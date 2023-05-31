Bu sütler yeni çağın protein kaynağı! İnek sütü tüketemeyenler için en iyisi

İnek sütünün içeriğinde laktoz, protein, süt yağı, kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi oldukça besleyici bir içeriğe sahip olduğunu belirten Çelebi, ilk bir yaşta kullanımı önerilmeyen inek sütü aynı zamanda laktoz intoleransının, süt proteini alerjisi olan yetişkinlerde gıda intoleransı ve alerji şikayetlerine yol açtığını aktardı.

"Vegan ve süt proteini alerjisi olanlar badem, soya, yulaf ve hindistan cevizi sütünü tercih edebilir. İnek sütünde bulunan büyüme hormonu ve östrojen güvenli limitin üzerinde. Kanıtlanmamış olsa da akne ve hipotiroidi şikayetlerinde inek sütü tüketimini azaltmanın faydalı olabileceği yönünde öneriler var. Son zamanlarda popüler olan badem sütü, laktoz ve süt proteini alerjisi olanlar için iyi bir tercih.

Bitkisel bir ürün olan badem yüzde 48 badem yağı ve zengin E vitamini içermekte. Bu sebeple vegan tarifler ve ketojenik diyetlerde de sık kullanılmakta. İnek sütüne oranla daha az protein içerdiğinden protein kaynağı olarak görülmemelidir. Özellikle çocuklar için sütün yerini alabilecek bir alternatif olmamalıdır.

Soya sütü ise soya fasulyesinden elde edilen bitkisel protein içeriği yüksek bir alternatif. Özellikle vegan kişilerde protein ihtiyacının sağlanmasında kullanılabilir. İçeriğindeki lifler ile tok tutucu özelliğe sahip ve kolesterol ve doymuş yağ içermediğinden kalp dostudur."