40’lı yaşlardan sonra verilemeyen kilolara dikkat!

Bazı kilolar sanki yerleşmiştir ve onlardan ne yaparsak yapalım kurtulamayacağımız düşüncesine kapılmaya başlayabiliriz. İşte böylesi dönemlerde, aslında ihtiyacımız olan doğru diyet programına henüz ulaşamadığımızı düşünüp farklı bir program denemek etkili sonuçlarla hedefimize ulaşmamızı sağlayabilir.

Düşük kalorili ketojenik diyet işte tam da böyle bir diyet programı. Öncelikle Diyetisyeniniz tarafından bu diyeti uygulamak için uygun bir aday olup olmadığınız değerlendirildikten sonra yerleşmiş bölgesel yağlarınızdan kurtulmak için önünüzde başka bir engel kalmamış oluyor. Tabiki, diyet gibi, spor gibi devamlılık arz ettiğinde etkili olan her girişimimizde olduğu gibi burada da öncelikle azim, dozunda bir hırs ve sabır ihtiyacımız olan en temel gereksinimler.

DÜŞÜK KALORİLİ KETOJENİK DİYETE UYGUN ADAYLAR;

*Kilo vermek için çok çaba göstermiş ama olumsuz sonuçlanmış kişiler

*Kalp damar hastalığı riski taşıyan obez bireyler ve hızlı kilo vermesi gereken kişiler

*Beslenmeye bağlı Visseral yağlanması (Yani karaciğer gibi iç organ yağlanması) olan kişiler

*Kilosu fazla olmamakla beraber Bölgesel yağlanmadan şikayet eden kişiler

*Selülit problemi olanlar

*Gebelik ve Doğum sonrası ideal kilosuna dönmek isteyenler

*Fazla kilolu ve obez bireyler