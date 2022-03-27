2 haftada 8 kilo verdiriyor! İşte salata diyetinin detayları

SALATA DİYETİNİN ETKİLERİ NELERDİR?

Kısa sürede vücuttaki ödemi ve yağı azaltmaya yardımcı olan bu diyet, hem etkili hem de hızlı bir seçeneğe dönüşüyor.

Bu diyet esnasında işlenmiş gıdalar, kızartılmış besinler, asitli içecekler ve şeker oranı yüksek gıdaları kesinlikle tüketmemeniz gerekiyor.

Mevsim sebzeleri, yeşillikler ve çeşitli sağlıklı protein içeriklerini bir araya getirmek en iyi sonuçları almanızı sağlıyor.

Vücudun yağ yakması ve metabolizmayı hızlanması için bu diyet esnasında sık sık su içmeye özen göstermeniz önemli.

14 gün boyunca uygulayabileceğiniz salata diyeti, dengeli beslenme süreci ile bir araya geldiğinde sağlıklı bir diyet süreci yönetimi uygulamanıza imkan verir.

Salatanın yanında en sağlıklı ve doyurucu besin alternatiflerinden biri olarak ev yoğurdu tüketebilir, böylece sindirim sisteminizi düzenleyen probiyotik ve metabolizmanın temel yapıtaşlarından biri olan protein desteğini sağlayabilirsiniz.

Diyetin doğru uygulanması süresi boyunca yağ yakımının hızlanması ve ödemin atılması ile birlikte 2 haftada 8 kiloya kadar verebilirsiniz. Fakat bu noktada herkesin bedeninin farklı olduğunu, bu nedenle herkeste farklı etkiler oluşturduğunuz göz önünde bulundurmak gerekir.

Tüm bu diyetleri uygulamadan önce metabolizmanız için en uygun seçeneği beslenme stili haline getirmek için öncelikle bir uzman tavsiyesi almanız önemlidir.

14 günün sizin için uzun bir süre olduğunu düşünüyorsanız, diyeti 7 günlük bir süreç olarak da uygulayabilirsiniz.