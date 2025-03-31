Bayram sofralarında aşırıya kaçmayın!

Yaşamın her döneminde yeterli ve dengeli beslenmek sağlıklı olmak için en önemli kriterlerden biri olduğu gibi bayramda beslenme de uzun bir oruç dönemi sonrası vücudu dengelemek ve sağlıklı bir şekilde kutlama yapmak için oldukça önem taşıyor. Ancak, oruç sonrası bayramda yanlış beslenme alışkanlıkları bazı sindirim sorunlarına neden olabiliyor.



HAFİF BESLENİN

"Bayramda ani ve aşırı yemek yeme eğilimi gözlemlenebilir" diyen Uzman Diyetisyen Sedef Aksu, şunlara dikkat çekti: "Özellikle misafirperverlikte ısrarcı ikramlar nedeniyle yanlış beslenme alışkanlıkları ortaya çıkabilir. Bu nedenle, 3 ana öğün ve 2 ara öğün tüketmeye özen gösterin. Bayramda hafif beslenmeye başlayarak, vücudunuzu alıştırın ve üçüncü güne doğru kademeli olarak normal düzeninize geçiş yapın."





BU ŞİKAYETLERİ ARTIRIR

Bayram ziyaretleriyle artan yiyecek ve içecek tüketimiyle birlikte bazı olumsuzlukların ortaya çıkabileceğini ifade eden Uzm. Dyt. Aksu, "Aşırı beslenme, kan şekeri ve tansiyon dalgalanmalarına, mide ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir. Aşırı beslenme nedeniyle en sık gaz, şişkinlik, mide bulantısı, metabolizma hızının yavaşlaması, tansiyon artışı, baş ağrısı, vücutta yağ depolanmasının ve obezite riskinin artması gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Özellikle de bayramlarda tatlı tüketimine dikkat etmek gerekir" dedi.





İKRAMLIKLARI TADIMLIK YİYİN

Ramazanda oruç döneminde uzun süren açlık durumuna alışan vücudun, bayramda ani ve aşırı besin alımına karşı hassas hale gelebileceğini söyleyen Diyetisyen Burcu Sel, şu uyarılarda bulundu: "Bayram döneminde sağlıklı beslenme, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlamak, kan şekerini dengelemek ve enerji seviyelerini sürdürülebilir bir şekilde yüksek tutmak için kritik bir rol oynar. Geleneksel olarak bayramda ikram edilen şeker, çikolata, hamur işleri gibi gıdalar kan şekerini hızla yükselten ve enerji içeriği yüksek gıdalar arasındadır. Bilimsel açıdan bakıldığında, aşırı kalori, şeker ve yağ tüketimi, insülin salınımını bozar, mide asidini artırabilir ve genel metabolizmayı olumsuz etkileyebilir."





PORSİYON KONTROLÜNÜ SAĞLAYIN

Dyt. Sel, tüketilecek yiyeceklerin miktarının aniden artırılmaması gerektiğini de söyleyerek, "Öğünler arasına minimum 2-3 saat süre koyulmalıdır. Besinler iyi çiğnenmeli, yemekler hızlı tüketilmemelidir. Öğünlerinizde porsiyon kontrolü sağlamaya çalışmalısınız. Ramazan ayı boyunca enerji harcamamak için azaltılan fiziksel aktivite artırılmalıdır. Haftada en az 3 gün, 30 dakikalık orta şiddette egzersiz yapılması önerilmektedir" dedi.