Günde 50 gram yeterli! Tüm vücudu vitamine doyuruyor

Kuruyemişler, yüksek protein, lif ve sağlıklı yağlar içerdikleri için enerji verici bir atıştırmalık seçeneği. Özellikle, ceviz, badem ve fındık tam bir kalp dostu. Ancak, yüksek miktarda tüketildiğinde ise hiç masum değiller.

Giriş Tarihi: 17.10.2024 09:08 PAYLAŞ ABONE OL

Hepimizin sıklıkla tükettiği, oldukça lezzetli atıştırmalıklar olan kuruyemişler sağlıklı bir ara öğün olarak değerlendirilebilir. Yüksek protein, lif ve sağlıklı yağlar içerdikleri için enerji verici bir atıştırmalık seçeneği. Ayrıca vitamin ve mineral açısından zengin. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülnar Zeynalova, "Ancak kalori bakımından yoğun olduklarından porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi önemlidir. Günlük beslenme düzeninde dengeli bir şekilde yer alabilirler" dedi. Uzm. Dr. Zeynalova, kuruyemişlerin faydaları nelerdir, tüketirken nelere dikkat etmeli, hangi miktarda tüketmeliyiz? sorularını yanıtlayarak, 'kuruyemiş tüketimi' ile ilgili bilgiler verdi.





GÜNDE BİR AVUÇ YETERLİ

Kuruyemişlerin tüketiminin bireylerin yaşına, cinsiyetine, fiziksel aktivite seviyesine ve genel beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak değişiklik gösterdiğini söyleyen Uzm. Dr. Zeynalova, "Genel olarak, sağlıklı bir atıştırmalık olarak günde 30-50 gram kadar kuruyemiş tüketilmesi önerilmektedir. Bu miktar, yaklaşık bir avuç kuruyemişe eşdeğerdir" dedi. Ancak kuruyemişlerin kalori açısından yoğun olduğunu unutmamak gerektiğini belirten Uzm. Dr. Zeynalova, "Bu nedenle de diyete eklenirken porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Ayrıca, tuzsuz ve işlenmemiş kuruyemişleri tercih etmek sağlık açısından daha faydalıdır" diye konuştu.