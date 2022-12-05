Beslenme uzmanı anlattı: "Vücuttaki yağı yakıp yok eden süper besin..."

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER Sağlıklı bir diyetin vazgeçilmezlerinden biri olan yeşil yapraklı sebzeler, Richards'ın da bahsettiği üzere kilo kaybında oldukça etkilidir. Ispanak, pazı veya kale gibi yeşil yapraklı sebzelerin süper yiyeceklerin arasında bulunmasının sebebi; vücuttaki iltihaplanmayı azaltacak olan antioksidanlar açısından zengin olmasıdır. Yüksek glikoz seviyeleri, yalnızca iltihaplanmaya değil, aynı zamanda kilo alımına da neden oluyor. Yeşil yapraklı sebzeler ise bu dengesizliği giderebilecek güce sahip.

Özellikle ıspanak, egzersiz yaparken yardımcı olabilecek çok yönlü bir besin olarak nitelendiriliyor. Richards, ıspanağın doğal bir iltihap önleyici olarak A vitamini, beta-karoten, lutein içerdiğini de belirtiyor. Bu sayede tüm fazla kilolardan kurtulmanıza da imkan tanıyor.