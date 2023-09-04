2 yemek kaşığı sirkenin içine birkaç damla yetiyor! Bu karışım bel çevresi yağlarından bir anda kurtarıyor

Zeytinyağı ve sirkenin ne denli faydalı olduğu konusunda birçok şey duymuşuzdur. Zeytinyağı tek başına göbek yağlarını parçalamaz, fakat sağlıksız doymuş yağlar yerine tüketildiğinde büyük oranda kilo alımını engelleyebilir. Elma sirkesi ise; direkt yağ hücrelerine etki etmese de; bu iki karışımı bir araya getirmek büyük faydalar sunabiliyor.
ELMA SİRKESİ
Elma sirkesinin her ne kadar yağ yakımına direkt etki ettiğine dair veriler elde edilememiş olsa da; Medscape General Medicine adlı dergide yayınlanan bir incelemeye göre; elma sirkesinin anti-glisemik etkilere sahip olduğu keşfedildi.
Elma sirkesinin bu etkisi; yemek yedikten sonra kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olduğunu ve şeker isteğini, açlığı önleyerek kilo vermeye yardımcı olduğunu gösteriyor.
ZEYTİNYAĞI
Akdeniz mutfağının "altın sıvısı" zeytinyağı, öncelikli olarak sahip olduğu tekli doymamış yağ asitleri sayesinde kilo vermeye yardımcı olabilir. Margarin gibi besinlerde bulunan doymuş yağlar yerine zeytinyağı tüketmek, yalnızca kalp-damar hastalıkları ve felç riskini önlemekle kalmıyor, zayıflamayı da kolaylaştırıyor.
Zeytinyağı, kan şekeri ve insülin hormonu seviyelerinin de dengelenmesini sağlıyor. Bu sayede yemekten sonra kendinizi daha uzun süre tok ve enerjik hissedebilirsiniz, ani açlık hissi, atıştırma isteği gibi sorunlarla karşı karşıya kalma ihtimaliniz de düşebilir.
ZEYTİNYAĞI VE ELMA SİRKESİ BİRLİKTE NASIL KULLANILIR?
Elma sirkesinin anti-glisemik ve besleyici sağlık faydalarından yararlanmak için özellikle yemeklerinizde kullanmanız en iyi etkiyi görmenizi sağlıyor. Örneğin; birçok yemek ve salatada kullanılan zararlı hazır soslar yerine sirke ve zeytinyağı karışımı kullanmak çok daha sağlıklı bir menü oluştururken aynı zamanda kilo vermenize de yardımcı olabilir.
Hem zeytinyağını hem de sirkeyi salata soslarında kullanabilir veya çorba ve güveçlere ekleyebilirsiniz. Ayrıca ekmek sosu olarak elma sirkesi ve zeytinyağını birlikte kullanın.
Bir tabağa 2 yemek kaşığı sirke dökün ve ortasına zeytinyağı gezdirin. Kızarmış veya taze tam buğday ekmeğini karışıma batırın ve meze veya atıştırmalık olarak tadını çıkarın.
KARIŞIMI TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Diğer sirkeler gibi elma sirkesi de asidiktir ve boğazınızı tahriş edebilir. Az miktarda ve diğer yiyeceklerle birlikte kullanın. Elma sirkesi bazı ilaçlar ve takviyelerle de olumsuz etkileşime girebilir.
Bu nedenle herhangi bir ilaç kullanıyorsanız diyetinize sirke ekleme konusunda doktorunuzla veya eczacınızla konuşun. Ayrıca zeytinyağının sağlıklı bir yağ olmasına rağmen kalorisinin yüksek olduğunu ve ölçülü tüketilmesi gerektiğini de unutmamak gerekir.