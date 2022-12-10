Göbek yağlarını hızla eritiyor! Metabolizmayı canlandıran mucizevi besin...

Göbeğinizi eritmek için öyle afilli ve zor yollara, iyi bir genetiğe veya adını bile duymadığımız değişik yiyeceklere ihtiyacınız yok! Basit bazı hayat tarzı değişiklikleri ve sabır ile göbek yağlarınızdan kurtulabiliriz. İlk öncelikle yapmamız gereken günlük almamız gereken kaloriyi hesaplamaktır. Bundan sonraki adım %15 karbonhidrat %60 yağ ve %25 protein olacak şekilde makro besin ögesi dengesi sağlanmalıdır.Yağ yakımının en önemli noktalarından biri de uzun süreli açlıktır bu yüzden almanız gereken kaloriyi 8 saat içinde tamamlayıp geri kalan 16 saatlik zaman diliminde besin tüketilmemesi sağlanmalıdır. Bazı besinler yapısı gereği karın bölgesindeki yağlanmayı diğer besinlere göre daha da arttırır, bazıları ise karın bölgesindeki yağlanmanın azalmasına yardımcı olur.Gelin bu besinlere beraber bakalım.

1.Sağlıklı yağlar insülin direnci olan ve kilo kontrolünde zorlanan bireyler için oldukça önemlidir. Ayrıca sağlıklı yağlar sanıldığı gibi kalp damar hastalığı riskini arttırmaz. Tüketilmesi tavsiye edilen yağlar saf zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ve doğal tereyağıdır. Trans yağlar kanser ve kalp damar hastalıkları riskini arttırma, bel bölgesini kalınlaştırmaktan sorumludur. Trans yağlar genelde işlenmiş besinlerde bulunur. Ayrıca trans yağ olmasa bile tohum ve çiçek yağları (ayçiçek yağı, kanola yağı) kullanımını tavsiye etmiyorum.

2.Lif içeren besinler tüketilen karbonhidratın kana daha yavaş geçmesine yardım eder. Ayrıca lif, besinlerin bir kısmının sindirilmeden atılmasını sağlar. Bunlarla beraber mide florasına destek olarak yağ yakımını aktive eder. En çok lif içeren besinler sebze ve tahıllardır. Genel olarak tercihimiz yeşil sebzelerden yana olmalıdır.

3.Protein oranı yüksek besinler daha iyi kan şekeri kontrolü sağlaması, doygunluk oluşturması ve kalori yükü açısından daha avantajlı olması açısından yağ oranınızı azaltma hususunda önemli etkilere sahiptir. Proteinden zengin besinlerden olan yumurta, balık ve kırmızı et mutlaka tüketilmesi gereken yiyecekler arasındadır. Özellikle balık karın bölgesindeki yağ miktarını düşürmeye yardım eden önemli yağ asitleri (EPA ve DHA) açısından zengindir.