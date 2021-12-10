Dümdüz bir göbeğe sahip olmanıza yardımcı 4 mucize!

Bazı meyve ve sebzeler, düşündüğünüzden daha hızlı yağ yakımı sağlar. Böylece en iyi sonuçlara ulaşmak için sert diyetlere, büyük açlıklara gerek kalmaz. Yapmanız gereken tek şey; sağlıksız olanları sağlıklı olanlarla değiştirmektir. İşte istenmeyen yağ tabakasını yok edecek o içecek!
Malzemeler:
- 1 kereviz sapı
- 1 orta boy salatalık
- 1 bardak doğranmış maydanoz
- 3 adet taze ananas
- Sebzeleri iyice yıkayın ve ananası soyun.
- Hepsini blenderdan geçirin.
Ananas ve sebze suyunu, özelliğini kaybetmemesi için yaptıktan sonra 15 dakika içinde içmelisiniz. Sabahları ve sadece açken içmek ise en önemli püf noktası.
Bu içeceği spor ve sağlıklı bir diyetle birleştirirseniz, sonuçları bir hafta içinde göreceksiniz ve karnınız gözle görülür şekilde düzleşecektir.
PEKİ BU KARIŞIMIN SIRRI NEDİR?
- Kereviz, 100 g'da sadece 16 kcal içeren çok düşük kalorili bir sebzedir. Diyet lifi midenin içinde şişerek tok hissetmenizi sağlar. Ek olarak, birçok çalışma diyetinizdeki lif artışının kilo verme sürecinin önemli bir bileşeni olduğunu göstermiştir.
- Kereviz gibi salatalık da bol miktarda lif içerir ve neredeyse benzer şekilde düşük kalorilidir. Bir salatalığın %95'i sudur, bu nedenle beslenme uzmanları tarafından formda kalmak isteyen herkese önerilen 2 L sıvıyı içmenize yardımcı olurlar.
- Maydanoz çok fazla lif içerir (100 g başına 3,3 g) Aynı zamanda hafif bir doğal idrar söktürücü etkiye sahiptir .
- 100 gr ananas 1 gr çözünmeyen lif içerirken enerji değeri yaklaşık 50 kcal'dir. Meyvesi tatlıdır, bu nedenle içeceğin tadını da iyileştirir.