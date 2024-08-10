Beslenme uzmanından şifa deposu tüyo: "Yazlık konserve nasıl yapılır?"



KAVANOZ KAPAKLARI YENİ VE STERİL OLMALI

Kavanoz kapakları ısıya dayanıklı, darbe almamış, iç kısmı korozyona uğramamış ve önceden kullanılmamış olmalıdır. Daha önce kullandığınız kapaklar, tam kapanmaz ve konserve içine hava girmesine sebep olur. Her seferinde mutlaka yeni ve sterilize edilmiş kapaklar kullanmalısınız. Bunun için akan suyun altında yıkanmış kapaklar tencerenin içinde 15 dakika kaynatılmalıdır.



YAPILAN EN BÜYÜK YANLIŞ; KAVANOZU TERS ÇEVİRMEK

Isıtılan cam kavanozlara doldurma işlemi; kaynar şekilde hiç zaman kaybetmeden kavanozun 1/5 i kadar boşluk kalacak şekilde yapılmalıdır. Boşluk kalmayacak şekilde dolum yapılırsa sızdırma ve hava alma sorunu yaşanabilir. Yapılan en büyük yanlış ise ters çevirme işlemidir. Kesinlikle ters çevirme yapmayın çünkü kapağın iç yüzeyi sıcakla, ayrıca gıda da asitliyse, bu asitle reaksiyona girebilir ve sağlığa zarar verir.