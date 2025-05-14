Balık alerjisi yaşam boyu sürüyor! Peki ya çözüm?

Balık, yüksek biyolojik değere sahip proteinler, omega-3 yağ asitleri (özellikle EPA ve DHA), D vitamini ve iyot gibi önemli mikro besinleri içeren değerli bir hayvansal besin kaynağı. Ancak bazı kişilerde bağışıklık sistemi tarafından alerjen olarak tanımlanarak, ciddi reaksiyonlara yol açabiliyor. Diyetisyen Beste Mum, "Balık alerjisi çocuklukta başlayabileceği gibi, erişkinlikte de gelişebilir ve genellikle yaşam boyu sürebilir. Bu durumda, bireylerin balığın sağladığı temel besin öğelerini başka kaynaklardan karşılaması, dengeli bir diyet sürdürebilmesi ve çapraz temaslardan korunması son derece önemlidir" dedi.

BALIK YERİNE YUMURTA VE HİNDİ

Balığın, yüksek kaliteli protein içerdiğini söyleyen Mum, "Ancak balık tüketemeyen bireyler için alternatifler mevcuttur. Tavuk, hindi, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal kaynaklar ile birlikte mercimek, nohut, kuru fasulye, bezelye, soya ürünleri ve tam tahıllar da yeterli proteini sağlayabilir. Özellikle yumurta ve süt ürünleri, balık proteinine yakın biyoyararlanım sağlar" dedi.

CEVİZ OMEGA-3 KAYNAĞI

Bitkisel kaynaklı omega-3'lerin, ceviz, keten tohumu, chia tohumu, semizotu, kanola yağı gibi ürünler olduğunu belirten Mum, "Ayrıca mikroalglerden elde edilen takviyeler, doğrudan EPA ve DHA içerdiğinden balıktaki omega-3'e alternatif olarak düşünülebilir" önerilerinde bulundu.



ALERJİNİZ VARSA NASIL BESLENMELİSİNİZ?

BALIK alerjisi olan bireyler için protein, sağlıklı yağlar, vitamin ve mineraller açısından zengin, dengeli bir beslenme planı oluşturulmasının önemli olduğunu belirten Mum, şu önerilerde bulundu:

Protein için yumurta, süt ürünleri ve baklagiller.

Omega-3 için bitkisel kaynaklar ve mikroalg takviyeler.

D vitamini için yumurta sarısı, güçlendirilmiş süt ürünleri ve güneş ışığı.

İyot içinse iyotlu tuz önerilir.

Diyet, bireyin yaşına, cinsiyetine ve sağlık durumuna göre kişiselleştirilmelidir.

Balık alerjisi olan bireylerin balık yağı içeren takviyelerden de kaçınması gerekir. Ürün etiketlerindeki ibarelere dikkat edilmeli. Ambalaj üzerindeki alerjen uyarıları kontrol edilmelidir.



ÇAPRAZ TEMAS RİSKİNİ GÖZ ARDI ETMEYİN!

Menülerde balık içerip içermediği net olmayan ürünlerin mutlaka sorgulanması gerektiğini söyleyen Mum, "Özellikle Asya mutfağında kullanılan balık sosu, hamsi içeren salata sosları, bazı çorbalar ve kızartma yağlarında daha önce balık pişirilmiş olabilir. Bu nedenle 'Balık alerjim var, kesinlikle tüketmemem gerekiyor' uyarısı net bir şekilde yapılmalı. Çapraz temas riski sorulmalıdır" uyarısında bulundu.