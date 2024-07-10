Çinlilerin "ölümsüzlük" simgesi o meyve! Şifasını lezzetiyle birleştirin...

Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, 'Entarisi ala benziyor, şeftalisi bala benziyor' tadında şeftalili tariflere yer verdim. Anavatanının Çin olduğu düşünülen şeftalinin dünyaya buradan yayıldığını öğrendim.

İDİL ÇİMRİN Giriş Tarihi: 10.07.2024 09:28 PAYLAŞ ABONE OL

Bol sulu ve tatlı bir yaz meyvesi olan şeftali, gülgiller familyasına ait. Eski çağlarda, Çin'de uzun yaşamın ve ölümsüzlüğün sembolü olarak adlandırılmış. Ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesinde ve Bursa'da yetiştiriliyor. Türkiye, şeftali üretimi yapan ülkeler arasında altıncı sırada yer alıyor. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...





ŞEFTALİLİ TATLI



MALZEMELER

KREMA İÇİN:

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

ŞEFTALİ SOSU İÇİN:

2-3 adet şeftali

4 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket petibör bisküvi

YAPILIŞI: Unu, tereyağında kavuruyoruz, üzerine sütü ve şekeri ekliyoruz. Kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz. Sosu için; şeftalilerin kabuklarını soyup çekirdeğinden ayırdıktan sonra rondoda çekiyoruz. İçine şeker ve nişastayı ekliyoruz. Şeftaliler iyice ezildikten sonra bir çay bardağı su ekleyerek kaynatıyoruz. Servis kaselerine önce muhallebiyi koyup biraz soğutuyoruz. Ardından bisküvi kırıntılarını ve sosu döküyoruz.