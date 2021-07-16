Bayramda uzun süre sofrada kalmamaya çalışın

Uzm. Dyt. ve Uzm. Klinik Psikolog Merve Öz, doyurucu ve hafif bir kahvaltıyla güne başlamak gerektiğini hatırlatarak, "Kahvaltıda yumurta, peynir zeytin, bol yeşillik, domates, salatalık, avokado gibi hafif yiyecekler tercih edilebilir. Salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş gıdalardan ve börek, poğaça, reçel gibi basit karbonhidratlardan da uzak durmak gerekir" dedi. Öz, Kurban Bayramı'nda kahvaltıda kavurma tüketmenin bir gelenek olmakla birlikte çok sağlıklı olmadığını söyledi.

UZUN SÜREN MASA KEYFİNDE PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT EDİN

Uzun süren yemek sofralarının da keyifli olduğu kadar kilo aldırma açısından tehlikeli olabileceğini söyleyen Uzm. Dyt. Öz şöyle konuştu:

"Yiyeceğiniz yemek miktarını önceden belirleyip belirlediğiniz miktar kadarını tabağınıza alın. Ayrıca mümkün olduğunda yavaş yemeye çalışın ve yiyecekleri çok çiğneyin. Beynimize doyma sinyali 20 dakika sonra gittiğinden bu süreyi tamamlamak için; yemekte sohbet edin, sık sık kaşık çatalı elinizden bırakın, yemek yerken bıçak kullanın, çatalı kaşık gibi kullanıp çok doldurmayın."