Fazla vitamin kullanımına dikkat!

B ve C vitaminleri suda eriyebildiği için vücudumuzda depo edilmesi söz konusu olmuyor. Bu nedenle eksiklikleri yağda eriyen vitaminlere göre daha sık görülüyor. Fazla tüketilmeleri de vücutta birikim yapmadığı için çoğu zaman sorun olmaz. Yağda eriyen vitaminler (A, D, E, K vitaminleri) ise fazla alındığında vücutta birikiyor ve kontrolsüz kullanıldığı zaman "hipervitaminoz" denilen vitamin fazlalığına yol açabiliyor.

FAZLA ALINAN VİTAMİNLER, NE GİBİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİYOR?

*D vitamini fazlalığı, vücutta fazla kalsiyum emilmesine, dolayısıyla ciddi kalsiyum fazlalılığına neden oluyor. Kan kalsiyum düzeyinde artmaya bağlı olarak kas krampları, kalp ritim problemleri, kabızlık gibi sorunların oluşumuna neden oluyor. D vitamini fazlalığı, kalp ve böbrek sağlığı açısından ciddi ve önemli sonuçlar doğuruyor.

*A vitamini fazlalığı, kas güçsüzlüğüne, Ciltte koyulaşmaya, pullanmaya, kafa içi basıncının artmasına, şiddetli baş ağrısına, görme sorunlarına neden olabiliyor.

*C vitamininin vücutta depo edilmemesine rağmen fazla miktarda alındığında, idrarla atıldığından bazı böbrek taşlarının oluşmasına neden oluyor. Son dönemlerde yapılan bilimsel çalışmalar da yüksek dozda kullanılan E ve C vitaminlerinin akciğer kanseri oluşumu riskini artırdığını gösteriyor.

Yine yapılan çalışmalarda, yüksek doz A, C ve E vitamini kullanmanın mide-barsak sistemi kanserleri ve prostat kanserinde, kanser gelişimine neden olmasa bile beklenen yaşam süresini kısalttığı, tümörün büyümesine ve ilerlemesine katkı sağladığı gösteriyor.

*K vitamini fazla alındığında, Kanın pıhtılaşmasına yönelik sorunları ortaya çıkarabiliyor.

DOKTORA DANIŞMADAN ALMAYIN

Günümüzde vitamin alımı ne yazık ki kişinin kendi talebi ile eczaneden ve hatta maalesef bazı internet sitelerinden sipariş ile dahi yapılabilir hale gelmiştir. Bu durum son derece tehlike arz etmektedir. Vücudumuzda vitamin eksikliği olup olmadığını, eksikse hangi vitaminin eksik olduğunu kendimiz bilemeyiz. Ve bir vitamin, diğer bir vitaminin eksiğini tamamlayamaz.

Dolayısıyla vitamin almadan önce mutlaka bu fikri doktorumuza danışıp, onun yönlendirmesiyle ve onun önerdiği miktar/Sürede vitamin desteği almamız, gereksiz vitamin alıp "hipervitaminoz" ile karşı karşıya kalmamıza engel olur. Günlük ihtiyaç kadar doğal gıdalardan alınan vitaminlerin herhangi bir soruna yol açmadığı bilindiğinden; ihtiyaç duyan gruplar dışında sağlıklı beslenmenin vitamin alımı için yeterli olduğu, ek vitamin ihtiyacının ise doktor tavsiyesine göre planlanmasının gerekliliğini unutmayalım.