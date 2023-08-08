En hızlı kilo verme yöntemi! 2 hafta sonra aynada kendinizi tanıyamayacaksınız… Yağları cayır cayır yakan diyet

Ketojenik diyet sayesinde vücudunuzdaki yağlardan kurtularak bir haftada ortalama 2 kilo verebilir ve verdiğiniz kilolardan kalıcı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Hatta yüksek kilolu kişiler daha hızlı kilo verebileceğinden daha fazla kilo kaybına uğrayabilir. Ancak belirtmekten fayda var; vücut yapınız, gün içinde hareket süreniz ve genetik yapınız sonucunda diyet sonucunuz farklı olabilir. Diyete başlamadan önce mutlaka uzmana danışın ve onay aldığınız sürece bu diyetleri devam ettirin.
Ketojenik diyet; düşük karbonhidrat, yüksek oranda yağ ve orta miktarda da protein içeren beslenme biçimidir. Vücudun "ketoz" isimli metabolik duruma (vücuttaki yağ depolarının azalma durumu) girmesini sağlar, enerji için gerekli yağ yakımını kolay hale getirir.
Normalde vücut gerekli enerji için karbonhidratları kullanır. Fakat ketojenik diyette alınan düşük karbonhidrattan dolayı vücut enerji için yağları yakar.
Bu süreçte vücutta "keton" isimli moleküller ürer, karbonhidrat alana kadar çok fazla hücre enerji için bu moleküllerden faydalanır.
Ketojenik diyet, kilo vermenin yanı sıra enerji seviyesini artırır ve kan şekerini düzenler.
Ketojenik diyetteki protein oranı değişiklik gösterebilir. Protein için balık, yumurta, kırmızı ve beyaz et tüketilebilir.
Ketojenik diyette ekmek ve unlu mamüller gibi temel karbonhidratlar yer almaz.
Karbonhidratın miktarı; sebze ve yoğurt gibi süt ürünlerinden karşılanır.
Ketojenik diyette kesinlikle nişasta ve şeker bakımından zengin yiyecekler tüketmemelisiniz. Örneğin ekmek, makarna, patates gibi nişastalı yiyeceklerden uzak durmalısınız.
3 ana öğünden oluşan bu diyette ek olarak 1 ara öğün daha eklenebilinir. Genellikle diyet 4 farklı öğün şeklinde olabilir.
Ana öğünde; salataların yanına protein tercih edilir. Ara öğünlerde ise yoğurt ve az miktarda yulaf ezmesi yenilebilir.
UYARI:
Ketojenik diyeti uygulamadan önce mutlaka bir uzman tavsiyesi almanız ve diyetisyen gözetiminde yapmanız gereklidir. Bu diyet uzun süre yapmak için uygun değildir. Uzun süre yapmak için mutlaka diyetisyenle görüşmelisiniz.
KETOJENİK DİYETTE YASAKLI GIDALAR
NEREDEYSE TÜM MEYVELER
Portakal
Elma
Muz
Kavun
Karpuz
Üzüm
Armut
Kiraz ve diğerleri…
NİŞASTALI SEBZELER
Patates
Tatlı patates
Bezelye
Pırasa
Havuç
TAHILLAR
Bulgur
Buğday
Pirinç
Yulaf
Mısır
Çavdar ve filizlenmiş tahıllar
NİŞASTALAR
Un
Ekmek
Simit
Tahıl
Makarna
Yulaf ezmesi
Granola
AZ YAĞLI SÜT
Yağsız yoğurt
Yağsız süt
Krem peynir
Az yağlı peynir gibi süt ürünleri
BAKLAGİLLER
Mercimek
Nohut
Barbunya
Soya fasulyesi
ŞEKER KAYNAKLARI
Meyve çayları
Meyve suları
Şekerli içecekler
Gazlı içecekler
KETOJENİK DİYETTE TÜKETİLMESİ GEREKEN GIDALAR
DENİZ ÜRÜNLERİ
Ton balığı
Somon balığı
Levrek
Çipura
Alabalık
ET
Tavuk
Kıyma
Kuzu eti
Hindi
YÜKSEK YAĞLI SÜT ÜRÜNLERİ
Sert peynirler
Yumuşak peynirler
Lor peyniri
BAZI İÇECEKLER
Siyah çay
Bitki çayları
Şekersiz kahve
SEBZELER
Salatalık
Ispanak
Mantar
Kabak
Lahana
Karnabahar
KİMLER YAPMAMALI?
Anoreksi hastaları
İlaç ya da insülin kullanması gereken diyabet hastaları
Hamile ve emzirenler
15 yaşın altındakiler
Safra kesesi rahatsızlıkları olanlar ya da safra kesesi alınmış olanlar
Böbrek taşı geliştirmeye yatkın olanlar
Vücut kitle indeksi düşük olanlar
ÖRNEK KETO MENÜSÜ
KAHVALTI
2 yumurta, avokado, salatalık, şekersiz açık çay, yağlı peynir
ARA ÖĞÜN
Badem, ceviz, bitki çayı
ÖĞLE
100-150 gram tavuk/balık eti, yeşil salata
AKŞAM
Diyete uygun sebzelerle sotelenmiş tavuk ve sotelenmiş brokoli