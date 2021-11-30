3 günde 3 kilo! Havuç diyeti sayesinde tüm fazla yağları yakacaksınız

Diyet listeleri her geçen gün farklı alternatiflerle gündeme geliyor. Havuç, içeriğindeki yüksek oranda beta-karoten ile bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda yüksek lif oranı sayesinde hem tokluk süresini uzatıyor hem de gerekli desteği sağlıyor. Bu nedenle diyet listelerine havucu dahil etmek, almak istediğiniz sonuca da kısa sürede ulaşmanızı mümkün hale getiriyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:17

Bol miktarda A vitamini barındıran havuç B, C, D ve E vitaminleri açısından da oldukça zengindir. Ayrıca karoten, şeker ve fosfor ihtiva eder. A vitamini ve bol vitaminleri ile karaciğeri kuvvetlendirir. Kalp rahatsızlığı ve damar sertliği olanlara tüketilmesi tavsiye edilir. Ara öğünlerde 1-2 küçük havuç yenilmesi tokluk hissi sağlar. Üstelik havucun 100 gramı yalnızca 41 kaloridir.

Tüm bu faydaları ile birlikte havuç, aynı zamanda diyet listelerinin de vazgeçilmezlerinden olsa da uygulamak istediğiniz bu yöntemi, bir uzman danışmanlığında ilerletmeniz önemlidir. Bu nedenle öncelikle nasıl bir diyete ihtiyacınız olduğunu tespit etmeniz gerekebilir. Üstelik sert bir diyet olması nedeniyle birkaç günden fazla uygulanması da tavsiye edilmez. İşte havuç diyetinin listesi… KAHVALTI: 3 adet rendelenmiş havuç, bir kibrit kutusu peynir ÖĞLE YEMEĞİ: 3 - 4 adet havuç, 1 tatlı kaşığı bal Elma, portakal veya kivi ( 1 adet) AKŞAM YEMEĞİ: 1 bardak taze sıkılmış havuç suyu