2 yemek kaşığı sirkenin içine birkaç damla yetiyor! Bu karışım bel çevresi yağlarından bir anda kurtarıyor

Hem zeytinyağını hem de sirkeyi salata soslarında kullanabilir veya çorba ve güveçlere ekleyebilirsiniz. Ayrıca ekmek sosu olarak elma sirkesi ve zeytinyağını birlikte kullanın.

Bir tabağa 2 yemek kaşığı sirke dökün ve ortasına zeytinyağı gezdirin. Kızarmış veya taze tam buğday ekmeğini karışıma batırın ve meze veya atıştırmalık olarak tadını çıkarın.