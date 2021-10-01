Börülcenin faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

Tam bir lif ve protein deposu olan börülce folat, bakır, tiamin ve demir gibi birçok önemli mikro besin maddesi için de iyi bir kaynaktır. 1 fincan pişmiş börülce (170 gram) 13 gram protein, 11 gram lif içerir. Günlük folat ihtiyacının %88'ini, bakır ihtiyacının %50'sini, tiamin ihtiyacının %28'ini ve demir ihtiyacının %23'ünü karşılar.

KRONİK HASTALIKLARA KARŞI KORUR

Börülce antioksidan özellik gösteren polifenollerden zengindir. Bu özelliği sayesinde hücre hasarını önlemeye yardımcı olur ve kanser, kalp ve damar hastalıkları, Alzheimer, diyabet gibi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir. Bununla birlikte, lif içeriği sayesinde kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürerek kalp ve damar sağlığını destekler.

SİNDİRİM SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

Börülce içeriğindeki çözünür lif sayesinde kabızlık problemini çözer, dışkı sıklığını artırır ve asit reflü, hemoroid ve mide ülseri gibi sindirim bozukluklarını önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda prebiyotik etki göstererek bağırsaklardaki faydalı bakterilerin büyümesini teşvik eder. Bu faydalı bakteriler sindirim sağlığını desteklemekle kalmaz; inflamasyonu azaltır, bağışıklığı güçlendirir ve kolesterol seviyelerini düşürür.

KİLO KAYBINA DESTEK SAĞLAR

Börülce içeriğindeki protein ve çözünür lif sayesinde kilo kaybına destek sağlar. Protein, açlığı uyaran bir hormon olan ghrelin düzeylerini düşürür. Çözünür lif ise jel benzeri bir kıvam oluşturarak sindirim sisteminden yavaş geçer ve öğünler arasında tok hissetmeye yardımcı olur. Tüm bu özellikleri sayesinde börülce, kilo kaybı sağlamak isteyenler için harika bir besindir.