En iyi yöntem genlerinize göre beslenmek: DNA Diyeti

Ketojenik bir diyette başarılı mı olacaksınız yoksa başarısız mı olacaksınız? Bu soruların cevabı genlerinizde saklı olabilir. Genetik analiz, insanların yaşam tarzı alışkanlıkları ve sağlıkları hakkında daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak için diyet reçeteleri sunan, büyüyen bir beslenme tıbbı alanına katkıda bulunuyor. Bu çalışmalara ise nutrigenomik temelli kişiselleştirilmiş diyet planları da deniliyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 20.12.2021 11:42

Bu diyet planlarının, kilo verme çabalarında kendilerini "sıkışmış" ve "çaresiz" bulan hastalar için özellikle yararlıdır. Kendileri için en iyi olan diyet türlerine dair genetik bir kavrayışa sahip olmak, genellikle hem uyumu hem de sürdürülebilirliği artırır. Uzmanlar, hastalarına hedeflerine göre odaklanılacak en önemli genlerden beşini belirliyor. Bu planda, yaptıkları antrenman türünü değiştirmeyi, diyetlerindeki yağ ve protein yüzdelerini değiştirmeyi, folat veya B12 vitamini gibi belirli takviyeleri önermeyi ve A vitamini veya demir gibi gıdalardan belirli besinleri artırmayı içerebiliyor.

NUTRİGENOMİK NEDİR? Nispeten yeni bir bilimsel disiplin olan nutrigenomik, genler, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiye odaklanır. Vücudumuzun yediğimiz ve içtiğimiz şeylere nasıl tepki verdiğini ve bu bilgiyi "iyi" genlerimizde aktiviteyi teşvik etmek ve "kötü" genlerde onu bastırmak için nasıl kullanabileceğimizi açıklamaya çalışır. Nutrigenomik temelli diyet planları, kişisel beslenme ve sağlık ihtiyaçlarınızı karşılayan ve beslenmeyle ilgili kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olan diyet önerilerini bildirmek için genetik yapınızın analizine dayanır. Harvard TH Chan School of beslenme bölümünde yardımcı profesör olan Dr. Lu Qi, "Nutrigenomik testlerin nihai amacı, diyetlere farklı tepkiler verebilen veya gıdalara karşı belirgin intoleranslar veya hastalıklara karşı hassasiyet gösterebilen popülasyonların alt gruplarını belirlemektir." açıklamasında bulundu. Qi, bu tür kişiselleştirilmiş yaklaşımın diyet önerilerinin etkinliğini artırmasının beklendiğini açıkladı. Bununla birlikte, nutrigenomik araştırmaları hala gelişme aşamasındadır. Bu aşamada, öneriler oluşturmaktan ziyade kanıt toplamak daha önemlidir. Kişiselleştirilmiş diyet planları yeni bir kavram değildir. İnsanların kan gruplarına göre yiyip egzersiz yaparak kilo vermelerine yardımcı olan bir yaklaşımla yaklaşık 20 yıl önce ivme kazanmaya başlandı. Kan grubu diyeti çok ilgi gördü, ancak güçlü bilimsel destekten yoksundu. Nutrigenomik, 2000'li yılların başında İnsan Genom Projesi (HPG) tamamlandıktan sonra ortaya çıktı. Bilim insanları, on yıllardır genlerin sağlıkta bir rol oynadığının farkında olsalar da, HPG, gıdadaki biyoaktif bileşikler ile bunların genler ve insan sağlığı üzerindeki etkileri arasındaki bağlantıya dair yeni anlayışlar kazanmalarına yardımcı oldu. Yaşam tarzı seçimlerinin, genleri vücudun yararına veya zararına çalışmaya yönlendirebileceğini keşfettiler.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TESTLERİN ARKASINDAKİ BİLİM Birden fazla araştırma, genetiğin yeme alışkanlıklarımızla oynadığını göstermiştir. Araştırmalar ayrıca genetiğimize dair bilgimizin diyet reçetelerine ne kadar iyi uyduğumuzu etkileyebileceğini öne sürüyor. Örneğin, 2014'te yapılan bir çalışma , ACE adlı bir genin (vücudu kan basıncı seviyelerine göre yönlendiren bir gen) risk varyantına sahip olan katılımcıların, kontrol grubuna kıyasla sodyum (tuz) alımlarını önemli ölçüde azaltmaları gerektirdiğini gösterdi. Geçen ay British Medical Journal'da yayınlanan bir başka çalışma, toplam yağ ve doymuş yağ alımı için nutrigenomik rehberli diyet tavsiyesi verilen bireylerin, altın standart popülasyona dayalı müdahalelere kıyasla uzun vadeli alımlarını önemli ölçüde azalttığını gösterdi. Bununla birlikte, diğer çalışmalar, gen temelli diyet müdahalelerinin bir zamanlar düşünüldüğü kadar umut verici olmayabileceğini öne sürdü. 12 aylık bir süre boyunca 600'den fazla aşırı kilolu yetişkinin izlendiği bir klinik araştırmanın sonuçları, DNA temelli yeme yaklaşımının "kilo kaybının diyet etkileriyle ilişkili" olmadığını buldu. DNA diyeti, potansiyele sahip olsa da, etkinliğini doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyacı vardır. Qi, dengeli beslenmenin, egzersizin ve yeterli uykunun genomik yapılarına bakılmaksızın herkese fayda sağladığını vurguladı. Ancak belirli alt grupların farklı diyetlere karşı daha duyarlı olabileceğini öne sürdü. Ancak, mevcut kanıtlar (doktorlar veya diyetisyenler için) pratik yönergeler sağlamak için hala yeterli olmaktan uzak ve kişiselleştirilmiş öneriler gelecekte veri biriktirmek üzerine inşa edilecek.