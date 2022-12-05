Beslenme uzmanı anlattı: "Vücuttaki yağı yakıp yok eden süper besin..."

Richards, süper yiyeceklerin en basit tabirle, besin açısından yoğun ve sağlık için oldukça faydalı olduğu düşünülen besinlerin sınıflandırılması olarak belirtiyor. Herhangi bir mucize gerçekleştirmeleri gerekmese de, bu yiyecekleri düzenli olarak tüketme, içeriğinde bulunan fitokimyasallar yoluyla tipik besinlerden daha fazlasını sağlar. İşte Richards'ın önerdiği o süper iki besin...
KİNOA
Pirinç, makarna gibi glisemik indeksi yüksek gıdalar yerine tüketebileceğiniz kinoa, kilo verme sürecinde en iyi sonuçları alabilmenizi sağlıyor. Kinoa, fenolik bileşikler yönünden yoğun zengin içeriği ile hücresel hasara karşı korumanın yanı sıra iltihaplanmaya karşı da savunmayı mümkün kılıyor.
Kinoa, ayrıca içeriğinde bulunan lifler sayesinde kilo kaybını kolaylaştırıyor. Lif açısından zengin besinlerin daha uzun tokluk süresi sağlaması, aşırı yeme isteğini azaltarak gereksiz kalori alımını engeller. Ayrıca kinoda bulunan lif, kan şekerini dengelemeye ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Sağlıklı bir diyetin vazgeçilmezlerinden biri olan yeşil yapraklı sebzeler, Richards'ın da bahsettiği üzere kilo kaybında oldukça etkilidir. Ispanak, pazı veya kale gibi yeşil yapraklı sebzelerin süper yiyeceklerin arasında bulunmasının sebebi; vücuttaki iltihaplanmayı azaltacak olan antioksidanlar açısından zengin olmasıdır. Yüksek glikoz seviyeleri, yalnızca iltihaplanmaya değil, aynı zamanda kilo alımına da neden oluyor. Yeşil yapraklı sebzeler ise bu dengesizliği giderebilecek güce sahip.
Özellikle ıspanak, egzersiz yaparken yardımcı olabilecek çok yönlü bir besin olarak nitelendiriliyor. Richards, ıspanağın doğal bir iltihap önleyici olarak A vitamini, beta-karoten, lutein içerdiğini de belirtiyor. Bu sayede tüm fazla kilolardan kurtulmanıza da imkan tanıyor.
Her gün yiyerek zayıflayabileceğiniz sihirli bir yiyecek olmasa da düzenli bir beslenme sistemi içerisine dahil ettiğiniz besinler, bu konudaki en büyük ipucu olarak öne çıkıyor. Besleyici gıdalar, işlenmiş ve rafine gıdalardan uzak durmak gibi adımlar yaşamınıza uygulayarak sağlıklı bir kilo aralığına inebilirsiniz.