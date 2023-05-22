Çayların kralı olarak biliniyor! Metabolizmayı adeta uçurup, vücutta fazlalık bırakmıyor

Bir doktor ve gıda araştırmacısı olan Dr. William Li, matchanın özel bir yeşil çay türü olduğunu, ancak polifenoller bakımından normal yeşil çaydan daha zengin olduğunu belirtiyor. Matchadaki antioksidanların, artan metabolizma hızı, düşük kolesterol ve gelişmiş dolaşım sistemi dahil olmak üzere birçok sağlık faydasını da ortaya koyuyor.
Matcha, taze aroması, koyu yeşil pigment, zengin antioksidan içeriği ile oldukça öne çıkıyor. Yeşil çay; epikateşin (EC), epigallocatechin (EGC) ve epicatechin gallate (ECG) adlı antioksidanları içerse de, matcha; epigallocatechin gallate (EGCG) en zengin gıda olarak listeleniyor.
Uzman Diyetisyen Jenna Volpe'ye, matchanın olağanüstü yüksek kateşin konsantrasyonları nedeniyle, matcha ve yeşil çayın sindirimden kalp sağlığına, metabolizmaya, bilişsel işleve, kanseri önlemeye kadar etkili belirtiyor.
İÇERİĞİNDEKİ KAFEİN ENERJİ DÜZEYİNİ ARTIRIYOR
Cleveland Clinic'e göre; matcha, kahve, yeşil çay veya siyah çaydan daha zengin bir kafein kaynağıdır. Kafein içeriğinin değişebilse de, Molecules'te yayınlanan bir araştırmaya göre, bunun bir gram matcha tozunun başına 18,9 ila 44.4 mg arasında olduğu verilerle öne çıkıyor. Volpe, matcha çayının her fincanın 76-180 mg kafein içerdiğini belirtiyor.
Fakat Volpe, bu noktada dikkatli olunması gerektiğini ve matchadaki kafeinin bazı insanlar arasında anksiyete, uykusuzluk veya huzursuz bağırsak sendromu gibi durumları tetikleyebileceğini belirtiyor. Kafeine duyarlı değilseniz, matchanın iyi bir kafein kaynağı olabileceğini belirten diyetisyen, kafein ihtiyacını sabah saatlerinde gidermeniz gerektiğini aksi takdirde uykunuzu etkileyebileceği konusunda da uyardı.
METABOLİZMAYI HIZLANDIRARAK SAĞLIKLI KİLO VERMEYİ DESTEKLİYOR
Kilo vermek istiyorsanız, ne içtiğiniz önemlidir. Bu noktada en çok öne çıkan içeceklerden biri olan matcha ile ilgili yapılan çalışmalar, önemli veriler ortaya koyuyor. Ağustos 2022'de Frontiers in Nutrition'da yayınlanan bir hayvan araştırması, matchanın obeziteyi hafifletmede ve metabolik bozuklukları iyileştirmede rol oynayabileceğini öne sürdü.
Li, diğer araştırmaların, machanın yağ yakma potansiyeline sahip olabileceğini öne sürdüğünü söylüyor. Araştırmacılar, normal sağlıklı kiloya sahip 19-35 yaşlarındaki kadınlarda matcha üzerinde çalıştılar ve bir koşu bandında egzersiz yapmadan önce matcha içmenin, metabolizmanın bir belirteci olan tüm vücut yağ oksidasyonunu, matcha içmeyen insanlara kıyasla yüzde 35 artırdığını buldular.
Li , Eylül 2018'de International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism'de yayınlanan bir çalışmaya atıfta bulunarak, esasen, matcha vücudu egzersiz sırasında yağ asitlerini parçalamaya teşvik ederek vücut yağını azalttığını belirtiyor.
DİKKATİ VE HAFIZAYI GELİŞTİRİYOR
Kafeinin uyandırıcı etkisi uzun zamandır biliniyor. Fakat Cleveland Clinic'e göre, bu etkileri artırabilecek başka bir şey de, matchadaki bir amino asit olan ve daha iyi odaklanma ve daha düşük stres ile ilişkili teanindir .
Nisan 2021'de Nutrition Research'te yayınlanan ve akut stresle karşı karşıya kalan genç yetişkinleri içeren randomize kontrollü bir araştırmaya işaret eden Dr. Li, "Macha içmek dikkati, odaklanmayı ve bilişsel işlevi geliştirir" diyor.
Aynı araştırmacılar, orta yaşlı ve daha yaşlı yetişkinlerde yaptıkları bir incelemede de benzer bulguları tespit ettiler. Mayıs 2021'de Nutrients adlı dergide yayınlanan bu araştırmada kafeinli matchanın psikolojik stres altındaki kişilerin dikkatini ve iş performansını tek başına kafeine oranla daha fazla artırdığnı tespit etti. Bazı araştırmacılar, teanin, kafein ve EGCG'nin varlığına atfedilebilecek dikkat ve hafıza üzerindeki etkilerinden dolayı matchayı "ruh hali ve beyin gıdası" olarak adlandırdılar.
