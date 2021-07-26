Bu diyet başka! Flexitarian diyet hem hastalıkları hem kuralları ortadan kaldırıyor

Flexitarian Diyeti, et ve diğer hayvansal ürünlere ölçülü olarak izin verirken çoğunlukla bitki bazlı yiyecekleri teşvik eden bir yeme tarzı. Tamamen vejetaryen veya vegan diyetlerden daha esnektir. Diyetinize daha fazla bitkisel gıda eklemek istiyor ancak eti tamamen kesmek istemiyorsanız, bu diyet sizin için olabilir.

Giriş Tarihi: 26.07.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 10:51 ABONE OL PAYLAŞ

Flexitarian diyeti, bildiğimiz diğer katı diyetlerden farklı olarak kişilere daha geniş bir yeme alanı sunuyor. Aslında bitki bazlı olsa da et yemeyi de tamamen kesmediğiniz bu diyet sayesinde aslında tüketmek istediğiniz hiçbir besinden mahrum kalmıyorsunuz. Üstelik bitkilerin muhteşem faydalarından da maksimum düzeyde yararlanma fırsatına sahip oluyorsunuz. İşte flexitarian diyetinin ayrıntıları…

FLEXITARIAN DİYET NEDİR? Flexitarian Diyeti, diyetisyen Dawn Jackson Blatner tarafından, insanların vejeteryan yemenin faydalarından yararlanmaya devam ederken hayvansal ürünlerin tadını da bir şekilde almalarına yardımcı olmak için oluşturuldu. Bu yüzden bu diyetin adı, esnek ve vejetaryen kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Vejetaryenler eti ve bazen diğer hayvansal gıdaları ortadan kaldırırken veganlar et, balık, yumurta, süt ürünleri ve tüm hayvansal kaynaklı gıda ürünlerini tamamen kısıtlar. Flexitarian diyeti uygulayanlar ise hayvansal ürünler yedikleri için vejeteryan veya vegan olarak kabul edilmezler. Flexitarian diyetinin kesin kuralları veya önerilen sayıda kalori ve makro besin maddesi yoktur. Aslında, bu bir diyetten çok bir yaşam tarzıdır. Aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır: Çoğunlukla meyve, sebze, baklagiller ve tam tahıllar yiyin.

Hayvanlar yerine bitkilerden elde edilen proteinlere odaklanın.

Esnek olun ve zaman zaman et ve hayvansal ürünleri dahil edin.

En az işlenmiş, en doğal gıdaları yiyin.

Rafine ve ilave edilmiş şeker ve tatlıları sınırlayın. Esnek yapısı ve kısıtlamak yerine neyin dahil edileceğine odaklanması nedeniyle, Flexitarian Diyet daha sağlıklı beslenmek isteyen insanlar için popüler bir seçimdir. Genel olarak amaç, daha besleyici bitkisel gıdalar ve daha az et yemektir.

MUHTEMEL SAĞLIK YARARLARI Vegan ve vejeteryan diyetleri üzerine yapılan araştırmalar, yarı-vejetaryen diyetlerin sağlığı nasıl geliştirebileceğini vurgulamada hala yardımcı olmaktadır. Bitki bazlı beslenmenin faydalarından yararlanmak için çoğunlukla meyve, sebze, baklagiller, kepekli tahıllar ve diğer minimal işlenmiş bütün gıdaları tüketmek önemli görünmektedir. Çok fazla şeker ve tuz eklenmiş rafine gıdaları yemeye devam ederken et tüketimini azaltmak aynı faydaları sağlamayacaktır. KALP RAHATSIZLIKLARI Lif ve sağlıklı yağlar açısından zengin diyetler, kalp sağlığı için oldukça faydalı. 11 yıl boyunca 45.000 yetişkinin izlendiği bir araştırma, vejeteryanların vejeteryan olmayanlara kıyasla %32 daha düşük kalp hastalığı riskine sahip olduğunu buldu. Bunun nedeni muhtemelen vejetaryen diyetlerin genellikle kan basıncını düşürebilen ve iyi kolesterolü artırabilen lif ve antioksidanlar açısından zengin olmasıdır.Vejetaryen diyetlerin kan basıncı üzerindeki etkisine ilişkin 32 çalışmanın gözden geçirilmesi, vejeteryanların ortalama kan basıncının et yiyen insanlardan neredeyse yedi puan daha düşük olduğunu gösterdi. Bu çalışmalar kesinlikle vejetaryen diyetlere baktığından, Flexitarian diyetinin kan basıncı ve kalp hastalığı riski üzerinde aynı etkiye sahip olup olmayacağını değerlendirmek zor. Bununla birlikte, esnek beslenmenin öncelikle bitki temelli olması amaçlanmıştır ve büyük olasılıkla tamamen vejetaryen diyetlere benzer faydaları olacaktır. KİLO KAYBI Esnek beslenme, bel çevrenizdeki yağlanma için de büyük farklar oluşturabilir. Bunun nedeni kısmen, bu diyeti uygulayanların yüksek kalorili, işlenmiş gıdaları sınırlaması ve doğal olarak kalorisi daha düşük olan bitkisel gıdaları tüketmesidir. Birkaç çalışma, bitki bazlı bir diyet uygulayan kişilerin, yapmayanlara göre daha fazla kilo verebileceğini göstermiştir. Toplam 1.100'den fazla kişiyle yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi, 18 hafta boyunca vejeteryan diyeti yapanların, yapmayanlara göre 2 kg daha fazla kaybettiğini buldu.