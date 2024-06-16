Diyetisyenden uyarı! "Kurban etini pişirirken içine sakın bunu eklemeyin!

Bitlis’te Uzman Diyetisyen Halil Kara, Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 16.06.2024 10:15 PAYLAŞ ABONE OL

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Uzman Diyetisyen olarak çalışan Halil Kara, Kurban Bayramı'nda et tüketimi ve dikkat edilmesi gereken hususlar noktasında uyarılarda bulundu. Kurban etinin steril bir ortamda kesilmesini öneren Kara, kesilen kurban etinin de en az 12 saat bekletildikten sonra tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Kara, "Öncelikle besinin çiftlikten çatala serüveninin sağlıklı olarak korunabilmesi için kurban eti steril ortamda kesilmelidir. Kesilen etlerin yıkanması sakıncalı bir durum oluşturabilir. Etin ıslak kalması nem oranını arttıracağından dolayı bakteri üreme hızını arttırabilir. En iyi yöntem ise yıkamak yerine yüksek ısıda pişirme olacaktır. Kurban bayramında en sık yapılan hatalardan biri ise hemen sonrasında et tüketimi yapmaktır. Kesilen kurbanın eti minimum 12 saat dinlendirildikten sonra tüketilmelidir" dedi.