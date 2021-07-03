Hiç bitmeyen susama isteğiniz varsa dikkat!

Susama hissinin yarattığı rahatsızlık, gün içerisinde artıyorsa biz uzmana danışarak gerekli tetkiklerin yapılmasında fayda bulunuyor. Bazı rahatsızlıkların belirtisi olan bu durum, aslında erken aşamalarda müdahale etmenize de olanak tanıyor. İşte sık susamanın belirtisi olan rahatsızlıklar…
YETERSİZ SU TÜKETİMİ
Aşırı susuzluğun en belirgin nedeni, yeterince su almamış olmanızdır. Fakat herkesin ihtiyacı farklı olduğu için tam olarak ne kadar su içmeniz gerektiğini söylemek zor. Sıcak bir iklime sahip bir yerde mi yaşıyorsunuz yoksa çok mu egzersiz yapıyorsunuz? O zaman daha fazla su tüketmeniz gerekecektir. En iyi test yöntemi ise idrarınızın rengini kontrol etmektir. İdrarınızın rengi ne kadar açıksa o kadar iyidir.
DİYET
Diyetiniz, gün boyunca ne kadar susadığınızı da etkileyebilir. Örneğin; keto diyetin aşırı susuzluğa neden olabileceğini biliyoruz. Bu diyette karbonhidratların yerini yağ alıyor. Bu durum ise daha fazla susama hissine neden olabilir. Bu nedenle beslenme sisteminizi gözden geçirmek de susuzluk hissinin düzelmesi konusunda size yardımcı olabilir.
TİROİD PROBLEMLERİ
Aşırı aktif tiroid bezinin belirtileri, kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Aşırı susuzluk hissettiğinizde ve tiroid sorunlarınız olduğunda paniğe kapılmanıza gerek yok, ancak aşağıdaki diğer semptomlara dikkat etmeye çalışın: kilo kaybı, el sıkışması, yorgunluk, anksiyete atakları ve sersemlik hissi. Aşırı susama ile birlikte bu semptomların birçoğunu yaşıyorsanız, doktorunuzdan randevu almak isteyebilirsiniz.
DİYABET
Diyabetin yaygın bir belirtisi (hem tip 1 hem de 2) her zaman susamış hissetmek ve çok fazla idrara çıkmak zorunda kalmaktır. Bunun nedeni, böbreklerinizin iyi çalışmaması, tüm glikozu tutamamaları ve kan şekeri seviyenizin çok yüksek olmasıdır. Glikoz suyu emer ve bu nedenle böbrekleriniz normalden daha fazla su geçirir. Bu, daha fazla susuzluk ve tuvalete daha sık ziyaret ile sonuçlanır.
TEDAVİ
Muhtemel yan etkilerinden biri olarak aşırı susayan birçok ilaç var. Bunlara örnek olarak anti-alerji ilaçları, antidepresanlar ve yüksek tansiyona karşı ilaçlar verilebilir