Çayların kralı olarak biliniyor! Metabolizmayı adeta uçurup, vücutta fazlalık bırakmıyor

Bir doktor ve gıda araştırmacısı olan Dr. William Li, matchanın özel bir yeşil çay türü olduğunu, ancak polifenoller bakımından normal yeşil çaydan daha zengin olduğunu belirtiyor. Matchadaki antioksidanların, artan metabolizma hızı, düşük kolesterol ve gelişmiş dolaşım sistemi dahil olmak üzere birçok sağlık faydasını da ortaya koyuyor.

Matcha, taze aroması, koyu yeşil pigment, zengin antioksidan içeriği ile oldukça öne çıkıyor. Yeşil çay; epikateşin (EC), epigallocatechin (EGC) ve epicatechin gallate (ECG) adlı antioksidanları içerse de, matcha; epigallocatechin gallate (EGCG) en zengin gıda olarak listeleniyor.

İÇERİĞİNDEKİ KAFEİN ENERJİ DÜZEYİNİ ARTIRIYOR

Cleveland Clinic'e göre; matcha, kahve, yeşil çay veya siyah çaydan daha zengin bir kafein kaynağıdır. Kafein içeriğinin değişebilse de, Molecules'te yayınlanan bir araştırmaya göre, bunun bir gram matcha tozunun başına 18,9 ila 44.4 mg arasında olduğu verilerle öne çıkıyor. Volpe, matcha çayının her fincanın 76-180 mg kafein içerdiğini belirtiyor.

Fakat Volpe, bu noktada dikkatli olunması gerektiğini ve matchadaki kafeinin bazı insanlar arasında anksiyete, uykusuzluk veya huzursuz bağırsak sendromu gibi durumları tetikleyebileceğini belirtiyor. Kafeine duyarlı değilseniz, matchanın iyi bir kafein kaynağı olabileceğini belirten diyetisyen, kafein ihtiyacını sabah saatlerinde gidermeniz gerektiğini aksi takdirde uykunuzu etkileyebileceği konusunda da uyardı.