Bu kahvaltı tüm gün acıktırmıyor! Yağ hücrelerini parçalayıp yok eden o tarif…

Yüksek lifli ürünleri kahvaltıda tüketmek, kabızlığı önlemesinin yanı sıra günün geri kalanında düzenli bağırsak hareketlerini de teşvik ediyor ve kolesterol değerlerini düşürüyor. Bağırsaktaki yararlı bakterilerin büyümesini destekleyen bu besinler, kan şekeri seviyelerini de düzenleyebiliyor. Tüm bu faydaları göz önünde bulundurduğunuzda hem sağlıklı hem de fit bir vücuda sahip olabilirsiniz.
Dr. Lisa Young, ideal olarak günde 30 gram lif tüketmenin büyük sağlık dönüşümünü sağlayacağını belirtirken özellikle kahvaltıda buna dikkat etmek günün devamında daha hızlı bir yağ yakım süreci sağlayarak kilo vermenizi kolaylaştıracağını da söylüyor. İşte hızlı kilo verdiren o tarifler…
FISTIK EZMESİ, MUZ VE YULAF
Sabahları canınız tatlı bir şeyler yemek istediğinde, hamur işleri tüketmek cazip gelebilir. Ancak bu kahvaltılık ürünler yüksek oranda ilave şeker içerir ve kısa bir süre sonra kendinizi acıkmış hissetmenize neden olur. Açlığınızı gidermek ve aynı zamanda sizi tok tutmak için biraz fıstık ezmesi ve muzlu yulaf ezmesi deneyin. Yulaftan yaklaşık 4 gram , muzdan 1 gram , bademden yaklaşık 4 gram ve fıstık ezmesinden 1.5 gram lif alacaksınız.
YOĞURT VE GRANOLA ILE SMOOTHIE
Lif takviyesi almanın en iyi yollarından biri de pratik smoothie tarifleri. Yaklaşık 2 gram hindistan cevizi, birkaç kaşık yoğurt, yaklaşık 2 gram muz, 2 gram chia tohumu ve 3 gram granola ile bu yoğurtlu smoothie ile yaklaşık 9 gram lifin tadını çıkarabileceksiniz.
FISTIK EZMESI VE YULAF
Yulafı geceden hazırlamak, kahvaltıyı önceden hazırlamanın kolay bir yoludur, böylece sabah tek yapmanız gereken onu alıp gitmektir. Bir başka avantajı ise; yulaf ezmesinin bir lif takviyesi sağlamasıdır. Bu tarifte, porsiyon başına yulaf 4 gram , fıstık ezmesi 3 gram , ahududu yaklaşık 1 gram gelir ve daha fazla lif için chia tohumu miktarını bir çorba kaşığına çıkararak 5 gram kullanabilirsiniz.
VEJETARYEN SİYAH FASULYE SALATASI
Siyah fasulye inanılmaz bir lif kaynağıdır. Porsiyon başına 2 gram lif sağlar ve dünyanın en sağlıklı gıdalarından biri olarak kabul edilir. Bu tarif, üstüne biraz dilimlenmiş avokado ile insanlar aynı zamanda harika bir lif kaynağı oluşturabilirsiniz. Böylece sizi tüm gün tok tutabilecek en iyi kahvaltı tariflerinden birini masaya taşıyabilirsiniz.