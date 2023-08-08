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En hızlı kilo verme yöntemi! 2 hafta sonra aynada kendinizi tanıyamayacaksınız… Yağları cayır cayır yakan diyet

“Denemediğim diyet kalmadı, bir türlü kilo veremiyorum!” diyorsanız bu diyetle birlikte haftada 2 kilo kadar yağlarınızdan kalıcı bir şekilde kurtulmanız mümkün. Bu diyetin en önemli özelliği ise kilo verirken, kas kaybı da yaşanmaması…

Giriş Tarihi: 08.08.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 15:43
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En hızlı kilo verme yöntemi! 2 hafta sonra aynada kendinizi tanıyamayacaksınız… Yağları cayır cayır yakan diyet

Ketojenik diyet sayesinde vücudunuzdaki yağlardan kurtularak bir haftada ortalama 2 kilo verebilir ve verdiğiniz kilolardan kalıcı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Hatta yüksek kilolu kişiler daha hızlı kilo verebileceğinden daha fazla kilo kaybına uğrayabilir. Ancak belirtmekten fayda var; vücut yapınız, gün içinde hareket süreniz ve genetik yapınız sonucunda diyet sonucunuz farklı olabilir. Diyete başlamadan önce mutlaka uzmana danışın ve onay aldığınız sürece bu diyetleri devam ettirin.

Ketojenik diyet; düşük karbonhidrat, yüksek oranda yağ ve orta miktarda da protein içeren beslenme biçimidir. Vücudun "ketoz" isimli metabolik duruma (vücuttaki yağ depolarının azalma durumu) girmesini sağlar, enerji için gerekli yağ yakımını kolay hale getirir.

Normalde vücut gerekli enerji için karbonhidratları kullanır. Fakat ketojenik diyette alınan düşük karbonhidrattan dolayı vücut enerji için yağları yakar.

Bu süreçte vücutta "keton" isimli moleküller ürer, karbonhidrat alana kadar çok fazla hücre enerji için bu moleküllerden faydalanır.

Ketojenik diyet, kilo vermenin yanı sıra enerji seviyesini artırır ve kan şekerini düzenler.

Ketojenik diyetteki protein oranı değişiklik gösterebilir. Protein için balık, yumurta, kırmızı ve beyaz et tüketilebilir.

Ketojenik diyette ekmek ve unlu mamüller gibi temel karbonhidratlar yer almaz.

Karbonhidratın miktarı; sebze ve yoğurt gibi süt ürünlerinden karşılanır.

Ketojenik diyette kesinlikle nişasta ve şeker bakımından zengin yiyecekler tüketmemelisiniz. Örneğin ekmek, makarna, patates gibi nişastalı yiyeceklerden uzak durmalısınız.

3 ana öğünden oluşan bu diyette ek olarak 1 ara öğün daha eklenebilinir. Genellikle diyet 4 farklı öğün şeklinde olabilir.

Ana öğünde; salataların yanına protein tercih edilir. Ara öğünlerde ise yoğurt ve az miktarda yulaf ezmesi yenilebilir.

UYARI:

Ketojenik diyeti uygulamadan önce mutlaka bir uzman tavsiyesi almanız ve diyetisyen gözetiminde yapmanız gereklidir. Bu diyet uzun süre yapmak için uygun değildir. Uzun süre yapmak için mutlaka diyetisyenle görüşmelisiniz.

KETOJENİK DİYETTE YASAKLI GIDALAR

NEREDEYSE TÜM MEYVELER

Portakal

Elma

Muz

Kavun

Karpuz

Üzüm

Armut

Kiraz ve diğerleri…

NİŞASTALI SEBZELER

Patates

Tatlı patates

Bezelye

Pırasa

Havuç

TAHILLAR

Bulgur

Buğday

Pirinç

Yulaf

Mısır

Çavdar ve filizlenmiş tahıllar

NİŞASTALAR

Un

Ekmek

Simit

Tahıl

Makarna

Yulaf ezmesi

Granola

AZ YAĞLI SÜT

Yağsız yoğurt

Yağsız süt

Krem peynir

Az yağlı peynir gibi süt ürünleri

BAKLAGİLLER

Mercimek

Nohut

Barbunya

Soya fasulyesi

ŞEKER KAYNAKLARI

Meyve çayları

Meyve suları

Şekerli içecekler

Gazlı içecekler

KETOJENİK DİYETTE TÜKETİLMESİ GEREKEN GIDALAR

DENİZ ÜRÜNLERİ

Ton balığı

Somon balığı

Levrek

Çipura

Alabalık

ET

Tavuk

Kıyma

Kuzu eti

Hindi

YÜKSEK YAĞLI SÜT ÜRÜNLERİ

Sert peynirler

Yumuşak peynirler

Lor peyniri

BAZI İÇECEKLER

Siyah çay

Bitki çayları

Şekersiz kahve

SEBZELER

Salatalık

Ispanak

Mantar

Kabak

Lahana

Karnabahar

KİMLER YAPMAMALI?

Anoreksi hastaları

İlaç ya da insülin kullanması gereken diyabet hastaları

Hamile ve emzirenler

15 yaşın altındakiler

Safra kesesi rahatsızlıkları olanlar ya da safra kesesi alınmış olanlar

Böbrek taşı geliştirmeye yatkın olanlar

Vücut kitle indeksi düşük olanlar

ÖRNEK KETO MENÜSÜ

KAHVALTI

2 yumurta, avokado, salatalık, şekersiz açık çay, yağlı peynir

ARA ÖĞÜN

Badem, ceviz, bitki çayı

ÖĞLE

100-150 gram tavuk/balık eti, yeşil salata

AKŞAM

Diyete uygun sebzelerle sotelenmiş tavuk ve sotelenmiş brokoli

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