En hızlı kilo verme yöntemi! 2 hafta sonra aynada kendinizi tanıyamayacaksınız… Yağları cayır cayır yakan diyet

Ketojenik diyet sayesinde vücudunuzdaki yağlardan kurtularak bir haftada ortalama 2 kilo verebilir ve verdiğiniz kilolardan kalıcı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Hatta yüksek kilolu kişiler daha hızlı kilo verebileceğinden daha fazla kilo kaybına uğrayabilir. Ancak belirtmekten fayda var; vücut yapınız, gün içinde hareket süreniz ve genetik yapınız sonucunda diyet sonucunuz farklı olabilir. Diyete başlamadan önce mutlaka uzmana danışın ve onay aldığınız sürece bu diyetleri devam ettirin.