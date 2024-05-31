Günde 3 porsiyonu kemikleri çelik gibi yapıyor!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Edanur Usta, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla sütün sağlığımız için önemine değinerek bilgilendirmelerde bulundu.

Sütün dengeli beslenme için önemli bir besin kaynağı olduğunu söyleyen Dyt. Usta, "Memeli canlılar için ilk besin kaynağı anne sütüdür ve kemik kütlesi oluşumu açısından çok önemlidir. Büyüme ve gelişmeyi sağlamak için gerekli tüm enerji ve besin maddelerini sağlar. İnsanlar yetişkinlik döneminde de farklı türdeki memeli canlıların sütünden eski dönemlerden beri yararlanmaktadır ve bunların başında inek sütü gelmektedir. Süt ürünleri erişilebilir, uygun fiyatlı ve besin içeriği açısından zengin bir gıdadır ve dünya çapında dengeli beslenmenin önemli bir parçasıdır" diye konuştu.

ÇİNKO VE SELENYUM AÇISINDAN ZENGİN

Sütün, genellikle beslenmede önemli bir protein kaynağı olarak yer aldığını dile getiren Dyt. Usta, "Süt doğal bir kalsiyum kaynağı olarak kabul edilmektedir ancak fosfor, magnezyum, çinko ve selenyum gibi diğer bazı mineraller açısından da zengindir. Ayrıca içeriğinde A, D ve E, tiamin ve riboflavin gibi vitaminler de bulunur" dedi.

ÇOCUKLARDA DİŞ VE KEMİK SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI

Sütün faydalarına değinen Dyt. Usta, "Süt ürünleri özellikle kalsiyumdan zengin olmaları sebebiyle çocuklarda diş ve kemik sağlığının desteklenmesinde, yetişkinlerde ise kalp- damar hastalıkları, diyabet, bazı kanser türlerinden korunmada, iştah yönetiminde destek bir besin grubudur" ifadelerini kullandı.