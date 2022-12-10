Göbek yağlarını hızla eritiyor! Metabolizmayı canlandıran mucizevi besin...

Göbeğinizi eritmek için öyle afilli ve zor yollara, iyi bir genetiğe veya adını bile duymadığımız değişik yiyeceklere ihtiyacınız yok! Basit bazı hayat tarzı değişiklikleri ve sabır ile göbek yağlarınızdan kurtulabiliriz. İlk öncelikle yapmamız gereken günlük almamız gereken kaloriyi hesaplamaktır. Bundan sonraki adım %15 karbonhidrat %60 yağ ve %25 protein olacak şekilde makro besin ögesi dengesi sağlanmalıdır.Yağ yakımının en önemli noktalarından biri de uzun süreli açlıktır bu yüzden almanız gereken kaloriyi 8 saat içinde tamamlayıp geri kalan 16 saatlik zaman diliminde besin tüketilmemesi sağlanmalıdır. Bazı besinler yapısı gereği karın bölgesindeki yağlanmayı diğer besinlere göre daha da arttırır, bazıları ise karın bölgesindeki yağlanmanın azalmasına yardımcı olur.Gelin bu besinlere beraber bakalım.
Diyetisyen Hatice Nur Ege
TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER
1.Sağlıklı yağlar insülin direnci olan ve kilo kontrolünde zorlanan bireyler için oldukça önemlidir. Ayrıca sağlıklı yağlar sanıldığı gibi kalp damar hastalığı riskini arttırmaz. Tüketilmesi tavsiye edilen yağlar saf zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ve doğal tereyağıdır. Trans yağlar kanser ve kalp damar hastalıkları riskini arttırma, bel bölgesini kalınlaştırmaktan sorumludur. Trans yağlar genelde işlenmiş besinlerde bulunur. Ayrıca trans yağ olmasa bile tohum ve çiçek yağları (ayçiçek yağı, kanola yağı) kullanımını tavsiye etmiyorum.
2.Lif içeren besinler tüketilen karbonhidratın kana daha yavaş geçmesine yardım eder. Ayrıca lif, besinlerin bir kısmının sindirilmeden atılmasını sağlar. Bunlarla beraber mide florasına destek olarak yağ yakımını aktive eder. En çok lif içeren besinler sebze ve tahıllardır. Genel olarak tercihimiz yeşil sebzelerden yana olmalıdır.
3.Protein oranı yüksek besinler daha iyi kan şekeri kontrolü sağlaması, doygunluk oluşturması ve kalori yükü açısından daha avantajlı olması açısından yağ oranınızı azaltma hususunda önemli etkilere sahiptir. Proteinden zengin besinlerden olan yumurta, balık ve kırmızı et mutlaka tüketilmesi gereken yiyecekler arasındadır. Özellikle balık karın bölgesindeki yağ miktarını düşürmeye yardım eden önemli yağ asitleri (EPA ve DHA) açısından zengindir.
4.Diyetinizin kaliteli, yavaş sindirilen yani kompleks karbonhidratlardan oluşması oldukça önemli. Bu, karın bölgesinde yağlanmaya sebep olan insülin direncinin oluşmasını engellemek ve onu azaltmak için en güzel tercihlerden birisidir.
TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER
1.Basit karbonhidrat kaynakları karın bölgesindeki yağlanmayı arttırır. Bunu kan şekerini hızlı yükselterek yapan basit karbonhidratlar birçok işlenmiş besinde çokça bulunur.
2.Meyve ve sebze tüketimi konusunda daha dikkatli olunmalıdır. Meyveyi sırf vitamin içeriği açısından tüketmeniz size fazladan basit şeker yükü oluşturur. Bunun yerine sebze ağırlıklı beslenmeniz çok daha faydalı olacaktır. Aynı şekilde meyve suları ve gazlı içecekler kaçınmanız gereken besinlerde bazılarıdır.
3.Trans yağ içeren besinler
4.Paketli hazır ürünler
GÖBEĞİMİZİ ERİTMEK İÇİN HANGİ SPORU TERCİH ETMELİYİZ?
İlk olarak sadece mekik çekmek göbek yağlarından kurtulmanıza çok da katkı sağlamaz. Bunun nedeni kas dokusunun yağ dokusunun altında olmasından kaynaklanır. İlk olarak yağ dokuyu eritip daha sonrasında mekik çekerek kas grubunu çalıştırabiliriz.Göbek yağlarından kurtulmak için kardiyo yapmak önemlidir ancak normal bir kardiyo değil yüksek yoğunluklu hııt kardiyo yapmanız gerekir. Çünkü bu kardiyo sırasında yağ yakımı oldukça fazla olur.
Göbek yağlarının oluşumunda en önemli etken kişinin yaşam tarzıdır.Yeterli uyku alamayan, sağlıksız beslenen ve alkol tüketimi olan birinin göbek yağlarının olmamasını bekleyemeyiz.Alkol tüketimi göbek bölgesindeki yağlanmayı ciddi şekilde arttırır.
Bu nedenle alkol tüketiminden de kaçınmak gerekir. Yeterli ve kaliteli bir uyku uyuduğunuzdan emin olun. Yapılan araştırmalarda yedi saaten az uyku süresinin doğrudan karın yağlarında artışa sebep olduğu gösterilmiştir. Stresten uzak durmak da göbek yağlarından kurtulmanızı sağlayabilir. Nasıl mı? Stres hormonu kortizoldür ve direkt olarak göbek bölgesindeki yağlanmadan sorumludur.
Göbek eritmek için yağ yakma özelliği ile tanılan l-karnitin ve CLA sık kullanılıyor. Ama ne yazık ki bu supplementlerin direkt olarak göbek yağları üzerinde bir etkisi yoktur. Ayrıca bahsi geçen supplementlerin tamamı yağ yakımına sadece yardım etmekle beraber tek başına gözle görülür bir etki oluşturmaz.
GÖBEK ÇEVRESİNDEKİ YAĞLARI ERİTEN BESİNLER
Kahve: Günde 2-3 fincan kahve içmek göbek yağlarını azaltmada yardımcı olacaktır. En iyi seçenek de şekersiz türk kahvesi veya filtre kahve olacaktır.
Yeşil çay: Yeşil çayın içerisindeki kateşinler hücre içerisinde biriken serbest radikallerin temizlenmesini sağlar.Hücre yenilenmesini hızlandırır.Aynı zamanda da göbek çevresindeki yağların yakımına yardımcı olur.