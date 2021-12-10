Dümdüz bir göbeğe sahip olmanıza yardımcı 4 mucize!

Bazı meyve ve sebzeler, düşündüğünüzden daha hızlı yağ yakımı sağlar. Böylece en iyi sonuçlara ulaşmak için sert diyetlere, büyük açlıklara gerek kalmaz. Yapmanız gereken tek şey; sağlıksız olanları sağlıklı olanlarla değiştirmektir. İşte istenmeyen yağ tabakasını yok edecek o içecek!

Malzemeler:

1 kereviz sapı

1 orta boy salatalık

1 bardak doğranmış maydanoz

3 adet taze ananas

Sebzeleri iyice yıkayın ve ananası soyun.

Hepsini blenderdan geçirin.

Ananas ve sebze suyunu, özelliğini kaybetmemesi için yaptıktan sonra 15 dakika içinde içmelisiniz. Sabahları ve sadece açken içmek ise en önemli püf noktası.

Bu içeceği spor ve sağlıklı bir diyetle birleştirirseniz, sonuçları bir hafta içinde göreceksiniz ve karnınız gözle görülür şekilde düzleşecektir.