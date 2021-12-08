24 saat içinde 6 diş pişmiş sarımsak yerseniz ne olur?

Halk hekimliğinde bir dizi sağlık şikayetini tedavi etmek için yüzyıllardır kullanılan sarımsak, evde çare olarak uzun bir geçmişe sahiptir. Bu günlerde bilim, faydalarının sağlam kanıtlara dayandığını gösteriyor. Sarımsak yediğinizde olabilecek bu altı şeye göz atın.

The Mediterranean Diet Cookbook for Two kitabının yazarı diyetisyen Anne Danahy , "Sarımsak takviyeleri, sarımsağın sağlığa faydalarının çoğundan sorumlu olan aktif bileşik olan allisin açısından önemli ölçüde daha yüksek miktarlarda içerir" diyor . "Yine de sarımsağı seviyorsanız, mümkün olduğunca yemeklerinize eklemek iyi bir fikirdir. Araştırmalar, düzenli olarak normal miktarda sarımsak yiyen kişilerin kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor."

KOLESTEROLÜNÜZÜ DÜŞÜRÜR

Kan basıncını düşürmek, sarımsağın kardiyovasküler sistem üzerindeki etkilerinin hikayesinin sadece bir parçasıdır. 2013'te yapılan bilimsel bir inceleme sarımsak alisinin kolesterol ve trigliseridleri kapsayan kan lipitleri, azaltmaya yardımcı olabilir sonucuna varmıştır. İnceleme, kan damarlarını gevşetmek ve kalp kasının anormal genişlemesini önlemek de dahil olmak üzere, sarımsağın kalp sağlığı üzerindeki diğer olumlu etkilerini de tespit etti. Maksimum fayda için Danahy, sarımsakları sizin için iyi olan diğer malzemelerle birlikte yemeklere dahil etmeyi teşvik ediyor.

Danahy, "Sarımsak, Akdeniz diyetinin bir bileşenidir, bu nedenle zeytinyağı, sebze, balık, baklagiller vb. ile birlikte daha fazla yemek, kardiyovasküler hastalık riskini daha da azaltır" diyor.