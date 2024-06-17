Diyetisyenden her şeyi yiyerek zayıflama formülü!

Tüm ailenin bir araya geldiği bayram sofraları vazgeçilmezimiz. Diyetisyen Meltem Çarıkçı, “Kurban etini hemen tüketmeyin. Yeni kesilen et yeterince yumuşak değildir. Sindirim problemlerine yol açar. Her gittiğiniz misafirlikte ikram edilen tatlıyı da yemeyin. Kendinize yasak değil, sınır koyun” dedi

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 17.06.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 10:43 PAYLAŞ ABONE OL

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Meltem Çarıkçı, sıcak yaz günlerine denk gelen Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmemiz gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Dyt. Çarıkçı, "Tüm ailenin bir araya geldiği ve ziyafet sofralarının kurulduğu zamanlardan biri olan Kurban Bayramı'nı sağlıklı bir şekilde geçirmek ise sizin elinizde. Diyetim bozulacak, dengem şaşacak diyenlerden iseniz size önerim diyetinize küçük bir mola verin. Dengeli ve kontrollü bir şekilde beslenin" dedi.





HEMEN TÜKETİLMEMELİ

Bayramda kavurmanın sofralarda yerini alabileceğini söyleyen Dyt. Çarıkçı, "Fakat kurban etinin kesildikten hemen sonra tüketilmesi doğru değildir. Yeni kesilen et yeterince yumuşak değildir. Bu nedenle hem daha zor pişer hem de sindirim problemlerine sebebiyet verebilir. Bunun önüne geçmek için etin en az 24 saat boyunca bekletilmesi gerekir" dedi. Dyt. Çarıkçı, kurban etinin steril ortamda kesilmesi gerektiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu: "Kesilen etlerin yıkanması sakıncalı bir durumdur. Etin ıslak kalması nem oranını artıracağından bakteri üreme hızı artacaktır. Bayramda tüketilen etlerden geriye kalanlar büyük parçalar halinde değil kuşbaşı ve kıyma gibi küçük parçalara ayrılmalı ve tek pişirimlik olacak şekilde poşetlenerek derin dondurucuya yerleştirilmelidir. Eti pişirirken yapılan hatalardan biri de pişen ete kuyruk ya da iç yağ eklemektir. Yemeğe lezzet katmak adına yapılan bu işlem kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiler."