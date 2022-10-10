Her yemekten önce bir bardak! İçer içmez cayır cayır yağ yaktırıyor!

Yavaş ve istikrarlı bir şekilde devam ederken, bazı alışkanlıkların daha hızlı kilo verebileceğinizi gösteriyor. Tükettiğiniz kalori azaltmak ve metabolizmayı hızlandırmak yağ yakımını hızlandırabilir. Bunun için altı farklı adım atarak beklemediğiniz bir etkiye kavuşabilirsiniz. İşte o ipuçları…
YEŞİL YAPRAKLI SEBZE TÜKETMEYİ ATLAMAYIN
Sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla en çok etkilenecek olan yağ çeşidine visseral yağ denir. Bu durum, karnınızın derinliklerinde bulunan, karaciğer ve pankreas gibi kritik organları tehlikeli bir şekilde çevreleyen yağdır.
Araştırmalar, viseral yağın metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalık ve bazı kanserlere neden olabilecek biyokimyasalları salgıladığını gösteriyor. Ancak buzdolabındaki bazı besinler, bu konuda size yardımcı olur.
Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics dergisinde yapılan bir araştırma, bu yeşillikler gibi nişastalı olmayan, koyu renkli sebzelerin bol miktarda tüketilmesinin, karaciğerdeki yağın yanı sıra visseral karın yağında azalma ile ilişkili olduğunu öne sürüyor.
Yeşil yaprakları sebzelerin süper besin olmasının ardındanki en önemli sebep; kalorilerinin düşük olması ve besin değerlerinin yüksek olmasıdır.
KAHVE SİPARİŞİ VERMEYİ UNUTMAYIN
Kafein, uyanıklığı, bilişsel işlevi ve metabolizmayı artırmasıyla bilinen bir uyarıcıdır, böylece kilo vermeye yardımcı olur.
Journal of the International Society of Sports Nutrition'ın 2021 sayısında yer alan küçük bir araştırma, kafein güçlendiricinin egzersizle birlikte yağ yakımını artırdığını gösteriyor.
Araştırmacılar erkek katılımcılara sabah ve akşam antrenmanlarından 30 dakika önce güçlü bir fincan kahvedeki miktara eşit kafein verdiğinde, kafeini tüketen erkekler plasebo almaya kıyasla "tüm vücut yağ oksidasyon oranında önemli bir artış" yaşadı.
YEŞİL ÇAY İÇMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN
Birçok çay, kafein içerir ancak bir tür epigallocatechin gallate veya kısaca EGCG adı verilen özellikle güçlü bir yağ yakıcıya sahiptir.
Yeşil çayda bol miktarda bulunan bu kateşinin, istirahatte bile daha fazla kalori yakmanıza ve kilo vermenize yardımcı olduğu çalışmalarda gösterilmiştir.
Journal of Nutrition'da yapılan bir araştırma, yeşil çay kateşinleri içeren kafeinli bir içecek içen obez yetişkinlerin, egzersiz sırasında kafein içeren ancak yeşil çay özü içermeyen bir plasebo içen obez yetişkinlere göre daha fazla karın yağı yaktığını göstermiştir.
MAKRO BESİNLERİ BİR ARAYA GETİR
Yağ yakmaya çalışırken yardımcı olabilecek bir ipucu: Karbonhidrat yediğinizde, bir protein kaynağıyla birleştirmeyi alışkanlık haline getirin.
Protein daha yavaş sindirilir, bu nedenle yemekten sonra daha uzun süre tok hissedersiniz, bu da genel olarak daha az kalori almanıza neden olabilir. Ek olarak, protein (yumurta, kuruyemiş, sarsıntılı, balık, fasulye, baklagiller ve süt ürünleri) yediğiniz karbonhidratların kan dolaşımınızı hızlandıran glikoza dönüşmesini engeller ve kan şekerinizi yükseltir.
Her öğünde protein yemek istemenizin diğer nedeni, bunun kas büyümesinin yapı taşı olması ve kasın metabolik olarak yağdan daha aktif olması, vücudunuzun dinlenirken bile daha fazla kalori yakmasına izin vermesidir.
HER YEMEKTEN ÖNCE BİR BARDAK SU
Su içmek, yağ yakımını artırmanın en iyi yoludur. Öncelikle organlarınızın en iyi şekilde çalışması için su vazgeçilmezdir. Ayrıca yeterli miktarda sıvı tüketmek, daha az kalori almanızın yöntemidir. Yemekyen önce bir bardak su, daha tok hissetmenizi sağlayarak daha az kalori almanıza da yardımcı olur.
Daha fazla su içmek, metabolizmayı hızlandıran en önemli noktalardan biridir. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism dergisinde yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar, hem erkek hem de kadın katılımcıların yaklaşık 2 bardak su içmesinden 60 dakika sonra, enerji harcamalarını %30 artırdıklarını buldular.
TÜKETİLEN ET ORANINI AZALTIN
Daha fazla sebze ve daha az et kombinasyonuna sahip bir beslenme sistemi, sağlığınızı da daha iyi bir noktaya taşır.
Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma , bitki bazlı proteinlerin kırmızı eti bazlı yemeklerden daha fazla açlık tatmin edici olduğunu ve insanları daha tok hissettirdiğini buldu. Dahası, araştırmacılar ayrıca yüksek proteinli vejetaryen bir yemek yiyen katılımcıların bir sonraki öğünlerinde et yiyenlere kıyasla yüzde 12 daha az kalori tükettiklerini keşfettiler.