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2 haftada 8 kilo verdiriyor! İşte salata diyetinin detayları

İstenmeyen kilolar, hemen herkesi etkileyen en önemli sorunlardan biri. Bu noktada kilo vermek için en basit formül; günlük kalori alımınızda açık oluşturmaktır. Bu sayede kilo vermeye başlayabilirsiniz. Fakat bu kalori açığını oluşturmak için yapılan sağlıksız ve sert diyetler, bedeninizde hiç beklemediğiniz kadar kötü etkiler oluşturabilir. Bu nedenle hem düşük kalorili hem de sağlıklı bir diyet biçimi olarak salata diyeti öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi: 27.03.2022 13:02
2 haftada 8 kilo verdiriyor! İşte salata diyetinin detayları

Yağ yakımını hızlandıran bir diyet biçimi olan salata diyeti, birçok sağlıklı besini bir arada almanızı sağlarken uzun süre tok kalmanızı da mümkün kılan kolay uygulanabilir bir alternatife dönüşüyor. Ödemin atılması, yağ yakımının hızlanması ile birlikte 2 haftada 8 kiloya kadar vereileceğiniz bu diyet sayesinde istediğiniz kilo aralığına kolaylıkla alışabilirsiniz. İşte çok merak edilen salata diyetinin ayrıntıları…

SALATA DİYETİNİN ETKİLERİ NELERDİR?

  • Kısa sürede vücuttaki ödemi ve yağı azaltmaya yardımcı olan bu diyet, hem etkili hem de hızlı bir seçeneğe dönüşüyor.
  • Bu diyet esnasında işlenmiş gıdalar, kızartılmış besinler, asitli içecekler ve şeker oranı yüksek gıdaları kesinlikle tüketmemeniz gerekiyor.
  • Mevsim sebzeleri, yeşillikler ve çeşitli sağlıklı protein içeriklerini bir araya getirmek en iyi sonuçları almanızı sağlıyor.
  • Vücudun yağ yakması ve metabolizmayı hızlanması için bu diyet esnasında sık sık su içmeye özen göstermeniz önemli.
  • 14 gün boyunca uygulayabileceğiniz salata diyeti, dengeli beslenme süreci ile bir araya geldiğinde sağlıklı bir diyet süreci yönetimi uygulamanıza imkan verir.
  • Salatanın yanında en sağlıklı ve doyurucu besin alternatiflerinden biri olarak ev yoğurdu tüketebilir, böylece sindirim sisteminizi düzenleyen probiyotik ve metabolizmanın temel yapıtaşlarından biri olan protein desteğini sağlayabilirsiniz.
  • Diyetin doğru uygulanması süresi boyunca yağ yakımının hızlanması ve ödemin atılması ile birlikte 2 haftada 8 kiloya kadar verebilirsiniz. Fakat bu noktada herkesin bedeninin farklı olduğunu, bu nedenle herkeste farklı etkiler oluşturduğunuz göz önünde bulundurmak gerekir.
  • Tüm bu diyetleri uygulamadan önce metabolizmanız için en uygun seçeneği beslenme stili haline getirmek için öncelikle bir uzman tavsiyesi almanız önemlidir.
  • 14 günün sizin için uzun bir süre olduğunu düşünüyorsanız, diyeti 7 günlük bir süreç olarak da uygulayabilirsiniz.

7 GÜNLÜK SALATA DİYETİ LİSTESİ

Kahvaltı

  • 1 kese taze meyve salatası

  • 1 ince dilim peynir

  • 1 ince dilim ekmek

  • Taze yeşillikler

  • Domates ve salatalık

Öğle Yemeği

  • 1 bardak ayran ve metabolizma hızlandıran salata

Ara Öğün

  • Mevsim meyvelerinden hazırlanan taze meyve suyu

Akşam Yemeği

  • 4 renkli sebze salatası
  • 1 ince dilim tahıllı ekmek

DÖRT RENKLİ SEBZE SALATASI

  • 1 orta boy patates
  • 1 büyük parça brokoli, 1 büyük parça karnabahar
  • 1 orta boy havuç, 2 orta boy salatalık
  • 1 küçük turp, 3 adet yeşil soğan
  • 1 çay bardağı az yağlı yoğurt
  • 3 tatlı kaşığı hardal, yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiberden oluşan bir salata hazırlayın ve akşam öğününde tüketin.

PROTEİN VE LİF BİR ARADA: NOHUT SALATASI

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 adet orta boy kırmızı soğan
  • 1/3 demet maydanoz
  • 2 adet küçük boy domates
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1/2adetlimonun suyu
  • Akşam öğününde tüketerek oldukça doyurucu bir menüye dönüştürebilirsiniz.

LEZZETİYLE DOYURUYOR: ROKA SALATASI

  • 1 demet roka
  • 1 orta boy domates
  • 1 kaç dal taze reyhan
  • 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • Rendelenmiş kaşar

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1/2 çay kaşığı tuz-karabiber
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