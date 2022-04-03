Beslenme uzmanları açıklıyor! Hızla kilo vermek isteyenlerin diyetine ekleyebileceği 5 gıda

Çeşitli sebze, baklagiller ve kepekli tahıllar tüketmenin gerekli vitamin, mineral ve lifleri alabilmek açısından ne kadar önemli olduğu biliniyor. Fakat bununla birlikte farklı gıdalardan alınacak farklı prebiyotikler ve bitkisel besinler gerekir. Bu nedenle çeşitlilik önemlidir.
"FAVORİ SEBZELER"
Sydney'den önemli beslenme uzmanlarından olan Fiona, lahana ve turp gibi sebzeleri listeye dahil etmenin hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi. Özellikle bitkisel besinler, lif ve iyi bir besin kaynağı olan brokoli, lahana, karnabahar ve brüksel lahanası çeşitler bu listede kendisine yer buluyor. Bu besinler, sülforafen adı verilen bir bileşik içerir. Bu sayede birer "süper gıdaya" dönüşen bu besinler, birçok koruyucu etkiyi sağlar.
Tüm bu gıdalar, ayrıca iltihaplanma riskini de azaltarak hastalıkları önlemek için yüksek A ve C vitamini kaynağını da beraberinde getirir. Bu sebzeler arasında lif oranı yüksek, kalorisi düşük, C v K vitaminlerinden zengin olması sayesinde brokoli sıklıkla öne çıkıyor.
Beslenme uzmanı Fiona, brokolinin kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olan kolin gibi mineralleri içermesinin yanı sıra iltihap önleyen, karaciğer sağlığını koruyan ve detoksifikasyonu destekleyen bir kanser önleyici olarak işlediğini belirtiyor.
"BAKLAGİLLER UNUTULMAMALI"
Uzman Fiona, baklagillerin en faydalı bitkisel kaynaklardan biri olduğunu belirtti. Baklagillerin, bağırsaklardaki faydalı bakterileri besleyerek prebiyotik bir görev gördüğünü söyleyen uzman, üstelik sadece bağırsak sağlığını iyileştirmekle kalmadığını, aynı zamanda kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunun altını çizdi.
Üstelik yavaş yavaş parçalanan bu baklagiller, daha uzun süre tok tutmayı da sağlıyor. Bu baklagiller arasında nohutun en çok tercih edilenlerden biri olduğu da bilinen bir gerçek. Salata, çorba, yemeklere ve hatta humus gibi mezelere de temel malzeme olarak dahil olabilen bu yiyecek, oldukça çok yönlü.
Beslenme Uzmanı Fiona, nohutun lif, potasyum, B vitamini, magnezyum ve selenyum gibi besinler açısından zengin olması sayesinde bağırsak ve kalp sağlığını desteklediğini de belirtiyor.
"BÜTÜN SAĞLIK İÇİN TAM TAHILLAR ÖNEMLİ"
Yulaf, arpa ve çavdar gibi kepekli tahıllar, haftalık beslenme sisteminizde mutlaka olması gereken besinler arasında bulunuyor. Beslenme Uzmanı Fiona, kepekli tahılların bağırsak sağlığını ve kalp sağlığını geliştirmek için lif, prebiyotik ve beta-glukan açısından zengin olduğunu belirtti.
Yulaf ise smoothieye, kurabiyelere ve bir kahvaltıya dahil edilebilmesi sayesinde birçok yerde kolaylıkla kullanılabilecek en doğru yiyeceklerden biri haline geliyor. En iyi lif kaynaklarından biri olan yulaf, bağırsak sağlığına, kalp sağlığına, kan şekeri dengelenmesine yardımcı olur. Sağlıklı beslemenin bir parçası olarak yağ yakımını hızlandırırken kolesterolün de düşmesini sağlar.
"SAĞLIKLI YAĞLARI TERCİH EDİN"
Beyin sağlığını korumak ve iltihaplı hastalık riskini azaltmak için Fiona, Omega-3 yönünden zengin bitki bazlı yiyecekler yemeyi öneriyor. Keten tohumu, chia tohumu ve ceviz gibi tohumlar ve kuruyemişler, Omega-3 açısından oldukça zengindir ve bitkisel kaynaklı bir alternatif olarak yağlı balıklar yerine tercih edilebilir.
Beslenme uzmanı Fiona, keten tohumlarının cilt, saç, hormon ve sindirim sistemi için bir "süper gıda" olduğunu belirtti. Lignan, antioksidan, lif, protein ve alfa-linolenik asit (ALA) gibi çoklu doymamış yağ asitleri sayesinde en zengin besin kaynaklarından biri olan keten tohumu, sağlıklı bir diyetin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Üstelik bu besin, kolesterolü düşürürken kabızlığı da bitiren önemli gıdalardan biri.
"TABAĞINIZI YEŞİLLENDİRİN"
Beslenme uzmanı Fiona, mevsimler boyunca kendinizi korumak için tabağınızı bir kısmını yeşil sebzelerle doldurmanız gerektiğinin altını çiziyor. Ispanak, kale, karalahana veya yeşil fasulye gibi sebzelerin en sağlıklı besinler arasında yer aldığını da sözlerine ekliyor.
Ispanak, cilt için en çok faydalı olan bileşiklerden biri olan beta-karoten ve demir gibi vitamin ve minerallerin dışında iltihaplanma ve hastalıklardan koruyabilecek fitokimyasallar açısından oldukça zengindir.
Tüm bu alternatifler sayesinde bitkisel beslenenler için de en iyi kaynakları bir araya getirerek sağlıklı bir beslenme sistemi oluşturulabilir.