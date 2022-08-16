7 adımda göbek eritmenin formülü ve göbek eriten tarifiler

Önce suya odaklanın: Çay ve kahveye öncelik vermek ihtiyacınız olan günlük su miktarını almanızın önüne geçer. Günlük su ihtiyacınız her 1 kg için 30 ml'dir; örneğin 70 kg iseniz su ihtiyacınız 70x30 =2100 mL'dir (yaklaşık 2 litre). Yediğiniz besinlerin metabolize olması için su elzemdir; metabolizmanız hızlı olsun istiyorsanız yeterli miktarda su içmeyi mutlaka öncelik haline getirmelisiniz.

Karbonhidrat seçimini akıllıca yapın: bel çevresi yağlanmasını azaltmanın anahtarı insülin hormonunun dengesini sağlamaktan geçer. Pankreastan salgılanan insülinin hücrelerimizin şekeri yakıt olarak kullanması için ve hayatta kalabilmemiz için elzem bir hormondur, ancak fazlası elzem değildir! Bel çevresindeki yağ hücreleri insülin hormonuna karşı duyarlıdır ve hızlı ve gereğinden fazla insülin salgılandığında bel çevresindeki yağ hücreleri uyarılır ve yağ depolanması hızlanır. İnsülinin hızlı salgılanmasını sağlayan besinler; şeker, beyaz un, beyaz ekmek, beyaz undan yapılmış hamur işleri (simit, poğaça, börek vb.), makarna, pirinç gibi rafine tahıllar ve patatestir.

Bunların yerine kepeği ve rüşeymi ayrılmamış tahıllar olan tam tahıllar ve bu tahılların ekmekleri ( tam çavdar, tam buğday gibi) tercih edilmelidir. Tam tahıllar B vitaminlerinden zengindir ve iyi bir lif kaynağıdır. Tahıl olarak beyaz pirinç yerine siyah ya da kepekli pirinç veya bulgur, beyaz makarna yerine de tam buğday veya kepekli makarna tercih edilmelidir. Tahıl olmayıp tahıl benzeri bitki tohumları olan kinoa ve karabuğday da yine bel çevresi açısından iyi karbonhidrat kaynaklarıdır.

Tabağınızın yarısını sebzelerden oluşturun: Sebzelerin su oranları % 90-95 oranındadır ve sebzeler, hava sıcaklığının artmasıyla terleme ile birlikte artan su ve elektrolit kayıplarının önüne geçmeyi sağlarlar. Semiz otu, marul, maydanoz, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelere öğünlerde bol bol yer verin; alacağınız hem su, vitamin ve mineral ve antioksidanlar ile metabolizmanızın daha verimli olmasını sağlayacaksınız.

Meyveleri tek başına yemeyin: Meyveler vitamin, mineral, lif ve antioksidan kaynağıdır ve karbonhidrat çeşidi olarak da früktoz içermektedir. Meyveyi hiç yememek yerine yeterli miktarda tüketmek önemlidir. Kadınlar için 2-3 erkekler için 3-4 porsiyon meyve günlük olarak yeterlidir (Taze meyvelerin 100 gramı ve kuru meyvelerin 20 gramı 1 porsiyon meyveye eş değerdir).

Meyveyi protein ya da yağ kaynağı bir besinle beraber tüketmek bel çevreniz için daha avantajlı olacaktır. Pek çoğumuzun favorisi olan karpuzu peynir ile yemek aslında kan şekeri/ insülin dengesi açısından doğru bir davranıştır; benzer bir örnek de şeftali veya armut gibi meyveleri yoğurtla beraber yemek olabilir.

Bitkisel Omega 3'lerden yararlanın: keten tohumu, ceviz ve semizotu bitkisel Omega 3 kaynaklarıdır. Omega 3 kalp sağlığını korurken aynı zamanda bağırsak bakterileri için de bir prebiyotik görevi görür; bu da daha iyi bir bağırsak florası, daha düşük insülin seviyesi ve daha hızlı bir metabolizma demektir.

Farklı protein çeşitlerine yönelin: Kırmızı et tüketimini haftada en fazla 2 gün ile sınırlandırın, protein kaynağı olarak beyaz et ve baklagillerden yararlanın ve çeşitlilik sağlayın.

Şeker içeren içeceklerden uzak durun: Bunların yerine mevsim meyvelerinden serinletici içecekler hazırlayın; ancak meyvenin tek başına suyu yerine meyve suyuna maydanoz, ıspanak, salatalık gibi sebzeleri ekleyerek hazırlayacağınız smoothie'leri kullanın; böylece içeceğinizin lif miktarını artırarak kan şekeri ve insülin seviyenizin daha düzenli olmasını sağlayacaksınız.