorsa sabırlı olun ama buna bağlı kalın!

TERAZİ

Bu gerileme, öğrendiğiniz her şeyi yansıtmanın zamanıdır. Hayat sana ne öğretmeye çalışıyor? Üzerinde çalışmakta olduğunuz tüm evrensel dersleri gözden geçirerek biraz sessiz zaman geçirin. Hangi yeni anlayışlar ve yeni farkındalıklar size geliyor?

AKREP

Bu Merkür Retrosu sırasında rüyalarınıza ve bilinçaltınızın sessiz sesine dikkat edin. Aslında en çok Merkür Retrosu ve Düşler çalışma kitabından yararlanabilirsiniz. Kendinizi geri çekilmeye ve içeriye girmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu sessiz düşünme ve tefekkür zamanı ruhunuz için iyi olacak ve gerçekten nasıl hissettiğinizi belirlemenize yardımcı olacak.

YAY

Kendinizi evrak işleriyle uğraşırken veya hayatınızdaki şeyleri yeniden düzenlemeye ihtiyaç duyarken bulabilirsiniz. Başkalarının yarattığı karışıklıkları düzeltmek sizin işiniz değil, ancak kendinizi tam da bunu yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Sadece yol boyunca sınırları belirlediğinizden emin olun.

OĞLAK

Dayanabileceğinden fazlasını ısırma. Şu anda üstlenmeyi seçtiğiniz projeler konusunda seçici olun, beklediğiniz gibi olmayabilirler. Ele almadığınız rahatsız edici sağlık endişeleriniz varsa, bu enerjiyi zaman kazanmak için kullanın. Çok fazla öz bakım uygulamak, özellikle Merkür, Boğa burcuna girerken topraklanmanıza yardımcı olacaktır.

KOVA

Kendinizi geçmişin ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye veya ilişkilerinizde kendilerini tekrar ediyor gibi görünen kalıpları ele almaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu süre zarfında eski bir ilişki hayatınıza geri dönerse, sınırlar koymak ve hayır demek sorun değil, aynı zamanda kendinize sormayı da unutmayın - bundan ne öğrenmem veya çıkarmam gerekiyor? Öğrenmeniz gerekenleri öğrenebilir ve devam edebilirsiniz.

BALIK

Bu gerileme altında, özellikle çevrenizi kiminle çevrelediğiniz söz konusu olduğunda, kendinizi sınırlar belirlemeye veya kapıları açmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu geri hareket, yaşam durumunuzu da vurgulayabilir, eğer yapabilirseniz, Merkür Haziran ayında tekrar doğrudan hareket edene kadar büyük kararlar vermekten kaçının.