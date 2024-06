Güneydoğu’nun binlerce yıllık şifa kaynağı! Hem ferahlatıyor hem de vücudu temizliyor

"HERKES BİR AN ÖNCE DENEMELİ"

Tavsiye üzerine reyhan şerbeti içen Mahmut Mecid, en lezzetli şerbetin reyhan şerbeti olduğunu söyledi. Mecid, "Hava çok sıcak ve arkadaşımla serinleyecek bir şeyler arıyorduk. Reyhan şerbetini tavsiye ettiler. Doğal bir içecek olduğunu söylediler. Şerbet denince daha şekerli olur diye bekliyordum ama hiç öyle bir tadı yokmuş. İçerisinde bulunan tarçın ise ayrı bir hava katmış, ben normalde kahve içen bir insanım ve birçok şerbet denememe rağmen içlerinde en lezzetli olanı reyhan şerbeti olduğunu düşünüyorum. Ben şu an 2. bardağımı içiyorum. Herkes reyhan şerbetini bir an önce denemeli" şeklinde konuştu.