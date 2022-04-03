Beslenme uzmanları açıklıyor! Hızla kilo vermek isteyenlerin diyetine ekleyebileceği 5 gıda

Çeşitli sebze, baklagiller ve kepekli tahıllar tüketmenin gerekli vitamin, mineral ve lifleri alabilmek açısından ne kadar önemli olduğu biliniyor. Fakat bununla birlikte farklı gıdalardan alınacak farklı prebiyotikler ve bitkisel besinler gerekir. Bu nedenle çeşitlilik önemlidir.

"FAVORİ SEBZELER"

Sydney'den önemli beslenme uzmanlarından olan Fiona, lahana ve turp gibi sebzeleri listeye dahil etmenin hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi. Özellikle bitkisel besinler, lif ve iyi bir besin kaynağı olan brokoli, lahana, karnabahar ve brüksel lahanası çeşitler bu listede kendisine yer buluyor. Bu besinler, sülforafen adı verilen bir bileşik içerir. Bu sayede birer "süper gıdaya" dönüşen bu besinler, birçok koruyucu etkiyi sağlar.

Tüm bu gıdalar, ayrıca iltihaplanma riskini de azaltarak hastalıkları önlemek için yüksek A ve C vitamini kaynağını da beraberinde getirir. Bu sebzeler arasında lif oranı yüksek, kalorisi düşük, C v K vitaminlerinden zengin olması sayesinde brokoli sıklıkla öne çıkıyor.

Beslenme uzmanı Fiona, brokolinin kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olan kolin gibi mineralleri içermesinin yanı sıra iltihap önleyen, karaciğer sağlığını koruyan ve detoksifikasyonu destekleyen bir kanser önleyici olarak işlediğini belirtiyor.