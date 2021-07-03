Hiç bitmeyen susama isteğiniz varsa dikkat!

Susama hissinin yarattığı rahatsızlık, gün içerisinde artıyorsa biz uzmana danışarak gerekli tetkiklerin yapılmasında fayda bulunuyor. Bazı rahatsızlıkların belirtisi olan bu durum, aslında erken aşamalarda müdahale etmenize de olanak tanıyor. İşte sık susamanın belirtisi olan rahatsızlıklar…

YETERSİZ SU TÜKETİMİ

Aşırı susuzluğun en belirgin nedeni, yeterince su almamış olmanızdır. Fakat herkesin ihtiyacı farklı olduğu için tam olarak ne kadar su içmeniz gerektiğini söylemek zor. Sıcak bir iklime sahip bir yerde mi yaşıyorsunuz yoksa çok mu egzersiz yapıyorsunuz? O zaman daha fazla su tüketmeniz gerekecektir. En iyi test yöntemi ise idrarınızın rengini kontrol etmektir. İdrarınızın rengi ne kadar açıksa o kadar iyidir.

DİYET

Diyetiniz, gün boyunca ne kadar susadığınızı da etkileyebilir. Örneğin; keto diyetin aşırı susuzluğa neden olabileceğini biliyoruz. Bu diyette karbonhidratların yerini yağ alıyor. Bu durum ise daha fazla susama hissine neden olabilir. Bu nedenle beslenme sisteminizi gözden geçirmek de susuzluk hissinin düzelmesi konusunda size yardımcı olabilir.