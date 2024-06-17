3 günde yağları eritiyor! Her gün bir avuç yiyen hızla zayıflıyor...

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Diyet yapanların da yapmayanların da sıklıkla tükettiği atıştırmalıklardan biri olan beyaz leblebi sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Beyaz leblebi nohudun kavrulmasıyla elde ediliyor ve genellikle açlığı bastırdığı için kilo vermek isteyenler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. İşte beyaz leblebinin mucizevi etkisi...

Giriş Tarihi: 17.06.2024 10:26 PAYLAŞ ABONE OL

Beyaz leblebi, kavrulmuş nohutun kabuğunun soyulmasıyla elde edilen bir atıştırmalıktır. Bu lezzetli ve besleyici yiyecek, özellikle diyet yapanlar için birçok fayda sunar.

Beyaz leblebi, düşük kalori içeriğiyle bilinir. 100 gram beyaz leblebi yaklaşık 350-400 kalori içerir. Bu miktar, birçok diğer atıştırmalığa kıyasla oldukça düşüktür. Ayrıca, yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutar, böylece daha az yemek yeme ihtiyacı hissedilir. Bu, kalori alımını kontrol altında tutmak ve kilo vermek isteyenler için idealdir.