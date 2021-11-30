3 günde 3 kilo! Havuç diyeti sayesinde tüm fazla yağları yakacaksınız

Bol miktarda A vitamini barındıran havuç B, C, D ve E vitaminleri açısından da oldukça zengindir. Ayrıca karoten, şeker ve fosfor ihtiva eder. A vitamini ve bol vitaminleri ile karaciğeri kuvvetlendirir. Kalp rahatsızlığı ve damar sertliği olanlara tüketilmesi tavsiye edilir. Ara öğünlerde 1-2 küçük havuç yenilmesi tokluk hissi sağlar. Üstelik havucun 100 gramı yalnızca 41 kaloridir.
Tüm bu faydaları ile birlikte havuç, aynı zamanda diyet listelerinin de vazgeçilmezlerinden olsa da uygulamak istediğiniz bu yöntemi, bir uzman danışmanlığında ilerletmeniz önemlidir. Bu nedenle öncelikle nasıl bir diyete ihtiyacınız olduğunu tespit etmeniz gerekebilir. Üstelik sert bir diyet olması nedeniyle birkaç günden fazla uygulanması da tavsiye edilmez. İşte havuç diyetinin listesi…
KAHVALTI:
3 adet rendelenmiş havuç, bir kibrit kutusu peynir
ÖĞLE YEMEĞİ:
3 - 4 adet havuç, 1 tatlı kaşığı bal
Elma, portakal veya kivi ( 1 adet)
AKŞAM YEMEĞİ:
1 bardak taze sıkılmış havuç suyu
Havuç diyeti, birçok kişi için uygun bir diyet olduğu düşünülse de uzun vadede oldukça sert bir diyet olması nedeniyle dikkatli olunması gerekir. Tek tip beslenme, uzun süreli olarak vücudunuzda istenmeyen sonuçlara neden olabilse de 2 günlük detoks benzeri programı için uygun bir diyettir.