NÖRODEJENERATİF BOZUKLUKLARA VE BİLİŞSEL GERİLEMEYE KARŞI KORUYOR
Diyetisyen Volpe, yeşil çay ve matchanın benzer olsa da, aslında hücreleri hasara karşı koruyan ve yaşlanma sürecini birçok şekilde azaltan özel antioksidan özelliklere sahip pigmentli bir flavonoid olan "quercetin" açısından matcha aslında önemli ölçüde daha yüksektir.
Aralık 2020'de Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştrmaya göre; matcha, K vitamini açısından yüksektir. Araştırmacılar, günlük olarak matcha tozu tüketildiğinde, yaşlı kadınlarda bilişsel gerilemeye karşı koruyucu etkileri olduğu tespit edildi.
Volpe ayrıca; matchanın kısmen kan-beyin bariyerini geçebilen "quercetin" bakmından yüksek olduğu için Alzheimer ve diğer nörodejeneratif bozukluklardaki rolleri açısından sıklıkla incelendiğini belirtiyor. Biomolecules dergisinin Ocak 2020 sayısında yayınlanan araştırmaya göre; "quercetin" ile Alzheimer hastalığına karşı nöroprotektif etkiler arasındaki ilişkiyi iyi bir şekilde belgelenmiştir.
KALP SAĞLIĞINI GELİŞTİREBİLİR
Matcha, kalp sağlığını iyileştiren bir yaşam tarzının parçası olabilir. Volpe, tek başına hiçbir yiyeceğin hastalığı önlemede sihirli bir değnek olmadığını ancak dengeli bir beslenmenin parçası olarak uygulandığında yardımcı olabileceğini dile getiriyor.
Volpe "Matcha'daki EGCG, kalp hastalığına katkıda bulunan iki etken olan oksidatif stresi ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur" açıklamaısnda blundu ve çayın kalbi koruyan faydalarının iyi araştırıldığını da sözlerine ekledi. Bununla birlikte, araştırmanın çoğu yeşil çay veya hayvanlar üzerindedir.
Önceki bir meta-analiz, yeşil çay tüketimi ile kalp hastalığı riskine ilişkin genel olumlu sonuçlar arasında bir ilişki tespit etti. İnsanlarda daha titiz araştırmalara ihtiyaç duyulsa da, hayvan araştırmaları, matcha'nın toplam kolesterolü düşürmede rol oynayabileceğini öne sürdü.
KANSERE KARŞI KORUYUCUDUR
Volpe, araştırmaların devam etmesine rağmen, matchaanın kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye ve önlemeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Volpe, "Yeşil çay ve matchanın belirli kanser türlerinin önlenmesindeki rolleri dünya çapında uzun süredir araştırılıyor, ancak araştırmacılar bunun nasıl çalıştığının mekanizmalarını yeni yeni anlamaya başlıyor" açıklamasında bulundu.
Bir teorik mekanizma EGCG olabilir. Temmuz 2020'de Molecules'ta yayınlanan bir incelemeye göre, bu çay bileşiğinde bulunan EGCG'nin belirli kanser türlerinin önlenmesinde ve önlenmesinde önemli bir rol oynadığına dair klinik kanıtlar vardır. Matcha ve EGCG ile ilgili antikanser araştırmalarının çoğu meme ve kolon kanseri araştırmalarıyla ilişkili olarak yer alıyor.
Aging'in Ağustos 2018 sayısında yayınlanan bir araştırmaya atıfta bulunan Li, matcha meme kanseri kök hücrelerinin büyümesini durdurabileceğini gösterdiğini belirtti. Farklı bir araştırmaya göre EGCG'nin kolon kanseri kök hücrelerini baskıladığı da gösterildi.
KARACİĞER FONKSİYONLARINI DÜZENLİYOR
Kandaki toksinleri temizleyen karaciğer, çevresel faktörler ve sağlıksız yaşam standartlarıyla birlikte giderek daha fazla bozulmalarla karşılaşıyor. Karaciğer yağlanmasının yaygınlığı son zamanlarda öne çıkarken aynı zamanda bu rahatsızlık, insülin direnci ve obezite gibi rahatsızlıklarla birlikte ortaya çıkıyor. Matcha çayı da bu noktada faydalarıyla öne çıkıyor.
Araştırmacılar , Haziran 2021'de Nutrients'ta yayınlanan obez fareler üzerinde yapılan bir hayvan araştırmasında , matcha verilen fare grubunun alkolsüz yağlı karaciğer hastalığını azalttığını ve karaciğer fonksiyonlarını iyileştirdiğini gözlemledi. Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı olan kişilerde, matchadaki kateşinler, özellikle EGCG faydalı olabilir; daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç vardır. Medicines dergisinin Mart 2022 sayısında yer alan bir incelemeye göre, EGCG'nin karaciğer hastalığına neden olabilen oksidatif stres kaynaklı inflamasyon üzerinde yararlı etkileri vardır.