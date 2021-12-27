Bu kış kilo almayın: İşte mükemmel vücut için yapmanız gereken tek şey

Doç. Dr. Lawrence J. Cheskin, mevsimsel kilo alımının kişiden kişiye değiştiğini ve kış aylarında ortalama beş ila yedi kilo arasında alındığını belirtiyor. Kış aylarında insanların bir kısmının mevsimsel olarak klinik depresyon ve duygudurum bozukluğu sorunları da yaşayabildiğini belirterek bu insanların aşırı yemek yeme konusunda sorun yaşayabileceğinin altını çiziyor. Ancak depresyon dışında da tüm insanlarda yoğun bir yeme isteği ortaya çıkabilir.

Kış, azalan egzersiz ve artan yeme oranıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Cheskin "kış uykusu teorisi" adlı mevsimsel duygulanım bozukluğu bir kısmı etkilese de birçok kişinin bundan bağımsız şekilde kilo aldığını dile getiriyor. Peki kış aylarında kilo almak yerine harika bir vücuda sahip olmanın sırrı nedir? İşte cevabı…

EGZERSİZ YAPMAYI BIRAKMAYIN





Duke Üniversitesi'nde Uzm. Dr. Lisa Giannetto, düzenli bir fitness programının kışın kiloyu korumanın en önemli anahtarı olduğunu belirtti. Akşamları erken kararan hava, sizi egzersiz yapmak yerine evinize gidip TV izlemeye yönlendirebiir. Fakat doğru bir program ve disiplin ile kış aylarını çok daha aktif ve enerjik geçirerek hem sağlıklı hem de fit bir vücuda sahip olabilirsiniz.

AKŞAM ETKİNLİKLERİNE AÇ GİTMEYİN

Kış aylarında ev içerisinde yapılan arkadaş toplanmaları, sıcak misafirlikler her ne kadar sosyal anlamda oldukça faydalı olsa da zararlı bir yiyecek alışkanlığını da beraberinde getirebilir. Bu nedenle misafirliğe gitmeden önce yüksek lif içeriğine sahip meyve ve sebze tüketimi, hem gittiğiniz ortamda işlenmiş şeker veya basit karbonhidrata sahip içeriklerden uzak durmanızı hem de daha enerjik hissedebilmenizi sağlar. Dr. Cheskin, ev dışında yenilen yemeğin normalde alınandan %40 daha fazla kalori alımına neden olabildiğini belirtiyor. Bu nedenle yemek programınızı evde yapmak, çok daha sağlıklı bir seçenek olacaktır.

KALORİ HASARI KONTROLÜNÜ BIRAKMAYIN





Her zaman en iyi kalori oranını tüketememek normaldir. Fakat aşırıya kaçmak, tüm sağlıklı beslenme düzeninizi bırakmanız gerektiği anlamına da gelmez. Birkaç gün boyunca aldığınız kalori oranını biraz daha kısarak ve ekstra egzersiz ekleyerek günlük rutininizi dengeleyebilirsiniz. Örneğin; asansör yerine merdivenleri kullanmak, eve giderken bir durak geride inip yürümek bile hareket oranınızı artırmanızı sağlayarak aşırıya kaçmayı dengelemeniz için bir fırsat olabilir.