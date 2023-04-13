Bu kahvaltı tüm gün acıktırmıyor! Yağ hücrelerini parçalayıp yok eden o tarif…

Yüksek lifli ürünleri kahvaltıda tüketmek, kabızlığı önlemesinin yanı sıra günün geri kalanında düzenli bağırsak hareketlerini de teşvik ediyor ve kolesterol değerlerini düşürüyor. Bağırsaktaki yararlı bakterilerin büyümesini destekleyen bu besinler, kan şekeri seviyelerini de düzenleyebiliyor. Tüm bu faydaları göz önünde bulundurduğunuzda hem sağlıklı hem de fit bir vücuda sahip olabilirsiniz.

Dr. Lisa Young, ideal olarak günde 30 gram lif tüketmenin büyük sağlık dönüşümünü sağlayacağını belirtirken özellikle kahvaltıda buna dikkat etmek günün devamında daha hızlı bir yağ yakım süreci sağlayarak kilo vermenizi kolaylaştıracağını da söylüyor. İşte hızlı kilo verdiren o tarifler…