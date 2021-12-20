Bu iki besini beraber yediğinizde vücudunuzdaki tüm yağları yakıyorsunuz!

Diyetisten Vidhi Chawla; "Yağ yakmanıza, şişkinliği yenmenize ve metabolizmayı hızlandırmanıza yardımcı olabilecek belirli yiyecek kombinasyonları var. Kahvaltınızı atlamayın; yeterli miktarda lif ve besin tüketmemenize neden olabilir. Ayrıca asitlik nöbetlerini de artırabilir" diye tavsiyede bulunuyor. İşte birlikte yediğinizde hızlı bi şekilde kilo vermenizi sağlayan yiyecek kombinasyonları.

YUMURTA VE DOLMALIK BİBER





Yumurta tek başına güçlü bir süper besindir, ancak başka bir yağ yakıcı bileşen olan dolmalık biber ile birleştirildiğinde hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir. Yumurta; vitaminler, antioksidanlar ve sağlıklı yağların yanı sıra metabolizmayı hızlandıran bir besin olan kolin açısından zengindir. Dolmalık biber ise C vitamini açısından zengindir. Biber yemek, depolanmış yağları yakmanıza ve karbonhidratları yakıta dönüştürmenize yardımcı olarak gün boyu enerjik kalmanızı sağlar. Yumurtalarınıza dolmalık biber ekleyerek kilo vermeyi önemli ölçüde hızlandırabilirsiniz.

HAVUÇ VE TAHİN





Havuç yaklaşık yüzde 10 karbonhidrat içerir, nişasta, ve liflerden oluşur. Ayrıca düşük glisemik indekse sahiptirler ve beta karoten formundaki A vitamini, K vitamini, B vitaminleri ve potasyum açısından zengindirler. Susam yağı olarak da bilinen tahin, kalsiyum bakımından yüksektir ve iştahınızı ve kalori alımınızı azaltarak kilo vermenize yardımcı olabilir.

MERCİMEK VE DOMATES

Mercimek çorbası yapın. Kalorisi kısıtlı bir diyetin parçası olarak bakliyat tüketen kişiler, aynı miktarda kalori tüketen ancak çok fazla bakliyat tüketmeyenlere göre daha fazla kilo verir. Et suyu, gereksiz kalori eklemeden sizi doyurarak kilo vermenize de yardımcı olabilir. Domatesteki leptin direncini korumanıza ve böylece daha fazla kilo vermenize yardımcı olabilecek bazı iltihap önleyici içerikleri bulundurur.

AVOKADO VE ACI BİBER

Avokado, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olan oleik asit içerir. Üzerine iştah kesici olan kapsaisin içeren kırmızı biberli ezilmiş avokado yerleştirilebilir. Kapsaisin, kalori alımını azaltarak göbek yağını kaybetmenize yardımcı olabilecek tokluğu artırır. Bu avokado dilimlerini, lif oranı yüksek ve tok hissetmenize yardımcı olabilecek tahıl ekmeğinin üzerine koyun.



LİMONLU VE NANELİ YEŞİL ÇAY





Yeşil çay, kilo vermeye ve göbek yağının yakılmasına yardımcı olduğu gösterilen sihirli bir içecektir. Antioksidanlar açısından yüksektir ve ayrıca yağ hücrelerinden yağ salınımını teşvik ederek karaciğerinizin yağı enerjiye dönüştürmesine yardımcı olan birçok kateşin içerir. Ayrıca pektin ve polifenoller içeren yeşil çayınıza limon ekleyebilir ve kendinizi daha tok hissettirerek kilo vermenize yardımcı olabilirsiniz.

İNCİR VE BREZİLYA FISTIĞI

İncir, az kalorisi olduğu ve hiç yağ içermediği için sağlıksız atıştırmalıkların yerine sağlıklı bir alternatif olarak kabul edilir. Vücudunuzdaki hücrelere zarar veren serbest radikalleri azaltmaya yardımcı olan antioksidanlarda yüksektir. Öte yandan Brezilya fıstığı, vücudunuzun bağışıklık sistemine yardımcı olan ve metabolizmayı destekleyen bir antioksidan olan harika bir selenyum kaynağıdır. İncir ile birleştirildiğinde tok hissetmenizi sağlayarak, metabolizmanızı hızlandırarak ve daha az sağlıksız atıştırmalık yemenizi sağlayarak kilo vermenize yardımcı olacaktır.

ANANAS VE LİMON SUYU





Ananas kalorisi düşük ve su içeriği yüksektir, bu da onu ideal bir sağlıklı bir kilo verme atıştırmalığı yapar. Ananas, sindirim sisteminden normal gıda geçişini destekleyen ve gıdaların çözünmesine yardımcı olan mide ve sindirim sularının salınımını uyaran lif bakımından yüksektir. Limon suyu, hem vücut ağırlığının hem de gıda tüketiminin azaltılmasına yardımcı olan çeşitli temel besinler içerir. Vücut yağının daha hızlı ve daha verimli yanmasına yardımcı olan sitrik asit içerir.