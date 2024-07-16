Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Vücudu yenileyen antioksidan: "Glutatyon" zengini o mucize!





ISPANAK, BROKOLİ, AVOKADO, ÇİLEK

Glutatyon ve diğer antioksidanların, çeşitli yollarla vücuda alınabileceğini de belirten Uzm. Dr. Vural, "Bunlar besinler, takviyeler ve intravenöz (IV) tedavilerdir" dedi ve şu bilgileri paylaştı:

BESİNLER: Antioksidan açısından zengin meyve ve sebzelerdir. Örneğin, ıspanak, brokoli, avokado, portakal, çilek glutatyon seviyelerini artırabilir.

TAKVİYELER: Glutatyon ve diğer antioksidan takviyeleri, vücudun ihtiyaç duyduğu antioksidanları sağlamak için kullanılabilir. Ancak, bu tip takviyeler doktorunuzun uygun görmesi halinde alınmalıdır.

İNTRAVENÖZ (IV) TEDAVİLER: Glutatyonun doğrudan damar yoluyla verilmesi, vücutta daha yüksek seviyelerde antioksidan sağlamak için etkili bir yöntemdir. Bu tedavi, özellikle yoğun stres altındaki bireyler için faydalı olabilir. Ancak yine belirtmeliyim ki doktorunuzun uygun gördüğü hallerde bu tedavi yapılmalıdır.