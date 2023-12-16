Enfeksiyon kovucu kış şifası! Haftada bir kez tüketenin bağırsakları temizleniyor...

Pırasa hafif bir lezzete sahiptir; birçok diyetin başrolünü süsler, şifa deposu olması sebebiyle ise diyetlerin temel besini olur. Tarihin eski çağlarından beri insanoğlunun sofrasında yer alan pırasa, soğan ve sarmısağın da dahil olduğu, Zambakgiller ailesinden. Pırasa adı dilimize Yunancadaki "prason" sözünden geliyor. Antik çağda Mezopotamya ve Orta Doğu'nun en sevilen sebzelerinden biridir. Yunan, Antik Mısır, Hitit ve de Roma uygarlıklarında da pırasa bilinmektedir.