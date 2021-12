24 saat içinde 6 diş pişmiş sarımsak yerseniz ne olur?

KAN BASINCINIZI DÜŞÜRÜR

Sarımsak, kardiyovasküler sağlık için bir başka Akdeniz diyetinin vazgeçilmezidir. Çalışmalar, özellikle hipertansiyonu olan kişilerde sarımsak takviyelerini kan basıncını düşürmeye bağladı.

The Mediterranean Diet Cookbook for Two kitabının yazarı diyetisyen Anne Danahy, "Sarımsak takviyeleri, sarımsağın sağlığa faydalarının çoğundan sorumlu olan aktif bileşik olan allisin açısından önemli ölçüde daha yüksek miktarlarda içerir" diyor . "Yine de sarımsağı seviyorsanız, mümkün olduğunca yemeklerinize eklemek iyi bir fikirdir. Araştırmalar, düzenli olarak normal miktarda sarımsak yiyen kişilerin kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor."