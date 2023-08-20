Bir karışım göbek eritiyor! Diyetisyenlerin favorisi yağ yok edici: Her öğlen içtiğinizde…

Kilo vermenin bir yolu olarak öğün yerine geçen karışımları tüketmeyi düşünüyorsanız, Dr Mosley ayrıca "porsiyon başına kalori" konusunda bilinçli olmanız gerektiği konusunda da uyarıyor.

Uzmanlara göre, ortalama bir insan için önerilen günlük kalori alımı erkekler için 2.500 ve kadınlar için 2.000'dir. Kilo vermeye çalışırken, uzmanlar günlük kalori alımını yaklaşık 600 kalori azaltmayı öneriyor.

Ayrıca her gün en az beş porsiyon meyve ve sebze ve haftada en az iki porsiyon balık da uzmanların önerileri arasında yerini alıyor.