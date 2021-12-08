24 saat içinde 6 diş pişmiş sarımsak yerseniz ne olur?

Halk hekimliğinde bir dizi sağlık şikayetini tedavi etmek için yüzyıllardır kullanılan sarımsak, evde çare olarak uzun bir geçmişe sahiptir. Bu günlerde bilim, faydalarının sağlam kanıtlara dayandığını gösteriyor. Sarımsak yediğinizde olabilecek bu altı şeye göz atın.
KAN BASINCINIZI DÜŞÜRÜR
Sarımsak, kardiyovasküler sağlık için bir başka Akdeniz diyetinin vazgeçilmezidir. Çalışmalar, özellikle hipertansiyonu olan kişilerde sarımsak takviyelerini kan basıncını düşürmeye bağladı.
The Mediterranean Diet Cookbook for Two kitabının yazarı diyetisyen Anne Danahy, "Sarımsak takviyeleri, sarımsağın sağlığa faydalarının çoğundan sorumlu olan aktif bileşik olan allisin açısından önemli ölçüde daha yüksek miktarlarda içerir" diyor . "Yine de sarımsağı seviyorsanız, mümkün olduğunca yemeklerinize eklemek iyi bir fikirdir. Araştırmalar, düzenli olarak normal miktarda sarımsak yiyen kişilerin kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor."
KOLESTEROLÜNÜZÜ DÜŞÜRÜR
Kan basıncını düşürmek, sarımsağın kardiyovasküler sistem üzerindeki etkilerinin hikayesinin sadece bir parçasıdır. 2013'te yapılan bilimsel bir inceleme sarımsak alisinin kolesterol ve trigliseridleri kapsayan kan lipitleri, azaltmaya yardımcı olabilir sonucuna varmıştır. İnceleme, kan damarlarını gevşetmek ve kalp kasının anormal genişlemesini önlemek de dahil olmak üzere, sarımsağın kalp sağlığı üzerindeki diğer olumlu etkilerini de tespit etti. Maksimum fayda için Danahy, sarımsakları sizin için iyi olan diğer malzemelerle birlikte yemeklere dahil etmeyi teşvik ediyor.
Danahy, "Sarımsak, Akdeniz diyetinin bir bileşenidir, bu nedenle zeytinyağı, sebze, balık, baklagiller vb. ile birlikte daha fazla yemek, kardiyovasküler hastalık riskini daha da azaltır" diyor.
BAZI KANSERLERİN RİSKİNİ AZALTABİLİRSİNİZ
Diyet ve kanser arasındaki etkileşim her zaman önemli bir konudur ve sarımsak, ilaç olarak gıda araştırmalarının çoğunun ön saflarında yer alır. Çok sayıda araştırma, lezzetli aromatik yeme ile kanser arasında bir ilişki tespit etti. Özellikle araştırmalar, mide, prostat ve kolon kanserlerinde sarımsağı anti-tümör aktiviteye bağlayan umut verici sonuçlar gösteriyor. Uzman diyetisyen Danahy, "Bolca kullanmanın en sevdiğim yolu, onu kızartmak. Ben sadece biraz zeytinyağı ile birlikte sarımsakları kavurmayı, yumuşak ve karamelize olduklarında onları yemeyi seviyorum" diyor.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİR
Antiviral, antibakteriyel özellikleri eski bir masal değildir. Aslında bu güçlü özellikler, virüsler, bakteriler ve hatta mantarlarla savaşabileceğine dair kanıtlarla birlikte, sarımsağın en çok araştırılan sağlık yararları arasındadır. Bir çalışma, yaşlı sarımsak özü takviyelerinin soğuk algınlığı ve grip semptomlarının şiddetini azalttığını, bir diğeri ise ilk etapta soğuk algınlığının önlenmesine yardımcı olabileceğini belirtti.