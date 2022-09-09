“Bir türlü uykuya dalamıyorum” diyenler! Bilim insanları bebek gibi uyutan yöntemi buldu

Yatmadan önce kitap okumanın, uyku kalitesini iyileştirmenin en iyi yolu olduğunu öne süren araştırmalar bulunuyor. Fakat bu alışkanlığı ilerletmeden önce, bilmeniz gereken birkaç ayrıntı bulunuyor.

Uyku Uzmanı Lisa Artis, yatmadan önce kitap okumanın, yatmadan önce TV izlemek gibi "teknoloji odaklı etkinliklere kıyasla çok daha iyi bir alternatif" olduğunu belirtti. Fakat tüm bunlara rağmen uykudan önce okuyup okumamaya karar vermeden önce düşünülmesi gereken birkaç önemli uyarı bulunuyor.

Geçen yıl yayınlanan ve 991 kişinin katıldığı araştırmada, yatmadan önce kitap okuyan insanların yaklaşık %40'ının uykularının düzeldiği tespit edildi. Oxford Üniversitesi ve İrlanda Üniversitesi, Galway'e bağlı araştırmacılar tarafından düzenlenen araştırmada, uykudan önce kitap okumanın, yataktayken kitap okumaktan daha fazla uyku kalitesi artırdığı tespit edildi.

"E-OKUYUCULARI TERCİH EDİN"

Telefon veya tablet yerine E-okuyucudan okumak, ekrandan okumaktan daha fazla uykunuzu iyileştirmenize yardımcı olacaktır. Artis, aydınlık ve karanlık, vücudunuza uyanma veya uyuma zamanının geldiğini söylemede güçlü ipuçlarıdır, bu nedenle güçlü ışık yayan herhangi bir cihaza dikkat etmemiz gerektiğini belirtir.

Bazı e-okuyucular, yayılan sert mavi ışığı en aza indiren kağıt benzeri bir görünüm sunuyor. Bu cihazlardan gelen mavi ışık, uyku getiren hormonların üretilmesini engelleme kapasitesine sahip. Artis'in bahsettiği hormon, uykuyu teşvik etmek için vücudunuzdaki sinir reseptörlerine etki eden melatonindir. Yatmadan önce okumak, zihninizi ve bedeninizi dinlenerek uykuya hazırlamanıza yardımcı olabilir.

Gün boyu aktif olan beyinler, huzursuz bir gece veya uykuya dalma güçlüğü anlamına gelebilir, bu da uykusuz gecelerde günün sorunları hakkında endişelenerek kendini gösterebilir.

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