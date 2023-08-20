Bir karışım göbek eritiyor! Diyetisyenlerin favorisi yağ yok edici: Her öğlen içtiğinizde…

Beslenme Uzmanı Dr. Mosley, diyet yaparken aç hissedilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Aslında ne yediğinizi yeterince kontrol ederseniz, öğünlerinizi ayarlamakta da zorluk çekmeyeceğinizin ve kolaylıkla kilo verebileceğinizin de altını çiziyor.
Dr Mosley'in bir blog gönderisine göre, yeterince yemek yememek ve bu nedenle günü aç geçirmek, insanların kilo vermeye çalışırken yaptıkları ana hatalardan biridir.
Mosley; "İnsanların düşük kalorili bir diyete geçtiğinde yaptığı yaygın hata, gün boyunca tok kalmalarını ve beslenmelerini sağlamak için doğru besinleri almamaktır. Öğle yemeğinde yalnızca yeşillik yemek sağlıklı gelebilir ama aslında öyle değil. Bu öğün sizi tok tutmayacaktır ve daha sonra daha sağlıksız yiyecekler yemenize neden olabilir."
Bunun yerine, Dr Mosley, kalorisi düşük ve "besin açısından zengin" "kaliteli bir yemek yerine geçen karışımları" içmeyi öneriyor.
Blog gönderisinde şöyle yazıyor: "Bu karışımlar, hareket halindeyken sağlıklı, düşük kalorili bir yemek yemenin ve kilo vermeye yardımcı olmanın uygun bir yolu olabilir."
Ancak, yemek yerine geçen bir shake seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmek önemlidir.
İlk olarak, Dr Mosley, "kan şekerinizi yükseltebileceği ve tükettikten kısa bir süre sonra kendinizi aç hissetmenize neden olabileceği" için karbonhidrat oranı yüksek karışımlardan kaçınılmasını öneriyor.
Ayrıca öğün yerine geçen shake tercihinizin "kendinizi tok hissetmenizi sağlayacak yüksek protein, sağlıklı yağlar ve lifler" olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca "yapay tatlandırıcılardan uzak durmanız" tavsiye ediliyor.
Kilo vermenin bir yolu olarak öğün yerine geçen karışımları tüketmeyi düşünüyorsanız, Dr Mosley ayrıca "porsiyon başına kalori" konusunda bilinçli olmanız gerektiği konusunda da uyarıyor.
Uzmanlara göre, ortalama bir insan için önerilen günlük kalori alımı erkekler için 2.500 ve kadınlar için 2.000'dir. Kilo vermeye çalışırken, uzmanlar günlük kalori alımını yaklaşık 600 kalori azaltmayı öneriyor.
Ayrıca her gün en az beş porsiyon meyve ve sebze ve haftada en az iki porsiyon balık da uzmanların önerileri arasında yerini alıyor.
KİLO VERDİREN YEŞİL SMOOTHIE
Tüm malzemeleri blenderdan geçirilerek hazırlanan bu smoothie, şişkinlik hissini hafifletiyor ve üstelik sadece 150 kalori.
Yeşil smoothie tarifleri aklına gelebilecek tüm yeşil sebze ve meyvelerle yapılabiliyor. Daha mayhoş bir tat istersen yeşil elmalı smoothie de hazırlayabilirsin.