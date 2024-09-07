4000 yıllık şifa kaynağı: "Ne kabızlık bırakıyor ne de diyabet"

Zeytinyağı türlerinin üretim şekilleri birbirinden farklıdır. Piyasada satılan zeytinyağlarının birçoğu üretim şekillerine göre gruplandırılır veya isimlendirilir. Soğuk sıkım, bir tür zeytinyağı üretim çeşididir. Soğuk sıkım zeytinyağı, erken hasat zeytinyağı ismiyle de bilinir. Bu üretim şeklinde; zeytinler erken hasat döneminde dallarından toplanıp aynı gün içerisinde taş değirmenlerde çekirdekleriyle birlikte öğütülür. Dolayısıyla soğuk sıkım zeytinyağının erken hasat dönemindeki zeytinlerden üretildiğini söyleyebiliriz.

Zeytinyağı başlı başına sağlıklı bir yağdır. Ancak özellikle soğuk sıkım zeytinyağı oldukça sağlıklı bir yağ çeşididir. Çünkü bu yöntemde zeytinde bulunan vitamin ve mineraller kaybolmaz. Soğuk sıkım zeytinyağı donar mı sorusunun cevabı çok merak ediliyor. Aslında hakiki zeytinyağı soğuk ortamlarda donar. Bu, çok normal bir durumdur. Dolayısıyla soğuk sıkım zeytinyağının da soğuk ortamlarda donduğunu söyleyebiliriz. Ortamın ısısı arttıkça zeytinyağı da normal kıvamına gelir.

