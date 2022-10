Her yemekten önce bir bardak! İçer içmez cayır cayır yağ yaktırıyor!

YEŞİL YAPRAKLI SEBZE TÜKETMEYİ ATLAMAYIN

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla en çok etkilenecek olan yağ çeşidine visseral yağ denir. Bu durum, karnınızın derinliklerinde bulunan, karaciğer ve pankreas gibi kritik organları tehlikeli bir şekilde çevreleyen yağdır.

Araştırmalar, viseral yağın metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalık ve bazı kanserlere neden olabilecek biyokimyasalları salgıladığını gösteriyor. Ancak buzdolabındaki bazı besinler, bu konuda size yardımcı olur.

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics dergisinde yapılan bir araştırma, bu yeşillikler gibi nişastalı olmayan, koyu renkli sebzelerin bol miktarda tüketilmesinin, karaciğerdeki yağın yanı sıra visseral karın yağında azalma ile ilişkili olduğunu öne sürüyor.

Yeşil yaprakları sebzelerin süper besin olmasının ardındanki en önemli sebep; kalorilerinin düşük olması ve besin değerlerinin yüksek olmasıdır.